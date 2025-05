Etihad Airways registra risultati record e i punteggi più alti di soddisfazione dei clienti per il primo trimestre 2025

Etihad Airways ha registrato performance finanziarie da record e il più alto livello di soddisfazione dei clienti di sempre nel primo trimestre 2025, consolidando lo slancio dello scorso anno con ulteriori notevoli miglioramenti in termini di fatturato, efficienza operativa ed espansione della flotta.

“Il profit after tax ha raggiunto 685 milioni di AED (187 milioni di dollari), segnando un aumento del 30% su base annua, trainato dalla robusta domanda passeggeri e dall’efficienza operativa. Il total revenue ha registrato un aumento del 15% rispetto al primo trimestre del 2024, sostenuto sia dal business passeggeri che da quello cargo.

Etihad continua a guidare la crescita del numero di passeggeri nella regione, trasportando 5 milioni di ospiti nel primo trimestre 2025, con un aumento del 16% su base annua, e mantenendo un forte slancio anche nel secondo trimestre. Con quasi 20 milioni di passeggeri trasportati negli ultimi 12 mesi, Etihad è la compagnia aerea in più rapida crescita nella regione.

La soddisfazione dei clienti ha raggiunto un livello record nel primo trimestre 2025, con un miglioramento del 20% rispetto all’anno precedente. Sono stati registrati miglioramenti nei principali touchpoint, tra cui check-in, imbarco, servizi di bordo, ristorazione, Wi-Fi, sito web e app mobile aggiornati. Il trimestre ha visto anche il lancio di nuovi lounge and inflight menu, oltre a standard di servizio migliorati”, afferma Etihad Airways.

“La flotta ha continuato ad espandersi. Un ulteriore A380 è tornato in servizio durante il trimestre, offrendo First Apartments e The Residence. Ad aprile Etihad ha preso in consegna un altro A350-1000, seguito da un altro Boeing 787 Dreamliner. Questi nuovi aeromobili sono dotati di Wi-Fi ad altissima velocità e sistemi di intrattenimento di bordo aggiornati.

Etihad ha inoltre ampliato la sua offerta premium, estendendo la First Class a più rotte e preparando nuovi ground and inflight services per il lancio a partire da agosto. Ad aprile la compagnia aerea ha introdotto la sua nuova A321LR cabin, diventando la prima nella regione a offrire la First Class su un aeromobile a corridoio singolo. La cabina offre esclusive private First suites and lie-flat Business seats, offrendo il comfort di un widebody sulle rotte a medio raggio. L’esperienza di First Class, più completa, includerà un nuovo servizio concierge, trasferimenti con autista privato, check-in dedicato, servizio di accoglienza e assistenza e baggage-free travel options ad Abu Dhabi“, prosegue Etihad Airways

“Siamo orgogliosi di aver concluso un trimestre da record, sia in termini di redditività che di soddisfazione dei clienti”, ha dichiarato Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer of Etihad Airways. “Il raggiungimento del nostro utile più alto di sempre nel primo trimestre, pari a 685 milioni di AED, e dei nostri migliori punteggi di soddisfazione dei clienti riflettono la forza della nostra attività e la dedizione dei nostri dipendenti. Stiamo attuando una strategia chiara: crescere in modo sostenibile, operare in modo efficiente e non perdere mai di vista l’obiettivo di offrire esperienze straordinarie ai nostri ospiti. Dai continui perfezionamenti della nostra offerta di bordo, al miglioramento dei servizi aeroportuali e al debutto del nostro A321LR con un prodotto narrowbody leader di mercato, stiamo alzando l’asticella in ogni fase del viaggio. La nostra rete continua ad espandersi con l’annuncio di 16 nuove rotte per il 2025 e l’aggiunta di ulteriori aeromobili alla nostra flotta. Crescendo, rimaniamo rigorosi e concentrati sulla qualità, l’efficienza e la creazione di valore per i nostri clienti e stakeholder”.

“I passenger revenue sono cresciuti del 16%, raggiungendo 5,5 miliardi di AED (1,5 miliardi di dollari), trainati dall’aumento della capacità, dalla continua espansione della rete e dall’aumento delle frequenze dei voli.

La crescita del numero di passeggeri è stata trainata da un aumento del 14% su base annua dei posti disponibili (ASK) e da un passenger load factor dell’87% (+1 punto percentuale su base annua). L’espansione della flotta ha accelerato, con 98 aeromobili operativi entro la fine del trimestre, inclusa la reintroduzione del sesto A380 di Etihad. La flotta operativa è ulteriormente cresciuta nel mese di aprile con la consegna di un ulteriore A350-1000.

Etihad operava 80 destinazioni a marzo 2025, con 16 nuove rotte lanciate quest’anno per supportare la crescita continua e ampliare l’accesso ai principali mercati globali.

Il cargo yield migliorato ha portato a una crescita dei cargo revenue dell’8% su base annua, nonostante una riduzione del 4% dei volumi.

La solida performance operativa si riflette nell’EBITDA, che è aumentato del 32% su base annua, raggiungendo 1,4 miliardi di AED (379 milioni di dollari), portando l’EBITDA margin al 21% (+3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2024).

Il cash flow from operations ha raggiunto 1,8 miliardi di AED (500 milioni di dollari), con un aumento dell’11% su base annua”, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)