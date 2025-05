Gulfstream svela il suo London Showroom riprogettato

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato l’inaugurazione ufficiale del suo rinnovato London Sales and Design Center.

“Inaugurato originariamente nel 2013, lo spazio di quasi 511 metri quadrati (5.500 piedi quadrati) situato a Mayfair offre ai clienti residenti o in transito in città un accesso esclusivo ai Gulfstream London-based sales executives and interior design team”, afferma Gulfstream Aerospace.

“Offrire un’esperienza impareggiabile ai nostri clienti è ciò che definisce la differenza Gulfstream ed è un obiettivo in cui investiamo costantemente”, ha dichiarato Mark Burns, president, Gulfstream. “Il nostro portfolio selezionato di sales and design centers strategicamente posizionati offre ai clienti l’opportunità di esplorare personalmente le cabine dei nostri aeromobili, le opzioni e i materiali di allestimento, consentendo loro di personalizzare il proprio aereo secondo i propri gusti. Questo spazio londinese, riprogettato, è l’ultima sede a dare ulteriore vita a questa esperienza su misura”.

“Il London Sales and Design Center presenta un full-size Gulfstream G400 cabin mock-up e Gulfstream G700 and Gulfstream G800 cabin mock-up, oltre alle pluripremiate Gulfstream G500 and Gulfstream G600 customizable seat collections, consentendo ai clienti di testare il comfort e la funzionalità di sedili, pavimenti e materiali in una vera e propria cabin living area, senza lasciare il centro città.

Nel design showroom, il Gulfstream interior design team guida i clienti attraverso la vasta selezione di finiture, impiallacciature, rivestimenti per pavimenti, pelli, tessuti e altri materiali di allestimento disponibili in loco. La tecnologia dinamica, che include il 3D Cabin Creator e l’exterior paint visualization technology, visualizzata tramite un Powerwall di grandi dimensioni, consente ai clienti di esplorare la moltitudine di configurazioni flessibili della cabina e i servizi di personalizzazione completa offerti da Gulfstream.

Oltre a Londra, i Gulfstream sales and design centers si trovano anche a Savannah, New York, e a Beverly Hills, California”, conclude Gulfstream Aerospace.

(Ufficio Stampa Gulfstream Aerospace Corporation – Photo Credits: Gulfstream Aerospace Corporation)