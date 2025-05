News Brevi – 13.05.2025

AERONAUTICA MILITARE: INAUGURATA A ROMA LA MOSTRA SULL’ARTISTA MARCELLA MENCHERINI – Venerdì 9 maggio, a Roma, alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale S.A. Luca Goretti e del Comandante Logistico, Generale di S.A. Antonio Conserva, della Direttrice del Museo Nazionale Etrusco, dottoressa Luana Toniolo e di un numeroso pubblico, è stata inaugurata la mostra “Visioni dall’intimo, visioni dal cielo” sull’artista Marcella Mencherini. L’esposizione, allestita nella spettacolare cornice della Sala dello Zodiaco, adiacente al Ninfeo del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, sarà aperta al pubblico fino al 21 maggio. Promossa dall’Aeronautica Militare in collaborazione con il Museo Nazionale Etrusco e curata da Gina Ingrassia, la mostra cameo, che si compone di “ventuno opere + 1” accompagna il visitatore in un viaggio nell’universo creativo dell’artista toscana Marcella Mencherini, caratterizzato da visioni che scendono nella materia, sostanziandosi in rappresentazioni oniriche, surreali, cariche di mistero e di simbolismi. Accoglie il visitatore l’opera simbolo della mostra che celebra il Sarcofago degli Sposi, capolavoro dell’Arte etrusca, un omaggio alla sede ospite e nel contempo una riflessione sulla dimensione spazio-temporale dell’Arte. Il cuore della narrazione si sviluppa all’interno della Sala dello Zodiaco prendendo in considerazione due aree di indagine dell’artista, quella legata all’Aeropittura e quella più intima attorno alla quale prendono corpo suggestive visioni (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

LOGISMA PRESENTA IL LIBRO “PICCOLE STORIE DI GRANDI AEROPLANI” – La Casa editrice LoGisma segnala l’uscita di “PICCOLE STORIE DI GRANDI AEROPLANI”. “Si tratta di un’opera che raccoglie i ricordi di Giancarlo Silva, uomo audace che, dopo aver lasciato l’Aeronautica Militare è rimasto pilota in tutto e per tutto fino all’ultimo giorno: pilota in Alitalia, poi una pausa in Alisarda e ancora una volta in Alitalia. Alla soglia dei 60 anni, quando non poteva più fare il pilota commerciale, appende le mostrine al chiodo ma non si arrende e continua a dedicarsi al volo giocandosi la carta dell’avventura e del rischio: con il servizio antincendio, diventando pilota dei famosi Canadair, che spesso si vedono in volo d’estate a spegnere incendi un po’ ovunque. E dopo quella esperienza, ancora in giro, questa volta in barca, per tutto il Mediterraneo. Insomma, la vita da pilota del comandante Giancarlo Silva è stata intensa e interessante. Il libro si intitola “Piccole storie di grandi aeroplani”, ma in realtà è un grande libro: i ricordi della vita che Giancarlo Silva ha trascorso “per aria”. Ricordi che sono nati come privati e che dovevano restare delle semplici fotocopie per i suoi nipoti. Poi Silva trovò tante vecchie fotografie e così si è lasciato prendere dal desiderio di fare una cosa più presentabile e quelle fotocopie nel 2011 divennero un libro stampato per pochi amici”, afferma LoGisma. “Oggi che Giancarlo non è più fra noi, i suoi ricordi sono stati resi disponibili per tutti dagli eredi. Una fortuna, perché sono pagine preziose che hanno il gusto deciso e quasi amarcord di qualche decennio fa, quando la società, il modo di volare, le macchine volanti e la vita di aeroporto erano differenti. Il 24 maggio a Rieti (Hotel Serena, alle ore 17:30), il libro verrà presentato dal Gen. Vincenzo Parma e dal Com.te Gianfranco Ales (suo compagno di volo, col quale ha condiviso un Procaer Picchio e un Piper Comanche 260)”, conclude LoGisma.

LUFTHANSA GROUP PIANGE LA SCOMPARSA DI JURGEN WEBER – L’ex Chairman of the Executive Board and the Supervisory Board and Honorary Chairman of the Supervisory Board of Deutsche Lufthansa AG, Jürgen Weber, è scomparso ieri all’età di 83 anni. Karl Ludwig Kley, Chairman of the Supervisory Board of Deutsche Lufthansa AG: “Lufthansa come la conosciamo oggi sarebbe impensabile senza Jürgen Weber. Durante i suoi anni come Chairman of the Executive Board and Supervisory Board, ha plasmato e plasmato la compagnia. Ha compreso il potere unificante del trasporto aereo. La fondazione di Star Alliance e l’espansione dell’aeroporto di Francoforte sono in gran parte merito suo. Ha avuto un impatto altrettanto forte all’interno della compagnia. Nessun altro ha toccato il cuore e la mente dei dipendenti quanto Jürgen Weber. Nessun altro ha plasmato la cultura di Lufthansa come lui. Ci inchiniamo in segno di rispetto per il lavoro di una vita di una persona eccezionale. Jürgen Weber avrà sempre un posto d’onore nella storia della nostra compagnia”. Carsten Spohr, Chairman of the Executive Board of Deutsche Lufthansa AG, ha espresso la sua profonda solidarietà a nome di tutti i dipendenti di Lufthansa Group: “Jürgen Weber era chiamato Mr. Lufthansa, e a ragione. Ha dedicato tutta la sua vita professionale alla nostra compagnia e l’ha plasmata. Come nessun altro, Jürgen Weber ha incarnato il rinnovamento di Lufthansa durante la sua ristrutturazione e privatizzazione negli anni ’90. Decisioni e sviluppi cruciali in Deutsche Lufthansa AG sono – e rimarranno – indissolubilmente legati al suo nome. Noi di Lufthansa dobbiamo a Jürgen Weber un debito di gratitudine per il suo straordinario servizio a Lufthansa Group. I nostri pensieri sono ora rivolti alla sua famiglia”. “Jürgen Weber entrò in Lufthansa come giovane ingegnere nel 1967 e, dopo una rapida ascesa nel reparto tecnico, fu nominato membro dell’Executive Board of Deutsche Lufthansa AG nel 1990. Guidò la compagnia dal 1991 al 2003 come CEO e fu Chairman of the Supervisory Board dal 2003 al 2013, per poi ricoprire la carica di Honorary Chairman of the Supervisory Board fino alla sua scomparsa. Durante il suo mandato, non solo fu responsabile della riorganizzazione, ristrutturazione e privatizzazione della compagnia aerea, ma riportò Lufthansa sulla strada del successo, dimostrando la sua lungimiranza strategica già negli anni ’90. Come uno dei suoi padri fondatori, Jürgen Weber creò Star Alliance, ancora oggi la più grande alleanza aerea globale”, conclude Lufthansa Group.

TORNA ESPACIO IBERIA MADRID – Iberia informa: “Il 21 maggio Iberia presenterà la sua 143esima destinazione: Espacio Iberia Madrid. Per il quarto anno consecutivo, il pop-up della compagnia aerea atterra nella capitale per presentare l’esperienza di bordo per i clienti che volano verso qualsiasi destinazione Iberia. Quest’anno Espacio Iberia Madrid sarà situato nel Serrería Belga Cultural Space, Calle Alameda 15, vicino a Plaza de las Letras e al Landscape of Light. Distribuito su tre piani e 1.000 metri quadrati, lo spazio invita sia i clienti Iberia che il pubblico a scoprire tutto ciò che la compagnia aerea offre a bordo. Il clou di questa edizione è un’esperienza culinaria unica: i membri Iberia Plus potranno gustare gratuitamente il menu della Business Class per i voli a lungo raggio della compagnia in un ristorante dedicato con servizio al tavolo. Questo servizio è disponibile in due turni per il pranzo da venerdì a sabato e in un turno per la cena da giovedì a sabato. Prima di cena gli ospiti saranno accolti con un aperitivo servito sulle poltrone di nuova generazione dell’A350, disponibili nelle classi Business, Premium Economy ed Economy. I visitatori potranno anche esplorare il nuovo aeromobile di Iberia, l’A321XLR, di cui la compagnia aerea è stata il cliente di lancio globale a novembre. Nello spazio sono state installate due poltrone di Business Class, dotate di letti completamente reclinabili disposti a spina di pesce, con accesso diretto al corridoio e ai finestrini. Tra le attrazioni più popolari ci sono le esperienze interattive, prenotabili in anticipo. Torna il simulatore di volo, che permette agli ospiti di decollare e atterrare in diverse destinazioni Iberia sotto la guida di un istruttore. Birdly, un virtual reality flight simulator, offre la sensazione di volare utilizzando visori VR e un sistema di movimento controllato dai movimenti del braccio. I visitatori possono anche provare i visori Apple Vision per esplorare un virtual aircraft engine e vedere come viene smontato pezzo per pezzo”. “Durante le sue quattro settimane di attività, Espacio Iberia Madrid ospiterà degustazioni di vino, birra, caffè e prodotti provenienti dalle destinazioni Iberia, oltre ad attività culturali legate a tali luoghi. Gli ospiti potranno inoltre scoprire le iniziative di Iberia per l’impatto sociale e la sostenibilità, scoprire i vantaggi del programma fedeltà Iberia Plus e partecipare a concorsi per vincere Avios. Un negozio offrirà articoli esclusivi Iberia, tra cui poster vintage, gli iconici Las Meninas salt and pepper shakers della Business Class, una borsa rossa in edizione limitata disegnata da Teresa Helbig per le uniformi e modellini di aeromobili A321XLR. Il programma “Talento a Bordo” di Iberia torna con conferenze e spettacoli dal vivo. Espacio Iberia Madrid è stato presentato oggi sui social media. Durante il fine settimana diversi influencer hanno condiviso storie, con una carta d’imbarco contrassegnata con il codice IATA “EIM”. La destinazione misteriosa è stata finalmente svelata: Espacio Iberia Madrid”, conclude Iberia. Date e orari di apertura: 21 maggio – 22 giugno. Da lunedì a mercoledì: 11:00 – 20:00. Da giovedì a sabato: 11:00 – 23:00. Domenica: 11:00 – 19:00. Tutte le attività sono gratuite e possono essere prenotate su www.espacio.iberia.com.

LE TECNOLOGIE DI LEONARDO PER IL FUTURO DELLO SPAZIO AEREO AD AIRSPACE WORLD 2025 – Leonardo informa: “Si apre oggi, 13 maggio, a Lisbona Airspace World 2025, il principale evento dedicato al controllo del traffico aereo. Leonardo illustrerà le sue più recenti innovazioni e soluzioni, con dimostrazioni dal vivo e momenti di confronto sulla digitalizzazione, l’interoperabilità tra domini e l’approccio globale alla gestione dello spazio aereo. La gestione del traffico aereo è oggi caratterizzata da una fase di transizione, con il passaggio da un modello nazionale a operazioni sostenibili di livello continentale e globale. La necessità di uno scambio di informazioni più sicuro e di una maggiore sicurezza globale è una sfida che richiede interoperabilità tra domini e comunicazioni fluide tra tutti gli attori coinvolti. In questo contesto, Leonardo presenterà a Lisbona le proprie soluzioni tecnologiche e i servizi per il controllo di tutte le fasi del volo e la gestione delle operazioni a terra, che stanno modellando il futuro del comparto. Nell’ambito del Controllo e Gestione del Traffico Aereo (ATC/ATM) e delle Comunicazioni, Navigazione e Sorveglianza (CNS), Leonardo progetta, produce, mette in funzione e integra radar primari e secondari, sensori meteorologici e centri operativi a livello globale, tutti concepiti secondo un approccio a “intelligenza distribuita”. L’azienda, inoltre, progetta e realizza sistemi ATM modulari e integrati per velivoli con e senza pilota, oltre che sistemi ATC, radar, sensori di sorveglianza, soluzioni di cyber security, comunicazioni e aiuti alla navigazione, per supportare gli operatori nella gestione di tutte le fasi del traffico negli hub aeroportuali”.

I PRIMI POLISH F-35 PILOTS COMPLETANO IL TRAINING PRESSO LA EBBING AIR NATIONAL GUARD BASE – F-35 informa: “In qualità di nuova home of F-35 foreign military sales (FMS) training, la Ebbing Air National Guard Base si è rapidamente adattata per supportare le esigenze addestrative della Polonia e di altri partner internazionali. La prima classe di piloti polacchi di F-35 si è recentemente graduata presso la Ebbing Air National Guard Base il 9 maggio, segnando un significativo passo avanti e affermando la base come premier training facility for international F-35 customers. L’F-35 Training and Logistics team presso la Eglin Air Force Base ha fornito ai piloti l’initial F-35 training, utilizzando una combinazione di lezioni in aula e full mission simulator training, per garantire che acquisissero le competenze necessarie per una transizione di successo sui loro velivoli. Con l’avvio della costruzione della scuola e delle simulator facilities a Ebbing, il team sta lavorando instancabilmente per garantire che i piloti ricevano addestramento e supporto senza interruzioni. Il team di Lockheed Martin ha svolto un ruolo fondamentale nella costruzione dell’infrastruttura necessaria per supportare l’arrivo del primo F-35 in Polonia, collaborando a stretto contatto con l’Air Education and Training Command (AETC) e i gli FMS customers per garantire una transizione fluida. Il team supporterà anche l’arrivo degli F-35 finlandesi nel 2026, consolidando ulteriormente la posizione di Ebbing come hub for international F-35 training. La Polonia è il primo FMS customer ad addestrarsi a Ebbing e in futuro saranno affiancati da Finlandia, Singapore e Germania. Con oltre 2.915 F-35 pilots e 18.105 F-35 maintainers formati fino ad oggi, e più di 1.170 velivoli consegnati a 50 basi in tutto il mondo, il nostro team supporta con orgoglio la global F-35 community”.

DELTA PROSEGUE IL SUO IMPEGNO VERSO LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE – Delta informa: “Lo Small Business Month, celebrato ogni maggio, mette in luce il profondo impatto che le piccole imprese hanno ogni giorno sulle nostre comunità e sulla nostra economia. Queste imprese sono il cuore pulsante della creatività, dell’innovazione e dello sviluppo locale. In Delta Air Lines, il nostro impegno incrollabile nei confronti delle piccole imprese non è solo un obiettivo stagionale, ma una missione che dura tutto l’anno. Dai fornitori con cui collaboriamo per modernizzare le infrastrutture aeroportuali e fornire servizi di ristorazione a bordo a SkyMiles for Business, il business travel program accuratamente studiato per supportare aziende di qualsiasi dimensione, le nostre iniziative sono pensate per dare potere alle piccole imprese. Questi sforzi promuovono la crescita economica e creano un effetto di cambiamento positivo che si riflette in tutte le comunità. Solo nel 2023, Delta ha investito oltre 1 miliardo di dollari direttamente nelle piccole imprese, supportando quasi 3.500 posti di lavoro e contribuendo al reddito con oltre 280 milioni di dollari. Questi investimenti sottolineano la nostra convinzione nell’illimitato potenziale delle piccole imprese per stimolare l’innovazione e costruire comunità più solide”. “In Delta, crediamo fermamente nel potere delle piccole imprese e nell’incredibile impatto che gli imprenditori possono avere”, ha dichiarato Bob Somers, Senior Vice President Global Sales, Delta Air Lines. “Ecco perché stiamo potenziando il nostro programma SkyMiles for Business, per offrire ai nostri clienti modalità più flessibili per utilizzare i vantaggi accumulati. Che siate un Corporate Travel Manager o un membro di un’agenzia di viaggi che supporta i viaggiatori d’affari, il nostro obiettivo è assicurarvi gli strumenti e il supporto necessari per avere successo nel mondo in rapida evoluzione di oggi”.

L’ICAO COUNCIL VOTA SUL FLIGHT MH17 CASE – L’ICAO informa: “Il Council of the International Civil Aviation Organization (ICAO) ha votato che la Russian Federation non ha rispettato i propri obblighi ai sensi del diritto aereo internazionale in seguito all’abbattimento del volo MH17 di Malaysia Airlines nel 2014. È la prima volta nella storia dell’ICAO che il Council si pronuncia sul merito di una controversia tra Stati membri nell’ambito del dispute settlement mechanism dell’Organizzazione. Il Council ha convenuto che le rivendicazioni presentate da Australia e Paesi Bassi in seguito all’abbattimento del volo MH17 il 17 luglio 2014 erano fondate in fatto e in diritto. Il caso si concentrava sulle accuse secondo cui la condotta della Federazione Russa costituisce una violazione dell’articolo 3 bis della Convention on International Civil Aviation, che impone agli Stati di “astenersi dal ricorrere all’uso di armi contro aeromobili civili in volo”. Un documento di decisione formale che esponga le motivazioni di fatto e di diritto che hanno portato alle conclusioni del Council sarà pubblicato in una prossima riunione”.

EASYJET: EUROVISION FAN FLIGHT VERSO BASILEA – easyJet, compagnia aerea ufficiale dell’Eurovision Song Contest, ha portato l’entusiasmo dell’Eurovision nei cieli per celebrare l’inizio del concorso canoro più iconico dell’anno. “Un volo celebrativo indimenticabile, all’insegna del glamour, con oltre 75 superfan dell’Eurovision a cui è stato regalato il volo della vita per Basilea, la città ospitante dell’Eurovision Song Contest 2025, è decollato ieri pomeriggio da London Gatwick e ha visto i superfan sorprendere i passeggeri con festeggiamenti a tema Eurovision per tutta la durata del viaggio. All’arrivo a London Gatwick, i fan sono stati accompagnati a un check-in dedicato all’Eurovision e a ciascuno sono state consegnate esclusive borse omaggio. L’entusiasmo è continuato dopo il decollo, con la gara di talenti Sky High Orange Runway di easyJet, un omaggio ad alta quota all’Eurovision. In pieno stile Eurovision, la Sky High Orange Runway ha visto tre artisti di alto livello sfilare lungo il corridoio e stupire gli ospiti mostrando il loro talento. Gli artisti, tutti studenti dell’accademia londinese di arti performative e creative City Academy e appassionati fan dell’Eurovision, sono stati selezionati a seguito di un rigoroso processo di audizione. Durante il volo i passeggeri hanno anche ricevuto omaggi a sorpresa, tra cui gadget easyJet Eurovision in edizione limitata. Una volta a Basilea, i superfan sono stati accolti in esclusiva da Lumo, la mascotte di Basilea 2025, che ha diffuso lo spirito dell’Eurovision Song Contest in tutta la città ospitante, tra residenti e visitatori”, afferma easyJet. Michael Brown, easyJet’s Director of Cabin Services, ha dichiarato: “È stato un piacere portare la gioia e lo spirito dell’Eurovision nei cieli per i nostri clienti. Come compagnia aerea ufficiale dell’Eurovision Song Contest, questo è solo uno dei tanti modi entusiasmanti con cui celebriamo il più grande e il migliore concorso canoro al mondo quest’anno. Siamo orgogliosi di offrire esperienze indimenticabili ai nostri clienti e di aiutarli a esplorare e godere delle fantastiche esperienze offerte in Europa e oltre”.

AIRBUS SUPPORTA LE COMUNICAZIONI CRITICHE NEI GRANDI EVENTI – Airbus informa: “La comunicazione è il fondamento della sicurezza pubblica. In Svezia, il Rakel network serve a questo scopo. Con il supporto di Airbus, le forze di sicurezza si affidano a essa per garantire la sicurezza di grandi eventi come l’Eurovision Song Contest. La Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) è pronta anche quando si svolgono grandi eventi in Svezia. L’Agenzia è al fianco di eventi sportivi, culturali e politici, contribuendo alla preparazione e fornendo un prezioso supporto. Rakel, un encrypted network for critical communication, è un elemento chiave dell’infrastruttura di sicurezza pubblica svedese. Di proprietà e gestito dal governo svedese, il sistema basato su TETRA è stato inizialmente implementato da Airbus. L’azienda è anche responsabile della sua continua manutenzione e sviluppo”. Rakel è ampiamente utilizzato in Svezia. “Abbiamo oltre 650 organizzazioni utilizzatrici”, spiega Susanne Felin, Service Delivery Manager, responsible for the Rakel secure communication network. “Ogni giorno vengono effettuate circa 190.000 chiamate e la copertura di Rakel raggiunge il 99,84% della popolazione svedese, coprendo il 95% della superficie totale della Svezia. L’Eurovision Song Contest 2024 a Malmö è un esempio di utilizzo nei grandi eventi. Per diversi giorni la città ha attirato l’attenzione degli appassionati di musica di tutto il mondo. Ha attirato un vasto pubblico internazionale, con decine di migliaia di visitatori provenienti da 90 paesi e 1.100 giornalisti accreditati. Ulteriori 163 milioni di persone hanno seguito l’evento in TV. Un elevato livello di sicurezza è fondamentale per un evento di questo tipo e Rakel ha svolto un ruolo chiave, mantenendo una comunicazione fluida tra tutti i soggetti coinvolti. La task force per la sicurezza includeva agenti di sicurezza, mentre esperti di comunicazione e altri stakeholder rilevanti hanno supportato l’impegno”, conclude Airbus.

FAA: STATEMENT SU NEWARK LIBERTY INTERNATIONAL AIRPORT – La FAA informa: “La FAA ha rallentato gli arrivi e le partenze a Newark Liberty International Airport a causa dei lavori in corso sulla pista di Newark e di problemi di personale e tecnici al Philadelphia TRACON, che gestisce gli aeromobili in entrata e in uscita dall’aeroporto. È possibile trovare informazioni in tempo reale sui ritardi dei voli su fly.faa.gov“.