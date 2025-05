Boeing pubblica il 4th Annual Safety Report

Boeing ha pubblicato oggi il suo quarto annual report sulle azioni dell’azienda per rafforzare la product safety, inclusi i progressi in safety culture, safety practice e nella collaborazione continua con i clienti e il settore.

“Il report riassume l’implementazione da parte dell’azienda di un Safety Management System (SMS), nonché le modifiche in corso che rispondono alle raccomandazioni formulate da un Congressionally authorized expert panel”, afferma Boeing.

“La safety è al centro di tutto ciò che facciamo. Nel nostro settore, è necessario un apprendimento continuo per raggiungere i massimi livelli di sicurezza”, ha affermato Don Ruhmann, Chief Aerospace Safety Officer, Boeing. “I molteplici modi in cui in Boeing stiamo imparando e applicando tale conoscenza per promuovere miglioramenti che proteggono la vita umana, continuano ad aumentare”.

“Il 2025 CASO report illustra i progressi compiuti negli ultimi 12 mesi:

Safety culture

– Miglioramento e promozione dell’utilizzo di Speak Up, il Boeing employee reporting channel for product safety, quality and compliance concerns.

– Raddoppiato – a oltre 1.000 persone – il numero di membri del team Boeing nell’SMS Champions Program dell’azienda, che promuove la comprensione del SMS e la promozione delle sue pratiche all’interno dei team e degli stabilimenti Boeing.

Safety practices

– Presentata alla Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti una serie completa di azioni per rispondere alle raccomandazioni formulate nel Congressionally authorized expert panel safety review.

– Implementazione delle Design Build Safety reviews, in cui i team applicano safety risk management practices per garantire che i requisiti ingegneristici siano correttamente tradotti in produzione.

– Espansione di sources and systems for safety data e ampliamento dell’applicazione del machine learning per identificare e affrontare proattivamente i potenziali pericoli.

Collaborating for a safer industry

– Coinvolgimento di oltre 300 airline operators nello sviluppo e nell’implementazione di soluzioni integrate che rafforzano ulteriormente l’aviation safety.

– E’ stata organizzata la terza annual Boeing Aviation Safety Conference, riunendo circa 300 esperti provenienti da tutto il settore aeronautico per condividere conoscenze e approfondimenti sui miglioramenti in materia di safety.

Il report completo è disponibile all’indirizzo www.boeing.com/safety/caso-report“, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)