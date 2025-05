Etihad Airways estende il suo network negli Stati Uniti con i primi voli per la Carolina del Nord

Etihad Airways annuncia una nuova aggiunta al suo network statunitense in crescita con il lancio di voli diretti per Charlotte, Carolina del Nord, a partire dal 4 maggio 2026.

“Con questo traguardo, Etihad diventa la prima compagnia aerea della regione a volare direttamente a Charlotte, rafforzando ulteriormente la connettività tra gli Emirati Arabi Uniti e gli Stati Uniti.

Il nuovo servizio collega Abu Dhabi a uno dei centri finanziari e culturali più dinamici degli Stati Uniti, offrendo ai viaggiatori un accesso più ampio alla rete globale in espansione di Etihad e alla rinomata ospitalità della capitale degli Emirati Arabi Uniti.

Charlotte diventa la sesta destinazione di Etihad negli Stati Uniti, dopo New York, Chicago, Washington, Boston e Atlanta, che sarà inaugurata il 2 luglio. La rotta sarà operata quattro volte a settimana con il Boeing 787 Dreamliner, l’ammiraglia di Etihad, offrendo il pluripremiato servizio della compagnia aerea sia in Business che in Economy”, afferma Etihad Airways.

“Charlotte rappresenta un’aggiunta strategica alla nostra rete statunitense, aprendo le porte a un accesso diretto a una delle regioni più dinamiche e in rapida crescita del Paese”, ha dichiarato Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer, Etihad Airways. “Siamo entusiasti di essere la prima compagnia aerea della nostra regione a servire questo mercato e non vediamo l’ora di collegare più viaggiatori ad Abu Dhabi e oltre”.

“Fiorente centro finanziario, tecnologico, motoristico e culturale, Charlotte ospita importanti aziende statunitensi e attrae ogni anno milioni di visitatori, sia per lavoro che per piacere. Dall’iconica NASCAR Hall of Fame ai suoi sentieri panoramici e al fascino del sud, la città offre un mix variegato di esperienze per ogni viaggiatore.

Il Charlotte Douglas International Airport è uno degli aeroporti più trafficati al mondo, classificandosi al sesto posto a livello mondiale per movimenti aerei nel 2024, a dimostrazione della crescente importanza della città come importante snodo per i trasporti.

Con partenze al mattino presto da Abu Dhabi e ritorno a mezzogiorno, l’orario è studiato per garantire collegamenti fluidi tramite il network globale di Etihad. I viaggiatori provenienti da Charlotte potranno usufruire di collegamenti con un unico scalo senza interruzioni verso destinazioni in Medio Oriente, nel Subcontinente Indiano e in Asia”, prosegue Etihad Airways.

“I passeggeri diretti negli Stati Uniti beneficiano della U.S. Customs and Border Protection (CBP) Preclearance allo Zayed International Airport in Abu Dhabi, che consente loro di arrivare a Charlotte come passeggeri domestici, garantendo un’esperienza di arrivo fluida e con un risparmio di tempo.

I biglietti sono ora in vendita su etihad.com“, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)