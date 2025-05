News Brevi – 15.05.2025

IL PRESIDENTE ENAC ALLA CERIMONIA DI AVVICENDAMENTO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL’AERONAUTICA A CIAMPINO – Enac informa: “Oggi 15 maggio, presso l’hangar S.E.A. dell’aeroporto militare “Carmelo Raiti” di Ciampino, sede del 31° Stormo, si è svolta la cerimonia di avvicendamento nella carica di Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare. Il Generale di Squadra Aerea Luca Goretti ha passato il testimone al suo successore, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva in un evento che rappresenta un momento fondamentale per la continuità e la guida strategica delle Forze Armate italiane nel settore aeronautico. Alla cerimonia hanno partecipato numerose autorità civili e militari ma anche cariche istituzionali, tra cui il Ministro Crosetto ed il Presidente ENAC, Pierluigi Di Palma, a testimonianza della sinergia tra istituzioni nel garantire sicurezza e innovazione nel trasporto aereo. Rinnoviamo il nostro ringraziamento al Generale Luca Goretti per la dedizione e il servizio prestato, augurando al nuovo Capo di Stato Maggiore Generale Antonio Conserva un mandato ricco di successi e innovazione”.

IL PRESIDENTE ENAC AL CONVEGNO SUI DIRITTI DEI PASSEGGERI: PRESENTATO IL MANIFESTO DELLE COMPAGNIE AEREE – Enac informa: “Importante iniziativa promossa ieri dall’On. Deidda, Presidente IX Commissione Trasporti della Camera dei Deputati su “Diritti dei Passeggeri: costruire insieme un sistema di regole chiare e trasparenti”. Al convegno ha partecipato il Presidente Enac Pierluigi Di Palma insieme all’On. Galeazzo Bignami, Capogruppo FdI alla Camera, all’On. Paola De Micheli, Vicepresidente X Commissione Attività produttive, Commercio e Turismo alla Camera, al Presidente AICALF Alessandro Fonti, al Segretario Gen. IBAR Luciano Neri e alla Prof.ssa Anna Masutti, Ordinario presso il Dip. Scienze Giuridiche Università di Bologna. Nel corso dell’incontro, moderato da Gianni Todini, Direttore dell’agenzia Askanews, è stato presentato il “Manifesto delle compagnie aeree” redatto da AICALF e IBAR, che promuove la revisione del Reg. (CE) 261/2004 in materia di diritti dei passeggeri con l’obiettivo di definire regole più chiare, migliorare la qualità del servizio e favorire una gestione più trasparente ed efficiente delle controversie tra passeggeri e vettori aerei in caso di disservizi”. Nel suo intervento il Presidente Enac Di Palma ha evidenziato che: “La revisione del Regolamento deve mirare a un necessario equilibrio di carattere generale tra il business dei vettori e la qualità del servizio offerto ai viaggiatori. La tutela dei diritti dei passeggeri, in particolare di quelli dei PRM e, oggi, anche la tutela del benessere dei pet in cabina, sono il pilastro dell’azione dell’Ente, perché la soddisfazione del cliente rappresenta l’elemento di novità del processo di liberalizzazione e privatizzazione del trasporto aereo nel nostro Paese. In tale contesto, è corretto sostenere una più equilibrata rivendicazione dell’indennizzo a favore dei passeggeri in caso di disservizio non addebitabile al vettore ma, nello stesso tempo, restringere il campo di una libertà di tariffa quando la mobilità aerea rappresenta un diritto del cittadino residente nelle isole e nelle regioni periferiche del Continente”.

ITA AIRWAYS: INFORMAZIONI SUI VOLI PER TEL AVIV – ITA Airways informa: “Alla luce delle circostanze attuali, ITA Airways ha deciso di prolungare la sospensione di tutti i voli da e per Tel Aviv fino al 25 maggio. La situazione è in continua evoluzione. Vi preghiamo di verificare lo stato del volo nella sezione del sito Info Voli prima di recarvi in aeroporto”.

SWISS PROROGA LA SOSPENSIONE DEI VOLI PER TEL AVIV – SWISS informa: “A causa dell’attuale situazione in Medio Oriente, SWISS ha deciso di prorogare la sospensione dei suoi voli per Tel Aviv fino a domenica 25 maggio inclusa. Informeremo i passeggeri interessati e li prenoteremo su altri voli, se lo desiderano e se ci sono posti disponibili. In alternativa, offriremo loro una nuova prenotazione gratuita per una data di viaggio successiva o il rimborso del prezzo del biglietto. Ci scusiamo per il disagio arrecato ai nostri ospiti e continuiamo a monitorare attentamente la situazione in Medio Oriente. La sicurezza dei nostri passeggeri, equipaggi e dipendenti a terra è la nostra massima priorità”.

DELTA: NUOVI NOMI PER I PRODOTTI E LE TRAVEL EXPERIENCES PER I VOLI DAL PRIMO OTTOBRE – Delta informa: “Mentre Delta guarda ai prossimi 100 anni di voli, stiamo aggiornando il modo in cui acquisti i voli, offrendo più scelta e maggiore chiarezza, con l’obiettivo di offrire esperienze di viaggio personalizzabili in base alle tue preferenze personali. Come parte di questa evoluzione, stiamo rinnovando i nomi dei nostri prodotti e introducendo esperienze di prenotazione personalizzate in base alle tue esigenze e priorità di viaggio. A partire dal 15 maggio, per i voli a partire dal 1° ottobre, inizieremo a offrire una combinazione di prodotti ed esperienze che offriranno più scelta e controllo sul tuo viaggio che mai. I posti di Delta saranno ora classificati nelle seguenti categorie: Delta Main (precedentemente Main Cabin), Delta Comfort (precedentemente Delta Comfort+®), Delta First (precedentemente First Class), Delta Premium Select e Delta One. Non vedrai più “Basic Economy”: questa classe tariffaria di livello base è stata integrata in Delta Main, che ora include tre opzioni di esperienza che ti consentono di personalizzare al meglio il tuo viaggio: Basic, Classic ed Extra”. “Delta Main Basic (precedentemente Basic Economy) è la nostra tariffa più economica è il punto di partenza perfetto per viaggiare con Delta. Delta Main Basic offre l’essenziale, proprio come un biglietto Basic Economy. Delta Main Classic è per i clienti che desiderano qualcosa in più. Delta Main Extra è i clienti che desiderano ancora di più, con diversi vantaggi. Tutti gli altri prodotti includeranno esperienze di livello “Classic” ed “Extra” per una maggiore scelta e personalizzazione (In alcuni mercati, ai clienti potrebbero essere offerte opzioni “Rimborsabile” al posto di “Extra”, che consentiranno flessibilità e la possibilità di annullare il viaggio con rimborso in qualsiasi momento prima della partenza). Basic, Classic ed Extra disponibili sui voli in partenza da Stati Uniti e Canada. I nuovi prodotti ed esperienze sono disponibili tramite un layout di shopping modernizzato su Delta.com e sull’app Fly Delta, che consentirà di visualizzare a colpo d’occhio le principali caratteristiche tariffarie e di confrontare le esperienze tra le diverse tariffe”, prosegue Delta. “Ascoltiamo e impariamo a conoscere le esigenze dei nostri clienti in termini di viaggio e sappiamo che chiarezza e scelta sono fondamentali”, ha affermato Eric Phillips, Senior Vice President and Chief Digital Officer. “La nostra esperienza di acquisto ripensata offre ai clienti più opzioni e flessibilità per scegliere l’esperienza di viaggio più adatta alle loro esigenze”. I nuovi prodotti e le nuove esperienze di viaggio di Delta inizieranno a volare il 1° ottobre sui voli in partenza da Stati Uniti e Canada.

LA ROYAL AUSTRALIAN AIR FORCE COLLEGA PER LA PRIMA VOLTA GLI F-35 SIMULATORS AL LOCKHEED MARTIN NETWORK – L’Australian Department of Defence, in collaborazione con Lockheed Martin, ha collegato gli F-35 simulators presso le Royal Australian Air Force (RAAF) bases Williamtown and Tindal tramite l’F-35 distributed mission training (DMT) network. Questo fa dell’Australia il primo international F-35 customer a ricevere questa capacità, migliorando ulteriormente la prontezza operativa e l’interoperabilità globale della F-35 fleet. “Con il distributed mission training, non stiamo solo collegando i simulatori: stiamo collegando i piloti e rafforzando le operazioni per la sicurezza del XXI secolo”, afferma Raashi Quattlebaum, vice president of F-35 Training and Logistics at Lockheed Martin. “Addestrandosi insieme in un ambiente virtuale, i piloti di F-35 possono acquisire le competenze e la sicurezza necessarie per portare a termine le loro missioni”. Lockheed Martin e la RAAF hanno collegato con successo i due siti, distanti oltre 2.800 km, per il distributed mission training. Il DMT collega gli F-35 simulators oltre i confini nazionali, consentendo training exercises senza soluzione di continuità tra i piloti F-35 dislocati in tutto il mondo. Offrendo large-force training capabilities, il DMT consente ai piloti di esercitarsi in scenari complessi e di acquisire le competenze necessarie per missioni reali. “L’istituzione di un distributed mission training network tra le basi della RAAF di Williamtown e Tindal fornisce all’Australia una capacità di addestramento avanzata che migliorerà la prontezza dei suoi piloti, riducendo al contempo i costi di mantenimento dei suoi 72 F-35A, la più grande flotta di Joint Strike Fighter al di fuori degli Stati Uniti”, afferma Rob Weitzman, Lockheed Martin Program Director for F-35 Australia. “Lockheed Martin ha stabilito la nostra F-35 sustainment presence più significativa al di fuori degli Stati Uniti, in Australia, e siamo orgogliosi di collaborare con il Department of Defence e i nostri partner industriali locali per raggiungere questo traguardo record in termini di capacità addestrativa”. Lockheed Martin è responsabile del supporto per la F-35 fleet della RAAF e collabora con fornitori locali del settore, tra cui Milskil, per fornire pilot training solutions presso le RAAF bases Williamtown and Tindal. Oltre 75 aziende australiane hanno condiviso contratti per oltre 5 miliardi di dollari australiani a supporto del programma F-35 attraverso soluzioni di produzione avanzata, supply chain e servizi di supporto. Ad oggi, il team Lockheed Martin ha formato oltre 2.915 piloti e 18.105 manutentori di F-35, operando presso 30 customer bases in tutto il mondo.

QANTAS LANCIA UNA NUOVA ROTTA INTERNAZIONALE E UNA BUSINESS LOUNGE PER I CLIENTI – Qantas informa:”Qantas ha annunciato nuovi voli tra Adelaide e Auckland, con partenza prevista per ottobre 2025, che segnano il ritorno della compagnia aerea ai voli internazionali diretti dall’Australia Meridionale. La nuova rotta offre una maggiore scelta ai cittadini dell’Australia Meridionale sulla rete internazionale in espansione della compagnia, inclusi collegamenti senza interruzioni per il Nord America via Nuova Zelanda sul popolare QF3 service della compagnia da Auckland a New York. Disponibile per la prenotazione, la nuova rotta stagionale aggiungerà oltre 30.000 posti tra le due capitali, incrementando il turismo in entrata nello stato. In occasione di un giorno significativo per i cittadini dell’Australia Meridionale, la compagnia aerea apre anche le porte della sua prima Domestic Business Lounge ad Adelaide. La nuova lounge celebra il meglio dell’Australia Meridionale con una cucina ispirata all’Adelaide Central Market, che serve piatti creati dal Qantas Creative Director of Food, Beverage and Service, Neil Perry e lighter snack options by Maggie Beer”. Cam Wallace, CEO di Qantas Group International, ha dichiarato: “Oggi celebriamo due importanti traguardi ad Adelaide: il lancio di un nuovo volo internazionale diretto e la nostra prima Qantas Business Lounge all’aeroporto di Adelaide. Questa è una notizia fantastica per i nostri clienti dell’Australia Meridionale, che avranno accesso a un volo internazionale diretto per Auckland e all’apertura di collegamenti per New York via Auckland. Per i milioni di clienti che visitano le nostre lounge, sappiamo quanto sia importante un’esperienza pre-volo di livello superiore e siamo lieti di offrirla oggi ad Adelaide. La nuova lounge è stata progettata sulla base del feedback e delle caratteristiche che sappiamo essere più apprezzate dai nostri clienti”. Brenton Cox, Adelaide Airport Managing Director: “Siamo entusiasti di dare nuovamente il benvenuto ai servizi internazionali di Qantas ad Adelaide, offrendo sia un servizio diretto per Auckland sia un eccellente collegamento one-stop con New York. Diamo inoltre il benvenuto alla splendida nuova Business Lounge, che offre ottimi prodotti locali in linea con la filosofia commerciale dell’aeroporto di Adelaide, per mostrare il meglio dell’Australia Meridionale. L’apertura della Domestic Business Lounge segna la fase finale della costruzione della nuova Adelaide Lounge area e rappresenta una pietra miliare significativa nell’investimento della compagnia aerea per l’ammodernamento della sua rete globale di lounge e nel suo impegno costante per migliorare l’esperienza del cliente”.

RYANAIR AGGIUNGE 800 POSTI AGGIUNTIVI A STANSTED PER LA FINALE DI UEFA EUROPA LEAGUE 2025 – Ryanair informa “Ryanair ha annunciato oggi di aver aggiunto 800 posti extra per la finale di UEFA Europa League 2025 tra Manchester United e Tottenham Hotspur, che si giocherà allo stadio San Mamés di Bilbao mercoledì 21 maggio. Questi voli Ryanair aggiuntivi tra Stansted e Vitoria saranno operativi da martedì 20 a venerdì 23 maggio”. Jade Kirwan, Direttore Comunicazione Ryanair, ha dichiarato: “Ryanair ha aggiunto 800 posti extra tra Stansted e Vitoria per i tifosi che viaggeranno per assistere a quella che sarà un’indimenticabile finale di UEFA Europa League 2025 tra Manchester United e Tottenham Hotspur all’Estadio de San Mamés di Bilbao mercoledì 21 maggio. Considerata l’attesa, prevediamo che questi posti extra si esauriranno rapidamente”.

AMERICAN AIRLINES: PROMOZIONE PER IL RISCATTO DELLE MIGLIA AADVANTAGE® – American Airlines informa: “American Airlines rende il viaggio più facile che mai offrendo oltre un milione di posti in Main Cabin sui voli domestici (esclusi Alaska e Hawaii) riscattabili con sole 5.000 miglia AAdvantage® a tratta. Come ulteriore vantaggio, i posti in Main Cabin sui voli transatlantici saranno riscattabili a partire da un minimo di 15.000 miglia AAdvantage® a tratta. La promozione inizia oggi e dura fino al 28 maggio 2025. I posti sono disponibili esclusivamente per i membri del programma AAdvantage® di American Airlines per destinazioni domestiche imperdibili, tra cui Chicago, Las Vegas, Orlando, Florida e Miami, e per destinazioni internazionali di grande prestigio, tra cui Cancún, Messico; Londra, Roma e tante altre destinazioni. Senza date di blackout ad agosto e settembre, non ci sono limiti a dove e quando i clienti possono andare. In qualità di compagnia aerea leader a livello mondiale, American Airlines offre migliaia di voli al giorno verso oltre 350 destinazioni in oltre 60 paesi. La compagnia aerea è membro fondatore dell’alleanza oneworld®, i cui membri servono oltre 900 destinazioni in tutto il mondo”.

AMERICAN AGGIUNGE OLTRE 22.000 POSTI PER I FOOTBALL FANS IN AUTUNNO – American informa: “American Airlines aggiungerà migliaia di posti per i tifosi che assisteranno a un touchdown dopo l’altro questo autunno. Nell’ambito del più ampio fall football schedule della compagnia aerea, oltre 185 voli aggiuntivi con oltre 22.000 posti aggiuntivi renderanno facile per i tifosi pianificare la vacanza perfetta”. “American sa che i tifosi vogliono essere negli stadi dove nascono le leggende e dove si custodiscono i ricordi”, ha dichiarato Jason Reisinger, Managing Director Global Network Planning, American. “Proprio mentre i giocatori si preparano a scendere in campo con sicurezza, i tifosi possono salire a bordo con sicurezza di un volo American che hanno prenotato nell’ambito del nostro più ampio fall football schedule di sempre”. “I soci AAdvantage® possono contribuire a rendere il viaggio per le partite più gratificante con il programma AAdvantage® Perks. Dai Fan Flyaway, alle esperienze di training camp e altro ancora durante tutto l’anno, i tifosi possono cercare opzioni con alcune delle loro squadre preferite per rendere questa stagione più gratificante, anche prima di prenotare l’itinerario perfetto”.

DELTA NOMINA IL NUOVO S.V.P. OF CORPORATE SAFETY, SECURITY AND COMPLIANCE – Delta informa: “Delta Air Lines annuncia la nomina di Brad Sheehan come nuovo Senior Vice President of Corporate Safety, Security and Compliance, con decorrenza dal 2 giugno. Brad è un leader esperto in sicurezza aerea con oltre 25 anni di esperienza nel settore. Succederà a David Garrison, che ha deciso di andare in pensione dopo un’illustre carriera di 34 anni in Delta. Brad attualmente ricopre il ruolo di Vice President of Flight Operations e vola come comandante di un A320. La sua vasta esperienza nella supervisione di addestramento, tecnologia e standard di volo include anche la guida del Flight Safety team di Delta. Durante il suo mandato, ha promosso la cultura della sicurezza e ha collaborato con i partner del settore e la FAA per apportare miglioramenti al national airspace”. “Nel 2017, Delta è stata una delle prime compagnie aeree ad ottenere l’approvazione del proprio safety management system da parte della FAA”, ha dichiarato John Laughter, Delta E.V.P. and Chief of Operations. “Brad è stato un leader chiave nel trasformare quel sistema in una cultura aziendale qui in Delta”.