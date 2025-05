Gulfstream consegna il 50° G700

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato la 50th customer delivery del Gulfstream G700. “L’aereo è stato allestito presso il Savannah completions center di Gulfstream. Dall’entrata in servizio nell’aprile 2024, il G700 opera a livello globale e la flotta ha accumulato oltre 11.700 ore di volo”, afferma Gulfstream Aerospace.

“La domanda per il G700 continua a crescere e questo aereo supera le aspettative dei clienti con ogni nuova consegna”, ha dichiarato Mark Burns, president, Gulfstream. “Raggiungere le 50 consegne in questa fase del programma è una testimonianza della sua ineguagliabile maturità e della qualità delle nostre avanzate tecniche di produzione e allestimento. Non vediamo l’ora che un numero sempre maggiore di clienti sperimenti le dynamic performance, l’innovazione e il comfort offerti da questo aereo leader del settore”.

“Il G700 offre la cabina più spaziosa della business aviation e offre un’eccezionale flessibilità, consentendo elevati livelli di personalizzazione. Gli interni offrono inoltre opzioni innovative per soddisfare le esigenze dei clienti, tra cui high-speed internet connectivity packages, un ultrahigh-definition circadian lighting system, l’unica ultragalley del settore o una grand suite con fixed bed and shower. Inoltre, il G700 vanta sedili dal design pluripremiato e la Gulfstream Cabin Experience con 100% fresh air, abbondante luce naturale e la più bassa cabin altitude del settore: 2.840 piedi/866 metri volando a 41.000 piedi/12.497 metri.

Ad oggi, il G700 ha stabilito oltre 80 city-pair speed records. L’aereo può percorrere 7.750 nm/14.353 Km a Mach 0,85 o 6.650 nm/12.316 Km a Mach 0,90 e ha una maximum operating speed di Mach 0,935″, conclude Gulfstream Aerospace.

(Ufficio Stampa Gulfstream Aerospace Corporation – Photo Credits: Gulfstream Aerospace Corporation)