United svela l’Elevated Aircraft Interior sui nuovi 787-9 Dreamliner

United informa: “United Airlines ha presentato oggi l’United Elevated interior per i nuovi Boeing 787-9, che eleveranno lo standard dei viaggi premium internazionali tra le compagnie aeree statunitensi e includeranno due nuove business class suites, il maggior numero di total premium seats nella flotta di United, un Ossetra caviar amuse-bouche service, connettività Starlink e schermi OLED 4K ancora più grandi sugli schienali dei sedili.

Le nuove United Polaris Studio suites della compagnia aerea sono posizionate nella prima fila di ogni sezione di business class e dispongono di otto lie-flat, all-aisle-access seats, più grandi del 25% rispetto alla standard United Polaris, con privacy doors, un sedile aggiuntivo con poggiapiedi per gli accompagnatori, opzioni di menu esclusivi, un Ossetra caviar amuse-bouche service, nuovi amenity kits con prodotti di lusso per la cura della pelle, ricarica wireless, connettività Bluetooth e un grande schermo OLED 4K da 27 pollici sullo schienale del sedile, il più grande tra le compagnie aeree statunitensi.

Anche gli Standard United Polaris seats vengono trasformati in suite con l’aggiunta di porte scorrevoli e schermi OLED 4K più grandi da 19 pollici. Tutti i clienti che volano in United Polaris business class hanno accesso alle sei pluripremiate United Polaris lounges della compagnia aerea in tutto il sistema”.

“Offriamo già un’esperienza internazionale di livello superiore e voliamo verso la maggior parte delle destinazioni nell’Atlantico e nel Pacifico: queste nuove innovazioni offrono un’esperienza ancora più premium, offrono ai clienti ancora più motivi per scegliere United e preparano la nostra compagnia aerea a crescere nel prossimo decennio e oltre”, ha dichiarato Andrew Nocella, EVP and Chief Commercial Officer at United. “Non ci fermiamo mai e siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per distinguerci dagli altri vettori. Siamo fiduciosi che questa esperienza di livello superiore porterà i voli internazionali a nuovi livelli”.

“I reimagined Elevated interior del 787-9 includono una trasformazione completa, finiture raffinate e un’atmosfera più fresca, luminosa e accogliente, con qualcosa per tutti: 99 total premium seats, la percentuale più alta tra i vettori statunitensi, United Premium Plus seat con divisori per la privacy e ricarica wireless e una United Economy® cabin con connettività Bluetooth e i più grandi Economy class seatback screens al mondo.

United ha investito oltre 150 milioni di dollari in miglioramenti complessivi al settore food & beverage solo quest’anno, e gli aerei con interni United Elevated includeranno l’accesso a un nuovo snack bar da asporto a bordo per gli United Polaris business class customers, oltre a opzioni specifiche per United Polaris Studio come Ossetra caviar abbinato a Champagne Laurent-Perrier Cuvée Roséun. La compagnia aerea introdurrà anche mid-flight meal options che includono un servizio di ispirazione regionale. I clienti di United Economy® potranno inoltre usufruire di un’offerta gastronomica ampliata con tre portate principali, nuovi dessert e un antipasto”, prosegue United.

“United prevede di prendere in consegna il primo United 787-9 con interni Elevated entro la fine del 2025, con i primi voli passeggeri internazionali previsti nel 2026 da San Francisco a Singapore e da San Francisco a Londra. United è la compagnia aerea più grande che opera attraverso l’Atlantico e il Pacifico e vola verso 147 destinazioni internazionali in totale. Tutti i futuri 787 consegnati ad United saranno dotati di United Polaris Studio suites and Elevated interiors. La compagnia aerea prevede che circa 30 di questi aerei entreranno a far parte della sua flotta entro il 2027.

Gli aerei con interni Elevated saranno anche tra i primi aerei widebody di United ad avere la connettività Starlink gratuita per i soci United MileagePlus. Il servizio è ideale per i viaggi internazionali in quanto offre un accesso internet veloce e affidabile in tutto il mondo, anche sorvolando oceani, regioni polari e altre località remote precedentemente irraggiungibili tramite i tradizionali segnali cellulari o Wi-Fi.

Le prime consegne di aeromobili 787-9 con interni Elevated includeranno:

Otto United Polaris business class Studio suites: due file distribuite su due sezioni, configurazione 1-2-1.

56 United Polaris business class suites: 14 file distribuite su due sezioni, configurazione 1-2-1. I clienti possono scegliere tra posti rivolti verso il finestrino o verso il centro dell’aereo (ideali per i viaggiatori singoli) e posti in cui tutte le suite si affacciano sul corridoio (perfetti per chi viaggia insieme).

35 United Premium Plus seats, il numero più elevato nella flotta United: 5 file in configurazione 2-3-2.

33 United Economy Plus seats e 90 United Economy seats: 15 file totali in configurazione 3-3-3.

I 787-9 della compagnia aerea dispongono attualmente di 48 United Polaris seats, 21 United Premium Plus seats, 39 United Economy Plus seats e 149 United Economy seats”, conclude United

(Ufficio Stampa United – Photo Credits: United)