Rolls-Royce: l’Orpheus programme raggiunge un importante traguardo

Rolls-Royce ha raggiunto un importante traguardo nel suo Orpheus programme, completando con successo 100 test events su 20 diverse engine configurations in tre anni.

“Questo risultato evidenzia l’agilità del programma e la forza del suo rapid learning model, che offre capacità avanzate a un ritmo sostenuto, cambiando il modo in cui prodotti e tecnologie vengono sviluppati per i defence propulsion system programmes, incluso il Future Combat Air System (FCAS).

Il lavoro sull’Orpheus demonstrator è uno sforzo collaborativo per esplorare e convalidare la next-generation twin-spool turbofan technology, trasformando l’approccio allo sviluppo di nuovi propulsion system, in particolare per future Autonomous Collaborative Platforms.

Riunendo team interfunzionali e collaborando con l’UK MOD e la supply chain, l’Orpheus programme sta contribuendo a ridurre radicalmente i tempi di progettazione, produzione e collaudo di nuovi componenti. La maggior parte dell’attuale supply chain di Orpheus è costituita da piccole o medie imprese, alcune delle quali si stanno confrontando con la Difesa per la prima volta, apportando idee e competenze innovative.

In soli 36 mesi, il team di Bristol ha progettato e realizzato una fast-paced, high-output test campaign che sta accelerando l’innovazione e dimostrando come la tecnologia di nuova generazione possa essere sviluppata più rapidamente attraverso una stretta collaborazione e un apprendimento iterativo”, afferma Rolls-Royce.

Pauli Markkanen, Rolls-Royce VP OrpheusWorks – Product, ha dichiarato: “In soli tre anni, l’Orpheus programme ha dimostrato cosa si può ottenere combinando l’eccellenza ingegneristica con una nuova mentalità, che privilegia agilità, apprendimento e collaborazione. Questo traguardo dimostra la nostra capacità di fornire rapidamente la futura capacità di propulsione e, inoltre, continueremo a esplorare come tale attività possa offrire un potenziale valore per le applicazioni civili attraverso tecnologie a duplice uso”.

Harry, MOD’s Orpheus Technical Lead, ha dichiarato: “Orpheus continua a svolgere il ruolo di acceleratore catalitico e di abbattimento delle barriere del ciclo di vita dello sviluppo per le air propulsion system technologies, in grado di garantire una maggiore capacità per programmi come il FCAS. Dal suo avvio nel 2020, il progetto Orpheus si è dimostrato un’iniziativa congiunta tra governo e industria efficace, agile, affidabile e collaborativa, che offre valore alla difesa. Ha dimostrato come Rolls-Royce, leader mondiale nella tecnologia delle turbine a gas, possa adattarsi per offrire risultati più rapidi e a costi inferiori. Orpheus è una storia di successo con molteplici opportunità di sfruttamento e un esempio di come possiamo operare al meglio per garantire risultati al Regno Unito e ai nostri alleati”.

“Ciascuno dei 100 test events ha fatto progredire il programma in aree chiave, tra cui:

– Sviluppare l’architettura del dimostratore, posizionando Rolls-Royce a supporto di una famiglia di prodotti allineata alle future esigenze delle Autonomous Collaborative Platforms.

– Dimostrazioni di fattibilità dei componenti, ridurre i rischi e accelerare la prontezza tecnologica che può ispirare le piattaforme future.

– Prove di strumentazione innovativa, che consentono una conoscenza tecnica più approfondita per ispirare altri programmi.

L’approccio Orpheus non solo accelera i programmi di Rolls-Royce, ma fornisce anche un modello di come l’innovazione possa essere raggiunta più rapidamente nell’intero settore aerospaziale. Dimostra come l’adozione di un modello di apprendimento rapido, con test continui, iterazioni e collaborazione, possa portare a una capacità di nuova generazione in tempi più rapidi.

Il programma, così come il business in generale, supporta anche lo sviluppo di competenze nazionali critiche in settori come power and propulsion, intraprendendo al contempo importanti passi avanti per contribuire alla crescita dei talenti ingegneristici emergenti”, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce – Photo Credits: Rolls-Royce)