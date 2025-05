Il Cessna Citation CJ4 Gen3 flight test program avanza verso un nuovo traguardo

Textron Aviation ha annunciato un’importante program milestone per il Cessna Citation CJ4 Gen3 flight test program, con il first flight di successo del second test article, P1.

“I test sul P1 aircraft si concentreranno su avionics, human factors and interiors. Il Citation CJ4 Gen3 business jet è progettato per garantire ai piloti un passo avanti in cockpit, offrendo la next-generation Garmin G3000 PRIME avionics insieme al maggior numero di standard features della sua categoria.

Il Cessna Citation CJ4 Gen3 è progettato e prodotto da Textron Aviation Inc., una società di Textron Inc.“, afferma Textron Aviation.

“Questo risultato conferma lo slancio positivo del CJ4 Gen3 program e riflette la dedizione e la competenza del nostro team nella progettazione, certificazione e consegna del miglior velivolo per i nostri clienti”, ha dichiarato Chris Hearne, senior vice president, Engineering & Programs. “Aggiungendo questo test article al nostro flight test program, continuiamo a condurre test rigorosi mentre lavoriamo per ottenere la certificazione”.

“Pilotato da James Bearman e Corey Eckhart, il volo iniziale di tre ore e 29 minuti si è concentrato su valutazioni generali dell’avionica e dei sistemi. L’aereo ha raggiunto una quota massima di 45.000 piedi e una velocità massima di 305 nodi. Bearman ha affermato che le performance sono state all’altezza delle aspettative del programma, con un volo fluido e senza intoppi.

Il Citation CJ4 Gen3 business è stato annunciato durante la National Business Aviation Association – Business Aviation Convention & Exhibition (NBAA-BACE) del 2024 e si prevede che l’aereo entrerà in servizio nel 2026. Il P1 test aircraft entra a far parte del programma dopo il CJ4 Gen3 prototype, che ha completato il suo primo volo nel 2024. Come next-generation business jet, il CJ4 Gen3 si basa sulla leggendaria storia della Citation family, da tempo riconosciuta come la più popolare linea di business jet al mondo”, prosegue Textron Aviation.

“Il Cessna Citation CJ4 Gen3 è il più grande Citation aircraft nel light jet segment. Questo single-pilot certified aircraft combina speed, range ed economia operativa superiori rispetto ad aerei più grandi, rendendolo la piattaforma ideale per owner/operators o corporate missions. Il CJ4 è apprezzato dai clienti di tutto il mondo per il lusso e la produttività, nonché per un’ampia gamma di missioni, tra cui air ambulance, maritime patrol, search and rescue, aerial survey.

Il CJ4 Gen3 innalza le aspettative nel mondo dei light business jets, con il maggior numero di standard features della sua classe. È il primo business jet annunciato con l’inclusione della nuova Garmin G3000 PRIME next-generation avionics suite. PRIME migliora l’esperienza di volo, con touchscreen ottimizzati e un flight deck flow più fluido, riducendo il carico di lavoro del pilota. L’advanced avionics hardware offre un’elaborazione più rapida e reattiva e una maggiore connettività, mentre i software-based updates aiutano proprietari e operatori a preparare facilmente i propri aerei per il futuro. Inoltre, il CJ4 Gen3 include Garmin Autothrottles e Garmin Emergency Autoland, migliorando ulteriormente l’efficienza operativa.

Si prevede che il Citation CJ4 Gen3 avrà un maximum range di 2.165 nm e una maximum cruise speed di 451 ktas. Con posti per un massimo di 11 passeggeri e un useful load di 3.000 kg, il velivolo offre performance e versatilità superiori”, conclude Textron Aviation.

(Ufficio Stampa Textron Aviation – Photo Credits: Textron Aviation)