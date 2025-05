Emirates inaugura il suo primo Travel Store a Ginevra

Emirates celebra l’apertura ufficiale del suo nuovo Travel Store a Ginevra. “Situato nella prestigiosa Rue du Rhône, nel cuore della città, questo store è il primo punto vendita fisico della compagnia aerea in Svizzera. L’apertura segna una pietra miliare significativa nell’impegno costante di Emirates nel migliorare l’esperienza di viaggio dei suoi clienti svizzeri e fa parte del suo investimento a lungo termine in Svizzera, uno dei suoi mercati chiave in Europa.

Con una superficie di 134 metri quadrati, il Travel Store è stato inaugurato ufficialmente il 20 maggio 2025 da Adnan Kazim, Emirates Deputy President and Chief Commercial Officer, con la presenza di H.E. Dr. Hissa Abdulla Ahmed Al-Otaiba, Ambassador of the United Arab Emirates to the Swiss Confederation; H.E. Jasim Alabdouli, Consul General of the United Arab Emirates in Geneva; Vincent Subilia, Director General of the Geneva Chamber of Commerce (CCIG); Gilles Rufenacht, Director General of Geneva Airport”, afferma Emirates.

“Siamo lieti di inaugurare ufficialmente oggi il nostro nuovo e attesissimo Travel Store a Ginevra, avvicinando i nostri rinomati servizi ai nostri clienti nel cuore della città”, ha dichiarato Adnan Kazim. “Questo concept innovativo riflette il nostro impegno nell’offrire ai clienti i più alti standard di servizio, a completamento dei loro viaggi con Emirates. Integrando elementi esperienziali nello store, come i nostri posti in Business Class, e la presenza di consulenti di viaggio dedicati, puntiamo a offrire ai visitatori un’anteprima tangibile dell’esperienza Emirates a 360 gradi, dalla pianificazione del viaggio fino all’imbarco sui nostri aerei”.

“L’Emirates Travel Store di Ginevra offre ai clienti svizzeri uno spazio dedicato in cui servizi personalizzati ed esperienze si fondono sotto lo stesso tetto. Lo store è stato progettato per incarnare il lusso e il comfort moderni, emanando un’atmosfera calda e rilassata: morbide poltrone beige, completate da mobili eleganti e moderni, creano un ambiente confortevole per i clienti, mentre vengono serviti da esperti di viaggio dedicati. Durante l’attesa, gli ospiti possono curiosare tra una selezione di articoli dello store ufficiale Emirates e accessori da viaggio esclusivi.

Presso tre sportelli dedicati al servizio clienti, consulenti di viaggio qualificati forniscono assistenza personalizzata per le prenotazioni dei voli o per discutere delle ultime offerte, prodotti e destinazioni della compagnia aerea.

Una caratteristica unica dell’Emirates Travel Store è un grande schermo LED che mostra informazioni sulla compagnia aerea, le destinazioni e le offerte esclusive Emirates, oltre a un chiosco self-service. Un voice-activated selfie screen invita gli ospiti a scattare foto con lo sfondo delle destinazioni più popolari del network di Emirates.

Gli ospiti possono inoltre ammirare da vicino i sedili della Business Class Emirates, esposti in modo permanente nel negozio. L’Emirates Travel Store di Ginevra è ora aperto dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 18:30, e il sabato dalle 10:00 alle 14:00″, continua Emirates.

“Con due voli giornalieri da Zurigo e Ginevra, Emirates offre collegamenti essenziali dalla Svizzera a Dubai per viaggiatori d’affari e di piacere, così come per chi visita amici o parenti, con collegamenti verso oltre 140 destinazioni in sei continenti. L’11 agosto 2024 Ginevra è diventata la prima destinazione della rete globale di Emirates ad accogliere un Boeing 777 modernizzato con cabine a quattro classi, tra cui la nuova Business Class con configurazione 1-2-1. Questo ha segnato anche il debutto del prodotto Premium Economy di Emirates nell’Europa continentale”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)