Cargolux e AIT Worldwide Logistics firmano uno storico accordo sul SAF

Cargolux e il global freight forwarding partner AIT Worldwide Logistics hanno firmato il più grande Sustainable Aviation Fuel (SAF) deal della loro storia, in collaborazione con Microsoft, per il trasporto dei loro server racks (Microsoft Cloud Logistics). Questa partnership si tradurrà in un risparmio di 66.000 tonnellate di CO2e in tre anni, tra il 2025 e il 2027.

“Il SAF, prodotto e consegnato da Valero Marketing & Supply Company Diamond Green Diesel LLC, è a base di olio da cucina esausto, senza olio di palma o derivati, garantendo una supply chain etica e sostenibile. Viene aggiunto alle scorte di carburante di Cargolux presso il George Bush Intercontinental Airport a Houston (IAH).

Forte del loro impegno per operazioni responsabili, Cargolux e AIT utilizzano il Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB) Registry per garantire un processo trasparente e credibile per il monitoraggio e il ritiro delle SAF claims. Questa collaborazione rafforza la responsabilità nell’aviazione sostenibile, con lo stesso SAF certificato secondo gli EU/CORSIA standards”, afferma Cargolux.

“La collaborazione all’interno del nostro supply chain ecosystem è fondamentale per continuare a perseguire gli obiettivi di sostenibilità di Microsoft. Lavorando insieme per aumentare la produzione e l’utilizzo del SAF, possiamo contribuire a ridurre le emissioni in modo economicamente vantaggioso e ad aumentare il potenziale per un maggiore utilizzo di carburanti alternativi nell’ecosistema dei trasporti”, afferma Colin Todd, General Manager of Cloud Manufacturing Operations & Fulfillment, Microsoft.

“Assicurarsi questo notevole volume di SAF con Cargolux in un periodo di tre anni è un aspetto chiave delle nostre global supply chain solutions for Microsoft Cloud Services, consentendo a tutte le parti di impegnarsi maggiormente per raggiungere i nostri obiettivi di riduzione delle emissioni”, ha affermato Chelsea Lamar, AIT Vice-President, Global Sustainability. “Questa alleanza tra aziende lungimiranti fungerà da modello per la futura cooperazione e non vediamo l’ora di promuovere accordi simili con forward che condividono la nostra visione nel futuro”.

“Questo accordo dimostra l’importanza di solide partnership nel percorso verso la sostenibilità. Il nostro impegno per la riduzione delle emissioni di carbonio è incrollabile e continueremo a lavorare per raggiungere questo obiettivo nonostante la volatilità che affrontiamo nel nostro settore. Siamo orgogliosi di aver raggiunto questo traguardo con AIT e di aver contribuito ad aprire la strada a una supply chain più solida”, afferma Domenico Ceci, Cargolux Executive Vice-President Sales & Marketing.

“Le partnership sono fondamentali per aprire nuove strade nell’air cargo industry e riaffermare l’impegno dei principali attori nella riduzione delle emissioni di carbonio. Questa collaborazione dimostra come la trasparenza tra i diversi attori possa apportare vantaggi significativi a tutti i soggetti coinvolti”, conclude Cargolux.

(Ufficio Stampa Cargolux – Photo Credits: Cargolux)