News Brevi – 17.05.2025

AEROPORTO DI BOLOGNA: NUOVA LINEA DI BUS TRA AEROPORTO MARCONI E OSPEDALE MAGGIORE – L’Aeroporto di Bologna informa: “Debutta lunedì 19 maggio 2025 alle ore 3.45 da Bologna Centrale la nuova LINEA Q, la navetta che collegherà l’Aeroporto “Guglielmo Marconi” di Bologna con l’Ospedale Maggiore e che, al mattino fino alle 5:15 e dopo la mezzanotte (fino alle 2:15) prolungherà le corse da/per la Stazione Centrale FS (piazza Medaglie d’Oro). La frequenza della linea sarà di 30 minuti. La principale novità di questa nuova linea, che sostituisce, assorbendole, altre linee (940, 944 e 949), che cesseranno l’esercizio con domenica 18 maggio, è legata alle tariffe. La LINEA Q avrà, infatti, tariffa urbana di €2,30 e su questa linea varranno tutti i titoli dell’area urbana compresi abbonamenti mensili e annuali urbani. Come per tutte le linee urbane, inoltre, sarà valida la tariffa integrata per i possessori di un titolo di viaggio Marconi Express. Il titolo Mex, se validato in aeroporto, dà infatti diritto anche ad utilizzare la tariffa urbana sugli autobus di linea. È possibile l’acquisto dei titoli alle emettitrici automatiche poste in aeroporto ed è consentito il pagamento anche a bordo mezzo con carta bancaria contactless. È possibile utilizzare, infine, l’app Roger. In aeroporto, i titoli urbani sono disponibili anche presso il punto vendita Carrefour”. “La LINEA Q, fra i due capolinea “Aeroporto” e “Ospedale Maggiore”, effettuerà diverse fermate lungo il percorso (12 verso Aeroporto e 8 verso Ospedale Maggiore) cui si aggiungono, quando le corse si prolungano alla Stazione, le fermate “San Pio V” nei due sensi e la fermata “Don Minzoni – Piazza dei Martiri” in direzione Stazione FS. Alla fermata Ospedale Maggiore è possibile proseguire verso il centro città (o Stazione FS) con numerose linee di bus in transito fra cui 19 (alla fermata su via Marzabotto), 23, 81, 91, 86, 87, 83, 92, 576, 646 e 651. La nuova LINEA Q effettuerà capolinea diurno presso la fermata TPER posta in prossimità dell’ingresso principale dell’Aeroporto al piano terra. Dopo la mezzanotte effettuerà invece anche la fermata del Piazzale dei Servizi, sempre in Aeroporto, per consentire, ai passeggeri in attesa dell’eventuale sostitutivo o integrativo Marconi Express, di avere un’ulteriore alternativa di viaggio alla cessazione di quest’ultimo. La linea sarà effettuata con una flotta di autobus totalmente elettrici, ad emissioni zero, in ottica di mobilità sostenibile ed alta efficienza”, prosegue l’Aeroporto di Bologna. “Questa nuova linea è introdotta con il contributo di Aeroporto di Bologna. La segnaletica lungo il percorso e in aeroporto è in fase di aggiornamento: si invita quindi l’utenza a prestare attenzione. All’indirizzo web tper.it/lineaq tutti i dettagli, gli orari e le altre informazioni utili”, conclude l’Aeroporto di Bologna.

AEROPORTI DI PUGLIA OSPITA LA PRESENTAZIONE DEL FCT BOOK 2025. LO STUDIO DELL’ICCSAI ITSM DI BERGAMO – Aeroporti di Puglia, in qualità di Main Sponsor e d’intesa con la Regione Puglia, il prossimo 27 giugno, ospiterà nell’aeroporto di Bari, la presentazione, a cura del Prof. Stefano Paleari, del “Fact Book ICCSAI-ITSM 2025”. “Si tratta per Aeroporti di Puglia di un appuntamento straordinario, sia per la portata della giornata di studio, sia quale esplicito riconoscimento al percorso di crescita che ha fatto della Rete pugliese un elemento di straordinaria eccellenza nel panorama aeroportuale nazionale. L’ICCSAI, ente di ricerca internazionale specializzato nel trasporto aereo, affronta diverse aree tematiche riferite al trasporto aereo, quali lo studio della competitività e della struttura di regolamentazione, l’analisi della competitività e delle nuove forme di trasporto aereo, lo studio della struttura del network e l’analisi delle prospettive di sviluppo infrastrutturale a supporto della competitività. Tale intensa attività di studio porta ogni anno alla realizzazione del “Fact Book ICCSAI sulla competitività del trasporto aereo in Europa”, che riporta informazioni su offerta e domanda di trasporto aereo, tariffe, rotte ed evoluzione della regolamentazione. Il Fact Book ICCSAI si rivolge a operatori e istituzioni interessati all’evoluzione dell’industria aerea e viene presentato ogni anno”, afferma Aeroporti di Puglia. “Nel corso della giornata di studio, che vedrà la presenza in Puglia dei massimi rappresentanti del trasporto aereo europeo e italiano, si discuterà di come, attraverso sinergie positive, dirette e indirette a garanzia dello sviluppo occupazionale e di attrazione degli investimenti, si debba intervenire per garantire lo sviluppo sostenibile del sistema aeroportuale, generatore di impatti moltiplicativi sull’economia, anche alla luce del mutato contesto geopolitico, dell’instabilità della politica internazionale, dell’esperienza maturata durante la pandemia, che determinano la necessità di interventi a tutela del trasporto aereo quale asset strategico per la mobilità di persone e merci, con misure volte ad elevare gli standard di sicurezza, imponendo una riflessione sul quadro normativo dell’Unione e sulla necessità del suo aggiornamento”, prosegue Aeroporti di Puglia. “Il trasporto aereo è fondamentale per la competitività dell’Europa, in quanto supporta la prosperità di molteplici comparti dell’economia, promuovendo la coesione sociale e territoriale. Di qui la necessità di investimenti per lo sviluppo delle infrastrutture e di una rete di connessioni orientata alla sostenibilità, poiché, con una domanda globale di passeggeri destinata a crescere, è indispensabile che anche le infrastrutture siano in grado di affrontare adeguatamente la congestione e sbloccare un’ulteriore crescita. Si tratta di temi di grande prospettiva, da sviluppare ulteriormente ispirando l’evoluzione del quadro istituzionale, normativo e di mercato del Trasporto Aereo”, conclude Aeroporti di Puglia.

ROBINSON HELICOPTER COMPANY SVELA IL NUOVO R66 ARMY TRAINING HELICOPTER – Robinson Helicopter Company (RHC) ha presentato il nuovo R66 Army Training helicopter all’Army Aviation Mission Solutions Summit 2025 (Quad A) di Nashville, Tennessee. “Unico elicottero progettato e prodotto in America nella sua categoria, l’R66 offre una soluzione di addestramento affidabile e conveniente per l’Army IERW (Initial Entry Rotary Wing) program. L’elicottero Robinson R66 offre vantaggi significativi come U.S. Army next rotorcraft trainer. L’R66 vanta costantemente gli acquisition and direct operating cost (DOC) più bassi e le più avanzate caratteristiche di sicurezza della sua categoria. Grazie alla produzione integrata verticalmente, oltre l’85% di tutti i componenti dell’R66 viene prodotto nello stabilimento Robinson di Torrance, California. Questa filosofia “made in USA” garantisce una disponibilità costante dei componenti e la massima qualità. All’interno dell’aeromobile, l’R66 incorpora il suo instructor-friendly cyclic design, che offre una migliore supervisione da parte dell’istruttore per un maggiore controllo e sicurezza nell’ambiente di apprendimento. Progettato per l’addestramento nel mondo reale, l’R66 supera i severi requisiti di addestramento dell’Army e garantisce un agevole trasferimento delle competenze agli ambienti operativi”, afferma Robinson Helicopter. “L’integrazione dell’avanzata avionica Garmin G500H TXi e GTN750 offre una maggiore situational awareness e facilita il digital cockpit habit transfer. Il propulsore intuitivo, dotato di un power turbine governor e di twist-grip throttle, semplifica la gestione del motore, fondamentale per un addestramento efficace. L’elicottero R66 è inoltre dotato di serie di una telecamera 4K integrata in cockpit per migliorare ulteriormente la sicurezza e supportare l’addestramento”, prosegue Robinson Helicopter. “L’R66 incarna l’American-made readiness, costruito con affidabilità, qualità e durata al suo interno, e ci impegniamo a fornire un supporto impeccabile, made in USA”, ha dichiarato David Smith, president and CEO of Robinson Helicopter Company. “Piloti di tutto il mondo apprendono critical power management skills e raggiungono una vera prontezza al volo a bordo di un aeromobile Robinson. Questa base li prepara in modo eccezionale per le future esigenze operative”. “In collaborazione con Quad A, Robinson Helicopter Company ha pubblicato l’ultimo capitolo della sua Climb Higher video series, “American-Made Readiness and Pilots of Tomorrow”, con la partecipazione di ex Army aviators e piloti Robinson. Questi video mettono in luce la loro esperienza diretta con gli elicotteri Robinson e sottolineano l’efficacia della piattaforma nel preparare la prossima generazione di aviatori qualificati dell’Army. La serie offre spunti interessanti sul ruolo cruciale svolto dagli aeromobili Robinson, da law enforcement missions al training di migliaia di piloti nell’ultimo mezzo secolo”, conclude Robinson Helicopter.

RAYTHEON SI AGGIUDICA UN PRODUCTION CONTRACT PER NEXT GENERATION JAMMER MID-BAND – Raytheon informa: “Raytheon, una società RTX, si è aggiudicata un $580 million follow-on production contract dalla U.S. Navy per il Next Generation Jammer Mid-Band (NGJ-MB) system. In base al contratto, Raytheon fornirà ulteriori production NGJ-MB pod shipsets, inclusi pod per la Royal Australian Air Force, nonché pezzi di ricambio e attrezzature di supporto”. “L’Offensive Electronic Attack offre un’enorme capacità, proteggendo strike packages, kinetic weapons and high-value airborne assets in un’ampia gamma di missioni”, ha affermato Barbara Borgonovi, president of Naval Power at Raytheon. “Con questo contratto, garantiremo che i nostri naval aviators in tutti i teatri operativi siano meglio preparati a contrastare le minacce e a supportare il Joint Fight”. “NGJ-MB è un cooperative development and production program in collaborazione con la Royal Australian Air Force. Si tratta di un airborne electronic attack system costituito da due pod contenenti active electronically scanned arrays che irradiano nella mid-band frequency range. La U.S. Navy impiega NGJ-MB sull’EA-18G Growler per contrastare advanced radar threats, communications, data links and non-traditional radio frequency threats. I lavori previsti da questo contratto si svolgeranno a Forest, Mississippi; McKinney, Texas; El Segundo, California; Andover, Massachusetts fino al 2028”, conclude Raytheon.