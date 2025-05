Diamond Aircraft istituisce un network of Diamond Authorized Training Centers for Flight Schools

Diamond Aircraft annuncia l’istituzione del Diamond Authorized Training Centers (DATC) program, attraverso il quale le flight training organizations (FTOs) che operano velivoli Diamond possono ottenere l’OEM recognition come leading flight training provider. Diamond Aircraft ha firmato lettere di intenti con quattro FTO europei.

“Diamond Aircraft non ha eguali nel mondo dell’addestramento al volo, con un numero enorme e crescente di scuole di volo che si affidano giustamente a Diamond Aircraft per la formazione dei propri studenti”, ha affermato Jane Wang, Director for Sales, Marketing, and Flight Operations at Diamond Aircraft Austria. “Il marchio di approvazione che noi, in qualità di OEM, possiamo fornire alle FTO attraverso il programma DATC significa che gli studenti avranno la certezza non solo di imparare a volare su un aereo da addestramento di ultima generazione, ma anche che la formazione che riceveranno sarà di prima classe”.

Le organizzazioni che richiedono il riconoscimento come DATC accettano di sottoporsi a un’ispezione da parte dei flight training specialists di Diamond Aircraft per valutare le loro strutture, le operazioni e la metodologia di addestramento. Le FTO selezionate per entrare a far parte del DATC network avranno il diritto di utilizzare il marchio Diamond Aircraft nelle loro attività di marketing e beneficeranno di un supporto rafforzato da parte di Diamond Aircraft.

All’inizio di aprile, in occasione di AERO Friedrichshafen 2025, Diamond Aircraft ha firmato le prime Lettere di Intenti con quattro FTO con sede in Europa che desiderano aderire al programma: la tedesca Air Colleg Consulting GmbH; la svizzera Fliegerschule St. Gallen-Altenrein; Wings Over Holland BV dei Paesi Bassi e la Slovenia-based Egmont Aviation Flight School.

Felix Michnacs, Managing Director at Air Colleg Consulting GmbH, ha dichiarato: “Come scuola di volo esclusivamente per piloti privati, l’ulteriore sviluppo della nostra partnership di lunga data con Diamond Aircraft, con l’essere stati selezionati come primo Diamond Authorized Training Center in Germania, è per noi un onore e un traguardo incredibile. Ciò attesta la nostra eccellente esperienza nel fornire costantemente la migliore formazione possibile ai piloti privati, utilizzando una flotta esclusiva di Diamond Aircraft DA40 NG e DA62, i velivoli più avanzati in General Aviation. Siamo grati a Diamond Aircraft per il continuo supporto e la fiducia nel nostro programma di formazione. Insieme, stiamo definendo nuovi standard nel General Aviation training. Siamo assolutamente entusiasti e non vediamo l’ora di iniziare questa nuova fase di partnership”.

“Con il nuovo riconoscimento come certified Diamond Authorized Training Center, la nostra scuola di volo rafforza la sua posizione come uno dei principali istituti di formazione in Svizzera”, ha dichiarato Silvan Sauter, Head of Training at Fliegerschule St. Gallen-Altenrein. “La partnership con Diamond Aircraft rappresenta un traguardo significativo. Evidenzia il nostro impegno nel fornire una formazione di altissima qualità, utilizzando tecnologie all’avanguardia e garantendo la massima sicurezza, offrendo ai nostri allievi piloti un’esperienza di formazione di altissimo livello internazionale”.

Luuk van Hooijdonk, CEO at Wings Over Holland BV, ha dichiarato: “Come dealer per Diamond Aircraft dal 1993, Wings Over Holland è uno dei più longevi dealers al mondo. Diventare uno dei primi Diamond Authorized Training Centers rappresenta un riconoscimento da parte di Diamond per il duraturo rapporto commerciale e per la qualità che, in qualità di partner, offriamo ai nostri clienti. Diventare un Authorized Training Center migliorerà notevolmente le nostre possibilità di raggiungere standard ancora più elevati”.

“Siamo orgogliosi di essere riconosciuti come Diamond Authorized Training Center, il che ci consentirà di offrire una gamma più ampia di servizi sia ai clienti nuovi che a quelli esistenti”, ha affermato Aljaz Ferjancic, Co-founder and Chief Commercial Officer of Egmont Aviation. “Questo rafforzerà ed espanderà le vendite di Diamond Aircraft, accoglierà più clienti nella famiglia Diamond e fornirà un servizio e un supporto di qualità ai proprietari di Diamond. Inoltre, garantisce che i nostri diplomati saranno preparati al meglio per soddisfare le esigenze in continua evoluzione del settore aeronautico”.

(Ufficio Stampa Diamond Aircraft – Photo Credits: Diamond Aircraft)