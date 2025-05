Turkish Airlines annuncia il primo utilizzo del prodotto Sompo AXIS Aviation Finance Insurance (SAAFI) per le consegne di nuovi aeromobili

Turkish Airlines, una delle principali compagnie aeree mondiali, ha conferito un mandato per la prima struttura di finanziamento che utilizza il prodotto Sompo AXIS Aviation Finance Insurance (SAAFI), Aviation Non-Payment Insurance (ANPI).

“Questa transazione, siglata nel corso di una cerimonia di firma a Tokyo, in Giappone, segna una pietra miliare significativa nell’assicurazione dei finanziamenti per l’aviazione, poiché è la prima volta che SAAFI riceve un mandato dopo il suo lancio all’inizio di quest’anno.

Secondo i termini del mandato, JP Lease fornirà il capitale proprio e Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) fornirà il debito a Turkish Airlines per la consegna di un aeromobile A350-900 e di un A321-271NX (entrambi previsti per il 2026). Il prestito di SMBC è sostenuto al 100% da una polizza ANPI fornita dagli assicuratori SAAFI, Sompo e AXIS. L’utilizzo del prodotto SAAFI ANPI in connessione con una struttura di leasing operativo giapponese con opzione di acquisto (JOLCO) ha consentito a Turkish Airlines di ridurre significativamente il costo totale del finanziamento. La polizza è stata intermediata da Willis, un’azienda di WTW”, afferma Turkish Airlines.

“Siamo lieti di essere il primo cliente di “SAAFI” con il supporto dei nostri stimati assicuratori Sompo e AXIS, del broker assicurativo Willis e dei nostri partner commerciali di lunga data SMBC e JP Lease. Come Turkish Airlines, ci impegniamo a partecipare allo sviluppo di soluzioni innovative che supportino le nostre strategie di crescita e di rinnovo della flotta. Con modelli di finanziamento come SAAFI, non solo miglioriamo la nostra flessibilità e resilienza finanziaria, ma rafforziamo anche la nostra leadership nel settore”, ha affermato l’Assoc. Prof. Murat Seker, Chief Financial Officer and Member of the Board and the Executive Committee di Turkish Airlines.

Tim Gaul, Financial and Political Risks Underwriter di Sompo, ha aggiunto: “Sompo è onorata di essere stata incaricata dal partner di lunga data Turkish Airlines per il lancio del prodotto SAAFI legato al suo primo finanziamento di due aeromobili Airbus. Sompo ha una vasta esperienza nel mercato dell’assicurazione contro i mancati pagamenti nel settore dell’aviazione, essendo stata coinvolta nel finanziamento di oltre 120 aeromobili in tutto il mondo negli ultimi otto anni. Riteniamo che la nostra partnership con AXIS attraverso SAAFI sarà una gradita aggiunta alla nostra attuale suite di prodotti di finanziamento per l’aviazione a disposizione dei nostri clienti, e Turkish Airlines sarà il primo di molti che beneficeranno della nostra capacità aggiuntiva”.

Richard Jelf, Senior Underwriter di AXIS, ha detto: “AXIS è orgogliosa di portare il prodotto SAAFI sul mercato dei finanziamenti aeronautici insieme a Sompo ed è entusiasta di avere Turkish Airlines come primo cliente. Basandosi sulla nostra vasta esperienza nel settore dell’aviazione, SAAFI rappresenta un’importante aggiunta alla nostra offerta di prodotti nel settore dell’assicurazione contro i mancati pagamenti degli aeromobili. Grazie a questa iniziativa, AXIS può collaborare con clienti nuovi ed esistenti, svolgendo un ruolo importante sia nella loro crescita che in quella del settore aereo”.

Stuart Ashworth, Managing Director di Financial Solutions, Willis, un business di WTW, ha aggiunto: ” Siamo lieti di poter assistere Turkish Airlines e SMBC in questo finanziamento. Questo è anche il nostro primo mandato SAAFI da parte di Turkish Airlines; una soluzione di finanziamento innovativa a sostegno di una compagnia aerea innovativa, dinamica e lungimirante”.

(Ufficio Stampa Turkish Airlines)