Embraer mostra il KC-390 Millennium a DSEI Japan 2025

Embraer parteciperà a DSEI Japan in Chiba City, dal 21 al 23 maggio, presentando il KC-390 Millennium.

“Embraer è onorata di essere presente a DSEI Japan, dove ha messo in mostra le capacità e l’affidabilità del KC-390 Millennium, che ha attratto un numero crescente di operatori in tutto il mondo”, ha dichiarato Bosco da Costa Junior, Presidente e CEO di Embraer Defense & Security. “Il Giappone è un mercato importante per Embraer, con i nostri E-Jets per l’aviazione commerciale in crescita nel Paese negli ultimi 15 anni. Prestazioni e affidabilità sono caratteristiche chiave dei velivoli Embraer in tutte le nostre unità aziendali e non vediamo l’ora di supportare le esigenze di difesa e aerospaziali del Giappone”.

“Il KC-390 Millennium di Embraer sta rapidamente diventando il velivolo preferito in paesi di tutto il mondo, inclusa l’Europa, contribuendo alla modernizzazione delle loro forze armate, aggiungendo nuove capacità e migliorando l’interoperabilità. Il velivolo è già operativo in Brasile, Portogallo e Ungheria, ed è stato ordinato da Corea del Sud, Paesi Bassi, Austria e Repubblica Ceca. Il velivolo è stato recentemente selezionato da Svezia e Slovacchia per le loro esigenze di difesa nazionale. Il crescente numero di operatori del KC-390, inclusi i paesi NATO, favorisce una maggiore interoperabilità con gli alleati chiave e fornisce l’accesso a un più ampio bacino di conoscenze operative e supporto.

Il KC-390 Millennium è un new generation multi-mission aircraft, progettato e costruito per soddisfare le esigenze del contesto operativo del XXI secolo. Il velivolo è il più avanzato della sua categoria e vola più velocemente (470 nodi) e più lontano in uno standard crew duty day. Trasporta anche più cargo (26 tonnellate) rispetto ad altri medium sized military cargo aircraft. È dotato di motori IAE V2500, che, uniti al suo design robusto e alla capacità di operare su piste corte, sterrate e danneggiate, lo rendono ideale per supportare operazioni in aree remote e zone colpite da calamità naturali con infrastrutture limitate”, afferma Embraer.

“Il KC-390 Millennium offre una combinazione di capacità strategiche e tattiche, flessibilità operativa ed economicità, rendendolo una soluzione ideale per soddisfare le mutevoli esigenze di mobilità aerea del Giappone. La sua capacità di operare su grandi distanze e di integrarsi perfettamente nelle operazioni congiunte migliorerebbe significativamente la capacità del Giappone di rispondere a un’ampia gamma di sfide. La capacità di rifornimento in volo del KC-390 ne accresce ulteriormente il valore come moltiplicatore di forza.

Il KC-390 Millennium può svolgere un’ampia gamma di missioni, come air-dropping cargo and troops, aeromedical evacuation, search and rescue (SAR), humanitarian aid and disaster relief (HADR) missions, firefighting. Inoltre, il KC-390 Millennium può supportare extended maritime surveillance and SAR operations. La capacità del KC-390 Millennium di operare da piste più corte e di rifornire altri velivoli è fondamentale per supportare i requisiti di difesa del Giappone“, prosegue Embraer.

“Gli aerei Embraer sono impiegati da diverse forze di difesa nell’area Asia-Pacifico, tra cui India, Filippine, Thailandia e Indonesia. La Corea del Sud riceverà il suo KC-390 Millennium nel prossimo futuro.

La partecipazione di Embraer al DSEI Japan evidenzia la sua visione a lungo termine per il mercato giapponese e la sua dedizione alla fornitura di soluzioni aerospaziali moderne a vantaggio del Paese e della regione in generale”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)