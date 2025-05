Catullo S.p.A., l’Assemblea Ordinaria dei Soci approva all’unanimità il Bilancio al 31 dicembre 2024

L’Assemblea Ordinaria dei Soci di Catullo S.p.A., Società di gestione degli aeroporti di Verona e Brescia, riunitasi nella mattinata odierna, ha approvato all’unanimità il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024.

“A livello consolidato, il totale ricavi (valore della produzione) è pari a 51,5 milioni di euro, con un significativo aumento del Margine Operativo Lordo (EBITDA), che raggiunge 9,9 milioni di euro nel 2024, rispetto ai 6,1 milioni di euro del 2023 (+62,2%). Il Risultato Netto ritorna positivo ed è pari a 338 mila euro, rispetto alla perdita di 3 milioni di euro del 2023.

Nel 2024 l’aeroporto di Verona ha gestito oltre 3,7 milioni di passeggeri, con un incremento del 7,8% rispetto al 2023.

I Soci hanno espresso soddisfazione per i risultati di bilancio e di traffico illustrati, espressione di una gestione attenta ed efficiente, coordinata dal Gruppo SAVE.

Il positivo andamento del traffico prosegue nell’anno in corso: da gennaio ad aprile sono stati 1.003.047 i passeggeri transitati al Catullo, in aumento del 15,7% rispetto allo stesso periodo del 2024, un numero record, mai registrato in precedenza”, afferma il comunicato.

“La stagione estiva, che va da marzo ad ottobre, è partita in maniera brillante. In particolare, sono ripresi i collegamenti sulle destinazioni leisure di Neos, con un nuovo interessante accento sul mercato egiziano. Ryanair ha reintrodotto il volo su Napoli che opera cinque voli a settimana. Sono aumentate le frequenze settimanali su Parigi (Air France sull’hub di Charles De Gaulle è passata da 3 a 4 voli settimanali e Volotea su Orly da 4 frequenze settimanali a un volo giornaliero). British Airways ha aggiunto 2 frequenze settimanali su Londra. A giugno partirà la nuova linea su Bucarest di Fly One con frequenza bisettimanale.

Nei primi quattro mesi dell’anno in corso, l’aeroporto di Brescia Montichiari ha consolidato la sua posizione come hub di Poste Italiane e gateway di DHL, proseguendo con le attività di investimento collegate al Masterplan.

In ambito infrastrutturale, al Catullo procedono nella loro fase conclusiva, i lavori del “Progetto Romeo”, l’ampliamento del terminal passeggeri, al termine dei quali la superfice complessiva sarà di 36.370 metri quadrati, a cui va aggiunta la ristrutturazione di oltre 10.000 metri quadrati di aree già esistenti.

Si evidenzia inoltre come, al pari degli anni precedenti, la Società abbia scelto di acquistare esclusivamente energia elettrica “verde”, certificata tramite Garanzia di Origine, confermando la politica di riduzione delle emissioni di CO2 adottata da anni.

L’Assemblea ha provveduto a nominare il nuovo Consigliere Carlo De Paoli, in sostituzione della dott.ssa Rita Carisano dimissionaria”, prosegue il comunicato.

Paolo Arena, Presidente Catullo S.p.A.: “Il bilancio oggi approvato attesta dei risultati che ben rappresentano il valore dei nostri aeroporti per la mobilità e l’economia dell’ampio territorio servito. Il lavoro realizzato con SAVE ha portato ad un’importante crescita di passeggeri e merce, a cui si accompagnano il parallelo ampliamento e rinnovamento del terminal al Catullo e l’avvio di nuove infrastrutture a Brescia Montichiari. Un andamento che procede nell’anno in corso, con una particolare concentrazione sul traguardo delle Olimpiadi invernali, appuntamento che per certo ci vedrà protagonisti. Infine, voglio esprimere a nome della Catullo un sentito ringraziamento alla dottoressa Rita Carisano per il lavoro svolto negli anni del suo mandato come Consigliere della Società, caratterizzato da impegno costante ed elevata professionalità”.

(Ufficio Stampa Catullo S.p.A. – Gruppo SAVE)