SEA Aeroporti di Milano: l’Assemblea degli Azionisti approva il bilancio di esercizio 2024 di SEA S.p.A.

SEA informa: “L’Assemblea degli Azionisti riunitasi in data odierna, presso la sede legale di Linate, ha approvato il bilancio d’esercizio 2024 di SEA S.p.A. e ha esaminato il bilancio consolidato del Gruppo SEA.

In sintesi, i principali risultati a livello di Gruppo nel 2024:

• Traffico: 39,3 milioni di passeggeri, in aumento del 12% rispetto al 2023.

• Merce Trasportata: 728 mila tonnellate, in crescita del 9% rispetto al 2023.

• Ricavi della gestione: 823,1 milioni di euro (762,7 milioni nel 2023).

• EBITDA: 350,5 milioni di euro (335,3 milioni nel 2023).

• Utile Netto: 170,6 milioni di euro (156,2 milioni di euro nel 2023).

• Indebitamento Finanziario Netto: 254,4 milioni di euro (285,1 milioni di euro nel 2023).

La capogruppo SEA ha chiuso l’esercizio 2024 con ricavi di gestione pari a 814,4 milioni di euro (754,9 milioni di euro nel 2023) mentre l’EBITDA è pari a 339,4 milioni di euro (322,9 milioni di euro nel 2023) e il risultato netto della Società registra un utile di 163,9 milioni di euro”.

“Inoltre, in assemblea è stato comunicato che S&P Global Ratings ha migliorato il livello di rating di SEA da “A-” ad “A”, mantenendo l’outlook stabile. L’upgrade segue il recente miglioramento del rating sovrano dell’Italia e di quello della Città di Milano, e riflette il solido profilo finanziario di SEA, confermato sia dalla performance 2024 e attese per i prossimi anni, sia dalla robusta posizione di liquidità che garantisce ampia flessibilità finanziaria”, prosegue SEA.

“L’Assemblea degli Azionisti ha designato il nuovo Consiglio di Amministrazione nelle persone di Luca Angelo Allievi, Armando Brunini, Michaela Castelli, Franco Maria Antonio D’Alfonso, Daniele De Giovanni, Daniela Mainini, Roberta Neri.

L’Assemblea degli Azionisti ha nominato Alessandro Cafarelli, Stefania Chiaruttini e Luigi Di Marco sindaci effettivi. Simona Vittoriana Cassarà è stata indicata quale sindaco effettivo di nomina del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e ai sensi di statuto assume la carica di Presidente del Collegio Sindacale, Daniele Angelo Contessi è stato indicato quale sindaco effettivo di nomina del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile ai sensi di statuto.

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi dopo l’Assemblea, ha deliberato di nominare Michaela Castelli Presidente e Daniela Mainini Vice Presidente non esecutivo della Società.

Il direttore generale Armando Brunini è stato nominato dal nuovo Consiglio nella carica di Amministratore Delegato”, continua SEA.

“L’assemblea degli Azionisti ha, inoltre, deliberato di destinare il risultato dell’esercizio 2024, pari a euro 163.942.887,21 nel seguente modo:

1) Euro 163.925.000,00 agli Azionisti a titolo di dividendo, per un importo pari a euro 0,6557per azione.

2) Euro 17.887,21 a Riserva Straordinaria.

L’Assemblea degli azionisti ha, infine, deliberato, la distribuzione agli azionisti di riserve disponibili per un controvalore pari a euro 60.000.000,00 corrispondente a euro 0,24per azione”, conclude SEA.

(Ufficio Stampa SEA)