SAS aggiunge sei nuove rotte e più posti per i viaggi invernali

SAS informa: “Per l’inverno 2025/2026, SAS sta ampliando il suo programma con sei nuove destinazioni dal suo hub di Copenhagen: Vienna, Tel Aviv, Marrakech, Madeira, Fuerteventura e Kittilä. Il programma invernale prevede anche un aumento delle frequenze sulle rotte esistenti, contribuendo a un aumento della capacità totale del 40%.

Il programma invernale potenziato include anche il mantenimento di 22 popolari rotte estive. Grazie all’aumento delle frequenze sui collegamenti principali, i viaggiatori potranno godere di più opzioni e maggiore flessibilità, contribuendo a un miglioramento del 75% della connettività complessiva. Queste aggiunte potenziano i viaggi da e per la Scandinavia e consolidano il ruolo di Copenhagen come hub leader nel Nord Europa“.

“È entusiasmante svelare queste nuove destinazioni per la stagione invernale, offrendo ai nostri clienti ancora più opportunità per esplorare e vivere esperienze uniche. Con una rete ampliata e una maggiore capacità di posti, la connettività in tutta la Scandinavia sarà notevolmente migliorata, garantendo maggiore flessibilità, comodità e più opzioni per i viaggiatori per raggiungere le loro destinazioni preferite”, afferma Henrik Winell, Vice President Network, SAS.

“I nuovi servizi sono progettati per garantire una connessione fluida non solo con gli hub SAS di Stoccolma e Oslo, ma anche con città come Göteborg, Billund, Aarhus, Aalborg, Bergen, Stavanger, Tallinn e Danzica, oltre al resto della rete nei paesi nordici e in Europa.

Oltre alle nuove rotte per Vienna, Austria; Tel Aviv, Israele; Marrakech, Marocco; Madeira, Portogallo; Fuerteventura, Spagna; Kittilä, Finlandia, 22 rotte stagionali continueranno anche in inverno, offrendo ai viaggiatori l’accesso tutto l’anno sia alle principali città che alle mete di vacanza.

Tra i punti di forza c’è Toronto, Canada. La sua vicinanza a destinazioni popolari come le Cascate del Niagara la rende anche un’ottima opzione di viaggio. Con quattro partenze settimanali, SAS sarà l’unica compagnia aerea a offrire un servizio diretto tra la Scandinavia e il Canada durante la stagione invernale, garantendo al contempo collegamenti fluidi con la più ampia rete SAS in tutta Europa.

Il nuovo servizio diretto di SAS per Seoul, in Corea, in partenza il 12 settembre 2025, proseguirà per tutta la stagione invernale con tre partenze settimanali.

In Europa, città come Cracovia, Breslavia, Budapest, Lione, Madrid, Venezia, Beirut e Lisbona continueranno a essere presenti nel traffico durante i mesi più freddi”, prosegue SAS.

Tra le 22 rotte estese alla stagione winter 2025/26 figurano anche il collegamento Copenhagen – Firenze (3 frequenze settimanali), Copenhagen – Napoli (2 frequenze settimanali), Copenhagen – Venezia (4 frequenze settimanali).

“Che si viaggi tra Copenhagen e una qualsiasi di queste città europee, o che si prosegua verso il Nord Europa e oltre, SAS offre orari convenienti e un’ampia gamma di opzioni di viaggio pensate per rendere il viaggio il più fluido e flessibile possibile”, conclude Henrik Winell.

(Ufficio Stampa SAS)