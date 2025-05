L’Airbus A350 di Edelweiss decolla per il suo primo volo a lungo raggio

Giovedì 15 maggio, un Airbus A350 operato da Edelweiss è decollato per il suo primo volo a lungo raggio verso Las Vegas. “Con 200 passeggeri a bordo, il lancio segna un momento significativo nella storia della compagnia aerea. Il nuovo tipo di aeromobile non solo rappresenta una tecnologia all’avanguardia, ma anche un’esperienza di volo più confortevole, silenziosa e sostenibile”, afferma Edelweiss (leggi anche qui riguardo l’entrata in servizio del nuovo A350 di Edelweiss).

“Per celebrare l’occasione, un souvenir esclusivo attendeva su ogni posto: uno specially designed ‘Remove before 1st Flight’ tag con una targhetta incisa con il numero del posto. Questo souvenir personale ha lo scopo di rendere indimenticabile per tutti gli ospiti il primo volo a lungo raggio con un Airbus A350“, prosegue Edelweiss.

“L’Airbus A350 segna l’inizio di una nuova era per Edelweiss sulle rotte a lungo raggio. L’aereo sostituirà gradualmente l’attuale flotta di Airbus A340. Il moderno velivolo widebody stabilisce nuovi standard in diversi ambiti: consuma circa il 25% in meno di carburante, emette di conseguenza meno CO2 ed è fino al 50% più silenzioso del suo predecessore.

Edelweiss opera ora con il nuovo Airbus A350 tre volte a settimana da Zurigo a Las Vegas. La prossima fase della modernizzazione della flotta seguirà a breve: il secondo dei sei Airbus A350 è previsto a Zurigo per la fine di giugno. Sarà operativo quotidianamente sulla rotta Zurigo-Vancouver dal 1° luglio”, conclude Edelweiss.

