Embraer presenterà il KC-390 Millennium a LIMA 2025

Embraer presenterà il suo KC-390 Millennium alla 17a edizione della Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition (LIMA), dal 20 al 24 maggio 2025.

“Questo evento segna il crescente slancio di Embraer per il suo defense portfolio nel Sud-est asiatico. I visitatori dello stand Embraer e dell’area espositiva statica esterna potranno scoprire come questo new generation multi-mission aircraft, entrato in servizio nel 2019, stia ridefinendo il concetto di medium transport aircraft in tutto il mondo”, afferma Embraer.

“Embraer è orgogliosa di presentare il KC-390 a LIMA 2025. Si tratta di un new generation military airlift con capacità multiruolo, interoperabilità, affidabilità, bassi costi del ciclo di vita e prestazioni elevate. Il velivolo sta guadagnando popolarità in tutto il mondo e non vediamo l’ora di espandere la nostra presenza nella regione Asia-Pacifico”, ha dichiarato Bosco da Costa Junior, Presidente e CEO di Embraer Defense & Security.

“Il KC-390 è un new generation multi-mission aircraft progettato e costruito per soddisfare le esigenze dell’ambiente operativo del XXI secolo. Il velivolo è il più avanzato della sua categoria e vola a una velocità maggiore (470 nodi) e più a lungo in uno standard crew duty day. Trasporta inoltre più carico (26 tonnellate) rispetto ad altri medium sized military cargo aircraft. È dotato di motori IAE V2500.

Il KC-390 è operativo da molti anni a Full Operational Capability e può svolgere un’ampia gamma di missioni, come il trasporto e lo sbarco di merci e truppe, l’evacuazione medica, la ricerca e il soccorso, le missioni umanitarie, la lotta antincendio e il rifornimento in volo, sia come tanker che come receiver.

In grado di operare in modo affidabile nei diversi terreni e climi del Sud-est asiatico, il KC-390 può operare su piste temporanee o non asfaltate, inclusi terreni in terra battuta, terra e ghiaia, e in condizioni che vanno da humid a hot and high o cold and dry.

Il KC-390 è inoltre dotato di una moderna e completa suite di sensori e communication equipment che supportano la connettività tra velivoli, comandi operativi e truppe a terra”, prosegue Embraer.

“Il KC-390 Millennium di Embraer sta rapidamente diventando l’aereo preferito in paesi di tutto il mondo, inclusa l’Europa, contribuendo alla modernizzazione delle loro forze armate, aggiungendo nuove capacità e migliorando l’interoperabilità. L’aereo è già operativo in Brasile, Portogallo e Ungheria, ed è stato ordinato da Corea del Sud, Paesi Bassi, Austria, Repubblica Ceca e da un cliente non reso noto. L’aereo è stato recentemente selezionato da Svezia e Slovacchia per le loro esigenze di difesa nazionale.

Gli aerei Embraer sono impiegati da diverse forze di difesa nel Sud-est asiatico, tra cui Thailandia, Filippine e Indonesia. L’A-29 Super Tucano, che consente varie missioni, tra cui close air support and advanced training missions, è utilizzato da Indonesia e Filippine.

I servizi e il supporto per i clienti Embraer nella regione sono supportati dal personale dell’area APAC, dal main APAC office e dal Regional Distribution Centre for spare parts and components, entrambi a Singapore“, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)