L’EASA certifica ANRA Technologies come primo U-space service provider

L’EASA ha rilasciato il primo U-space service provider (USSP) certificate per la fornitura di U-space services, una pietra miliare nel percorso verso l’abilitazione di servizi armonizzati e scalabili per unmanned aircraft systems (UAS) – o droni – in tutta Europa.

“L’U-space airspace è una zona geografica designata per le operazioni UAS che si svolgono con il supporto di U-space services. U-space offre questa nuova serie di servizi e procedure che si basano su funzioni altamente digitalizzate e automatizzate, progettate per supportare un accesso sicuro, efficiente e protetto allo U-space airspace per un gran numero di UAS. Fondamentale in questo contesto è il ruolo dell’USSP.

La certificazione di ANRA Technologies segna quindi un significativo passo avanti nell’implementazione dell’U-space nell’European airspace e contribuisce al raggiungimento di uno degli European Union Drone Strategy 2.0 objectives. Il certificato è stato consegnato ad ANRA in occasione dell‘Airspace World trade show di Lisbona“, afferma l’EASA.

“Il risultato da parte di ANRA di essere il primo certified U-space service provider dimostra cosa sia possibile ottenere attraverso una rigorosa conformità e maturità tecnica”, ha dichiarato Florian Guillermet, Executive Director of EASA. “Questo traguardo rappresenta un punto di riferimento per gli altri e ci avvicina a un safe, secure and interoperable European U-space ecosystem”.

“Per ottenere la certificazione, ANRA si è sottoposta a un processo di valutazione completo e rigoroso, condotto in collaborazione con l’EASA per un periodo di quasi due anni. Il processo ha incluso valutazioni dettagliate riguardo safety, cybersecurity, operational readiness, business continuity, U-space service provision and compliance frameworks. L’azienda mira a fornire i quattro U-space mandatory services definiti nella Commission Implementing Regulation (EU) 2021/664 negli U-space airspaces che vengono designati in tutta Europa“, prosegue l’EASA.

“Questa certificazione rappresenta una pietra miliare per la nostra azienda e per l’European drone ecosystem”, afferma Amit Ganjoo, Founder and CEO of ANRA Technologies. “Abbiamo investito in modo significativo nel consolidamento delle nostre attività europee e questo processo ci ha resi non solo un’azienda tecnologica più forte, ma anche un’organizzazione aeronautica più solida”.

“Sebbene la tecnologia sia una componente fondamentale, la certificazione va ben oltre le competenze software. Copre aree quali safety support assessments, cyber resilience, incident management, data protection, information security assurance, software assurance and service oversight, dimostrando la completa preparazione di ANRA a implementare in sicurezza U-space services su larga scala.

Questa ANRA certification è destinata ad accelerare l’implementazione di un U-space airspace armonizzato. Istituendo un modello di certificazione ripetibile, applicato e testato durante il processo di certificazione, l’EASA ha fornito un percorso normativo chiaro per gli altri U-space service providers, promuovendo così la coerenza, la sicurezza e l’interoperabilità tra gli Stati membri. L’approvazione di ANRA funge quindi da modello per i futuri richiedenti”, conclude l’EASA.

(Ufficio Stampa EASA)