Volotea: collegamento Olbia–Parigi Orly disponibile anche nei mesi invernali

Volotea annuncia una novità importante per la sua principale base operativa in Italia, Olbia: da oggi sono in vendita i voli verso Parigi Orly anche per la stagione invernale.

“Si tratta di un’estensione significativa della stagionalità del collegamento, attivo fino ad oggi solo nel periodo estivo. Per la prima volta, i passeggeri in partenza dal Costa Smeralda potranno raggiungere con Volotea la capitale francese anche durante i mesi più freddi dell’anno, con due frequenze settimanali, ogni lunedì e venerdì.

Questa novità rappresenta un passo significativo nella strategia di destagionalizzazione da e per Olbia, confermando la volontà della compagnia aerea di superare la concentrazione estiva dell’offerta e garantire collegamenti regolari tutto l’anno, a beneficio sia dei residenti che del turismo incoming. Infatti, il collegamento Olbia–Parigi Orly si aggiunge alle altre rotte già servite da Volotea durante l’inverno, tra cui Venezia, Verona e Torino a livello nazionale, e Barcellona a livello internazionale, rafforzando ulteriormente il network invernale del vettore sul territorio sardo”, afferma Volotea.

“Il collegamento tra Olbia e Parigi Orly è già attivo durante la stagione estiva e, per la prima volta, sarà disponibile anche in inverno”, ha dichiarato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea. “Si tratta di una novità rilevante all’interno della nostra strategia di destagionalizzazione, che punta a garantire un servizio continuativo da e per la Sardegna durante tutto l’anno. Olbia è una delle nostre basi chiave, non solo per l’offerta di collegamenti, ma anche perché qui abbiamo recentemente raggiunto un traguardo simbolico: il 75 milionesimo passeggero trasportato dal nostro primo volo nel 2012. Questo dimostra l’importanza del territorio per la nostra compagnia e la volontà di rafforzare ulteriormente la nostra presenza anche nei mesi invernali”.

“L’estensione del collegamento con Parigi Orly anche durante la stagione invernale rappresenta un segnale concreto dell’impegno condiviso con Volotea nella destagionalizzazione del network del Nord Sardegna”, ha dichiarato Silvio Pippobello, Amministratore Delegato degli aeroporti di Olbia e Alghero. “È un passo importante per garantire continuità nei collegamenti internazionali e offrire nuove opportunità sia ai residenti che ai turisti interessati a scoprire la Sardegna anche nell’altra stagione. Con questo nuovo volo invernale da Olbia, che si affianca alle recenti novità estive da/per Alghero, si rafforza il ruolo strategico del Nord Sardegna all’interno del network Volotea e si conferma il valore di una collaborazione che guarda con visione e concretezza allo sviluppo del territorio”.

“Per il suo 2025 a Olbia, Volotea prevede circa un +5% di crescita e quasi 1,1 milioni di posti in vendita: numeri che riconfermano l’aeroporto di Olbia come il più importante in termini di capacità per il vettore sul territorio italiano. Inoltre, nel periodo di picco, la compagnia impiega oltre 100 dipendenti presso la propria base olbiese, contribuendo significativamente all’economia locale e alla continuità del servizio.

Con 27 rotte, Volotea si conferma la prima compagnia per numero di collegamenti operati dallo scalo sardo: 14 in Italia (Ancona, Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano-Bergamo, Napoli, Palermo, Pisa, Roma-Fiumicino, Torino, Venezia e Verona); 10 in Francia (Bordeaux, Brest, Deauville, Lille, Lione, Marsiglia, Nantes, Parigi Orly, Strasburgo e Tolosa); 3 in Spagna (Barcellona, Bilbao e Madrid)”, conclude Volotea.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)