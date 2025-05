Etihad Airways e TAP Air Portugal lanciano un Frequent Flyer Partnership Agreement

Etihad Airways e TAP Air Portugal hanno lanciato una frequent flyer partnership a partire da oggi (14 maggio 2025).

“L’accordo consente ai membri di Etihad Guest e TAP Miles&Go di accumulare e riscattare le rispettive loyalty currency su entrambe le compagnie.

Gli Etihad Guest members possono utilizzare le proprie miglia per voli, soggiorni in hotel e vacanze in tutto il mondo, oppure acquistare una varietà di prodotti dall’Etihad Guest Reward Shop. Le miglia dei TAP Miles&Go members possono essere utilizzate per voli e per una serie di offerte aggiuntive, come articoli del TAP Store“, afferma Etihad Airways.

Mark Potter, Managing Director Etihad Guest, ha dichiarato: “Siamo lieti di lanciare la nostra frequent flyer partnership con TAP Air Portugal, offrendo ai nostri soci ancora più modi per accumulare e utilizzare le proprie miglia sulla rete della compagnia aerea nelle Americhe, in Europa e in Africa. Ci impegniamo ad ampliare la nostra offerta Etihad Guest e a premiare i nostri loyalty members ovunque viaggino. Non vediamo l’ora di dare il benvenuto ai membri TAP Miles&Go su Etihad Airways e di offrire loro la possibilità di accumulare o utilizzare le proprie miglia quando scelgono di viaggiare sulla nostra rete in espansione”.

“Questa partnership fa seguito al codeshare strategico siglato tra le due compagnie nel 2023, che offre una migliore connettività per gli ospiti, più destinazioni e una scelta più ampia attraverso un fully global network. Le reti di entrambe le compagnie aeree si completano a vicenda con destinazioni in Nord e Sud America, Europa, Africa, Asia, Australia e Medio Oriente. Il codeshare consente ai membri Etihad Guest di essere premiati per viaggi verso destinazioni come Los Angeles, Rio de Janeiro e Cancún, mentre i membri TAP Miles&Go potranno accumulare miglia esplorando il network in espansione di Etihad, con nuove destinazioni come Chiang Mai, Hong Kong e Medan”, prosegue Etihad Airways.

Pedro Flores Ribeiro, Director TAP Miles&Go, afferma: “È davvero entusiasmante poter offrire ai nostri TAP Miles&Go members la possibilità di utilizzare le proprie miglia con voli Etihad verso una vasta gamma di destinazioni interessanti. Invitiamo inoltre gli Etihad Guest members a scoprire il network di TAP Air Portugal e la nostra calorosa Portuguese hospitality”.

Per ulteriori informazioni, visitare etihad.com/en/etihadguest o flytap.com/en-pt/miles-and-go.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)