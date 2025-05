Austrian Airlines, ulteriori collegamenti con l’Italia e un aumento dei voli per Bangkok nel suo winter flight schedule

Austrian Airlines informa: “Le vacanze autunnali (dal 27 ottobre al 1° novembre) si sono ormai affermate come periodo ideale per una breve vacanza. I network planners di Austrian Airlines ne stanno tenendo conto, con un totale di 85 voli aggiuntivi durante questo periodo. L’attenzione è rivolta a Cipro: 18 rotazioni aggiuntive per Larnaca garantiranno numerose opportunità per godersi temperature piacevoli e prendere il sole. Ci saranno anche sette voli aggiuntivi per Maiorca e Varna durante le vacanze autunnali. Anche i voli per Dubrovnik e Spalato, Roma e Catania, nonché Valencia, saranno notevolmente aumentati: tutte destinazioni ideali per le famiglie, con tempi di volo brevi, temperature autunnali miti e numerose attività per il tempo libero”.

“Sulle rotte a corto e medio raggio, l’Austrian Airlines 2025/26 winter timetable offre un totale di 73 destinazioni con un massimo di 980 voli a settimana, mentre i voli a lungo raggio opereranno fino a 48 volte a settimana verso dieci destinazioni diverse.

Con l’inizio del winter flight schedule, l’Italia subirà un cambio di aeroporto: dal 26 ottobre 2025 Austrian Airlines volerà a Linate fino a quattro volte al giorno, anziché a Malpensa, per tutti i voli per Milano. Questo cambiamento è stato effettuato rilevando gli slot corrispondenti da ITA Airways, che, come Austrian Airlines, fa parte di Lufthansa Group dall’inizio dell’anno. L’aeroporto di Linate è molto più vicino a Milano, il che riduce significativamente i tempi di percorrenza per il centro città per i viaggiatori.

Entro la fine del summer timetable, i collegamenti per Roma Fiumicino saranno aumentati rispettivamente fino a tre volte al giorno e 18 volte a settimana. Questo offrirà ai passeggeri di Austrian Airlines un accesso ideale all’hub di ITA Airways a Roma: l’interessante rete di rotte della nuova ‘sister airline’ con numerosi collegamenti a lungo raggio verso il Nord e il Sud America e l’Asia sarà disponibile in code-sharing.

Se cercate freddo, ghiaccio e neve garantiti per il vostro prossimo viaggio nell’inverno 2025/26, le ‘Coolcation’ destinations nell’estremo nord della Lapponia finlandese sono di nuovo in programma: Rovaniemi, Kittilä e Ivalo torneranno, come nell’inverno 2024/25.

Di particolare rilevanza per il turismo in entrata e sciistico in Austria, la prosecuzione degli ‘ski flights’ da Bruxelles, Amsterdam, Copenhagen e Varsavia direttamente a Innsbruck“, prosegue Austrian Airlines.

“Come ogni anno, Thailandia, Maldive e Mauritius sono molto apprezzate dai viaggiatori in inverno. Con un massimo di cinque voli a settimana per le Maldive e un massimo di tre per Mauritius, queste isole paradisiache sono nuovamente servite direttamente dalla compagnia aerea, con gli aerei di Austrian Airlines che decollano per Bangkok anche due volte al giorno durante l’inverno. Questo orario serrato per Bangkok era particolarmente popolare e molto richiesto nell’orario invernale precedente e viene quindi reintrodotto.

Con un massimo di undici collegamenti settimanali per New York (JFK ed EWR), cinque collegamenti settimanali per Montreal e tre collegamenti settimanali per Boston, queste destinazioni sono ben rappresentate e sempre apprezzate nel winter flight schedule”, conclude Austrian Airlines.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines)