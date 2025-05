Condor include due European city destinations nel suo winter flight schedule 2025/26: Milano e Praga

Dal 1° maggio 2025, le città di Milano (leggi anche qui) e Praga fanno parte del network di voli Condor.

“Dopo il successo del lancio con il summer schedule, anche la metropoli italiana della moda e la capitale ceca faranno parte del winter flight schedule 2025/26 di Condor. A partire da fine ottobre, Condor opererà fino a due voli giornalieri per Milano e Praga“, afferma Condor.

“Milano e Praga hanno già dimostrato di essere molto popolari, non solo tra business and city travelers, ma anche come connecting flights al Condor long-haul network da Francoforte”, afferma Peter Gerber, CEO di Condor. “Inserendo queste destinazioni nel nostro winter schedule, rispondiamo alla domanda dei clienti e rafforziamo la nostra presenza nei nostri nuovi city markets”.

“Oltre a queste due destinazioni europee, i passeggeri Condor potranno beneficiare anche di city flights nella DACH region in inverno. Berlino (BER), Amburgo (HAM), Monaco (MUC), Vienna (VIE) e Zurigo (ZRH) saranno collegate con Francoforte (FRA) tre volte al giorno”, conclude Condor.

