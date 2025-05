Finnair: numero record di voli per la Lapponia per il prossimo inverno

Finnair informa: “Il prossimo inverno 2025/2026, Finnair offrirà una capacità record verso la Lapponia finlandese aumentando le frequenze settimanali verso le popolari destinazioni invernali di Rovaniemi, Ivalo e Kittilä. I voli aggiuntivi saranno concentrati nei giorni di maggiore afflusso, in particolare nel weekend, quando, ad esempio, si registra il cambio ospiti nella maggior parte dei cottage in affitto”.

“Siamo lieti di poter offrire ai nostri clienti collegamenti ancora più capillari verso tutte le nostre destinazioni della Lapponia durante l’inverno. I voli aggiuntivi si concentreranno soprattutto nell’alta stagione da dicembre a febbraio, ma abbiamo previsto anche voli a marzo, a supporto di tutta la stagione invernale”, afferma Perttu Jolma, Vice President, Network di Finnair.

“Finnair, nota anche come la compagnia aerea ufficiale di Babbo Natale, il prossimo inverno opererà fino a 72 voli settimanali per Rovaniemi, 10 in più rispetto all’inverno scorso. Durante l’alta stagione, il vettore volerà verso Rovaniemi fino a 16 volte al giorno il sabato e 14 volte la domenica.

Kittilä, molto apprezzata dai viaggiatori diretti ad esempio a Levi e Ylläs, questo inverno offrirà fino a 41 voli settimanali, sette in più rispetto allo scorso anno. Durante le settimane di maggiore affluenza, Finnair volerà a Kittilä fino a otto volte al giorno il sabato e la domenica. Ivalo, la destinazione più a nord servita da Finnair in Finlandia, sarà raggiungibile fino a 33 volte a settimana, con voli aggiuntivi il sabato e la domenica”, prosegue Finnair.

“Oltre alla Lapponia, Finnair aggiungerà anche due frequenze supplementari il sabato e una la domenica per Kuusamo, una popolare destinazione invernale della Finlandia settentrionale.

Per maggiori informazioni su Finnair: https://www.finnair.com/it-it“, conclude Finnair

