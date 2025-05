Qatar Airways annuncia i risultati finanziati più forti della sua storia

Qatar Airways Group ha annunciato la serie di risultati finanziari più solidi della sua storia.

“I profitti del Gruppo, che comprende i settori cargo, catering e Qatar Duty Free, hanno raggiunto i 7,85 miliardi di QAR (2,15 miliardi di dollari) nell’anno fiscale 24/25, con un aumento di oltre 1,7 miliardi di QAR (0,5 miliardi di dollari) rispetto all’anno precedente.

Qatar Airways Cargo, il vettore cargo leader a livello mondiale, ha realizzato una performance finanziaria notevole, registrando una crescita del 17% dei ricavi e ottenendo i migliori risultati finanziari dal periodo COVID. Questo risultato è attribuito alla sua agilità nell’adattarsi alle mutevoli condizioni di mercato, all’attenzione per gli investimenti nella digitalizzazione, alle analisi più approfondite basate sui dati e alla sua affidabilità, che è la migliore della categoria”, afferma Qatar Airways.

Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Eng. Badr Mohammed Al-Meer, ha dichiarato: “Questi risultati da record sono la testimonianza del duro lavoro, della competenza e della dedizione dei team di tutto il Gruppo Qatar Airways. So che nessuno dei risultati eccezionali che annunciamo oggi sarebbe possibile senza il nostro personale – più di 55.000 persone in tutto il mondo – ed è proprio la nostra attenzione a promuovere questo talento, che è stato un punto centrale della nostra strategia Qatar Airways 2.0”.

“Abbiamo anche implementato con successo partnership strategiche in tutto il settore, in modo che il Gruppo possa rimanere agile di fronte agli eventi mondiali in continua evoluzione, siano essi politici, economici o ambientali”.

“Tutto questo significa che continuiamo a offrire e sviluppare un servizio eccezionale nei cieli, sia che si tratti della pluripremiata Qsuite, di una cucina raffinata o della connettività internet superveloce Starlink gratuita per tutti i passeggeri”.

“Tra i principali risultati raggiunti da Qatar Airways Group nell’ultimo anno finanziario ricordiamo:

• Aumento record del 28% degli utili nell’anno finanziario 24/25.

• Espansione dell’Hamad International Airport, che ha permesso di accogliere 65 milioni di passeggeri all’anno.

• Prima compagnia aerea globale, e prima nell’area MENA, a installare lo Starlink super-fast Wi-Fi sulla sua flotta di Boeing 777.

• Quota di minoranza del 25% in Virgin Australia.

• Acquisizione del 25% della prima compagnia aerea regionale sudafricana, Airlink.

• Introduzione dell’intelligenza artificiale conversazionale nel suo primo personale di bordo digitale, Sama.

• Una serie di protocolli d’intesa tecnici che garantiscono il futuro e la diversificazione dell’attività in tutto il settore, oltre a lavorare per realizzare le ambizioni della Qatar National Vision 2030.

Guardando al futuro, Qatar Airways ha anche recentemente effettuato ordini storici di aeromobili e motori, assicurando che la sua flotta, già moderna e tecnologicamente avanzata, rimanga all’avanguardia dell’aviazione commerciale, fornendo un servizio leader mondiale ai passeggeri di tutto il mondo”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)