News Brevi – 21.05.2025

WIZZ AIR CONTINUA I FESTEGGIAMENTI DI COMPLEANNO CON UNA SORPRESA FINALE – Wizz Air informa: “A seguito del grande entusiasmo dimostrato dai clienti durante la settimana di festeggiamenti, Wizz Air conclude il suo compleanno con una sorpresa finale dedicata ai suoi passeggeri e non solo: una speciale estrazione a premi. Dal 21 al 25 maggio, i clienti che prenoteranno un volo Wizz Air con partenza prevista a maggio o giugno 2025 potranno vincere l’intero importo del proprio biglietto, fino a un massimo di 1000€, in credito WIZZ. Partecipare è semplice: prenota un volo su wizzair.com o tramite l’app ufficiale WIZZ tra il 21 e il 25 maggio 2025. La prenotazione deve riguardare voli in partenza a maggio o giugno 2025. Inserisci il codice di conferma della prenotazione sul sito dedicato alla promozione: birthday.wizzair.com. 21 vincitori verranno estratti a sorte e riceveranno un credito WIZZ pari al valore totale della propria prenotazione, fino a 1000€. Questa speciale estrazione rappresenta il capitolo conclusivo di una settimana di festeggiamenti messi in atto dalla compagnia, che ha offerto oltre 1 milione di posti a meno di 21€ e sconti fino al 21% su tutti i voli dell’intera rete Wizz Air. Dal suo lancio nel 2004, Wizz Air ha trasportato oltre 437,7 milioni di passeggeri, offrendo esperienze di viaggi accessibili e memorabili su più di 800 rotte, verso quasi 200 destinazioni in oltre 50 paesi. Con una flotta di 232 aeromobili e 33 basi operative, la compagnia continua a crescere e a investire nel futuro del trasporto aereo. In linea con l’iniziativa Customer First Compass e il piano di investimenti da 14 miliardi di euro previsto nei prossimi tre anni, questa estrazione speciale conferma l’impegno di Wizz Air nel garantire valore, scelta e riconoscimento ai propri clienti in continua espansione. I termini e le condizioni dell’estrazione sono disponibili su www.birthday.wizzair.com“. “Il successo della settimana promozionale in occasione del compleanno di Wizz Air ha confermato ciò che sapevamo già: i nostri clienti sono al centro di tutto ciò che facciamo. Questa estrazione è il nostro modo di dire grazie, restituendo qualcosa a chi continua a scegliere e a fidarsi di Wizz Air”, ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air. “Che si tratti di una fuga last minute in primavera o di dare il via all’estate con un’avventura, siamo curiosi di vedere dove li porterà il loro prossimo viaggio”.

SOCCORSO AEREO: ELICOTTERO DEL 15° STORMO INTERVIENE SULL’ISOLA DI LINOSA PER UN TRASPORTO SANITARIO URGENTE – È decollato poco prima dell’una di questa mattina, 21 maggio, l’elicottero HH-139B dell’82° Centro SAR (Search And Rescue) del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare, di stanza a Trapani, per effettuare il trasporto sanitario urgente di un uomo di 59 anni dall’Isola di Linosa all’Ospedale di Agrigento. L’equipaggio in prontezza d’allarme, che aveva ricevuto poco prima l’ordine di missione dalla Sala Operativa del Rescue Coordination Center (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE), appartenente al Comando della Squadra Aerea di Milano, si è immediatamente diretto verso l’Ospedale San Antonio Abate di Trapani per imbarcare il medico e l’infermiere, e dirigersi poi verso l’Isola di Linosa (AG) per il recupero del paziente. Giunto sul posto, dopo circa un’ora di volo, il paziente è stato imbarcato sull’elicottero HH-139B, e trasportato tempestivamente verso il presidio ospedaliero ASP San Giovanni di Dio di Agrigento, dove è giunto intorno alle tre di questa mattina. Successivamente, l’equipaggio del SAR, dopo aver riportato il personale medico all’Ospedale di Trapani, ha fatto rientro alla base, dove ha ripreso il regolare servizio di allarme. Il 15° Stormo garantisce, 24 ore su 24, ogni singolo giorno dell’anno, la ricerca e il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita e il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche complesse, sia di giorno sia di notte. Dalla sua costituzione a oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato migliaia di persone in pericolo di vita, mentre in estate svolgono anche attività Antincendio Boschivo (AIB) nell’ambito degli assetti forniti dalla Difesa per questa campagna. Dal 15° Stormo di Cervia, oltre l’82° Centro SAR di Trapani, dipendono, dislocati su tutto il territorio nazionale, anche l’80° Centro SAR di Decimomannu (Cagliari), l’85° Centro SAR di Pratica di Mare (Roma), l’84° Centro SAR di Gioia del Colle (Bari) e l’83° Gruppo SAR, sito proprio su Cervia (Ravenna). I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono in grado di assicurare il trasporto di pazienti, organi, equipe mediche e ambulanze, anche in condizioni meteorologiche complesse. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate, per questo genere di interventi, oltre che dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia, dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: CONVEGNO “LA MANUTENZIONE COME MOLTIPLICATORE DEGLI ASSETTI AEROSPAZIALI: NUOVE OPPORTUNITA’ PER UN CAMBIO DI PARADIGMA” – Il 20 maggio 2025, presso la Casa dell’Aviatore a Roma, ha avuto luogo il Convegno dal titolo: “La manutenzione come moltiplicatore degli assetti aerospaziali: nuove opportunità per un cambio di paradigma”. L’evento è stato organizzato dal Centro Studi Militari Aerospaziali (CESMA) dell’Associazione Arma Aeronautica, in collaborazione con l’Aeronautica Militare ed è stato moderato dal dott. Emmanuele Panero – Desk Difesa e Sicurezza del CeSI. Presente anche il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva per un intervento introduttivo. Il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, ha sottolineato come “la manutenzione costituisce un elemento ineludibile di qualsiasi sistema complesso. Non fa eccezione il settore aeronautico, dove anzi è stata sviluppata nel tempo una complessa normativa volta a garantire, secondo ben precisi standard di sicurezza internazionali, l’aeronavigabilità nella terza dimensione. Il risultato è che le attività manutentive incidono in misura straordinariamente significativa sui costi del ciclo di vita dei sistemi aeronautici militari e civili e, non meno importante, sulla loro disponibilità operativa e sul numero di risorse umane e sugli asset infrastrutturali da destinare al loro mantenimento in esercizio”. Sempre il Generale Conserva ha evidenziato che “l’Intelligenza Artificiale predittiva avrà un impatto crescente nei complessi processi logistici futuri che vedranno, comunque, il fattore umano quale componente fondamentale per governare questi nuovi processi tecnologici. Anche il tema dei servizi di manutenzione in orbita, a seguito dello sviluppo rapidissimo della space economy, suggerisce la necessità di pensare e dispiegare nuovi paradigmi tecnologici ed operativi per una sempre maggiore sinergia tra l’Aeronautica Militare, l’industria ed i Centri di Ricerca al fine di studiare insieme soluzioni utili sia in campo militare che civile”. Il Gen. S.A. (r) Giovanni Fantuzzi, Direttore del CESMA, nel suo intervento di chiusura ha ribadito come “questo convegno ha voluto confermare il ruolo di eccellenza dell’Aeronautica Militare come riferimento nel dominio della logistica aeronautica ed ha esplorato il tema strategico di come le tecnologie emergenti e dirompenti possono intervenire e stanno già intervenendo per ridurre i costi e soprattutto i tempi di fermo per manutenzione dei sistemi aeronautici, sottolineando l’importanza delle opportunità di spin-off reciproco fra il mondo civile e quello militare” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: A ROMA IL CONVEGNO “LE PROFESSIONI SANITARIE IN A.M.: STATO DELL’ARTE” – Lunedì 12 maggio, presso l’Auditorium “A. Visconti” di Palazzo Aeronautica, alla presenza di Autorità militari e civili, si è svolto il convegno “Le professioni sanitarie in Aeronautica Militare: stato dell’arte”, un’importante occasione di confronto e approfondimento sul ruolo, evoluzione e sfide attuali delle professioni sanitarie all’interno della Forza Armata. Il convegno, nato con lo scopo di divulgare il compito delle diverse professioni sanitarie dell’AM (tra cui infermieri, psicologi, odontoiatri, fisioterapisti, audiometristi, tecnici di radiologia, di neurofisiopatologia e di laboratorio), si è tenuto in concomitanza con la Giornata Internazionale dell’Infermiere, oltre al Centenario del Corpo Sanitario Aeronautico e i 100 anni dalla Costituzione degli Aiutanti di Sanità. Ufficiali e Sottufficiali provenienti dagli Istituti e dagli Stormi dislocati sul territorio si sono avvicendati nelle comunicazioni, offrendo un ampio panorama sulle attività quotidiane svolte nei diversi reparti, testimoniando l’elevato livello di professionalità, competenza e dedizione che contraddistingue il personale sanitario della Aeronautica Militare. Ad aprire i lavori sono stati tre autorevoli figure del comparto sanitario militare: il Brigadier Generale Pasquale Musolino, Direttore dell’Istituto di Medicina Aerospaziale (IMA) di Roma, il Generale Ispettore Capo Pietro Perelli, Capo del Corpo Sanitario e il Tenente Generale Medico Carlo Catalano, Ispettore Generale della Sanità Militare. I loro interventi introduttivi hanno sottolineato l’importanza strategica delle professioni sanitarie per la piena operatività della Forza Armata e il continuo impegno volto all’innovazione e alla formazione. In un periodo di trasformazioni tecnologiche e organizzative, eventi come questo rafforzano il senso di appartenenza e stimolano una riflessione condivisa sul futuro della sanità militare e delle professioni sanitarie nel contesto di una tradizione centenaria che continua ad evolversi con professionalità, dedizione e innovazione (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EVA AIR LANCIA A LUGLIO UN AGGIORNAMENTO DEL SERVIZIO WI-FI A BORDO – EVA Air informa: “EVA Air introdurrà a luglio un significativo aggiornamento del suo servizio Wi-Fi di bordo, offrendo l’accesso gratuito ai soci “Infinity MileageLands” in tutte le classi di cabina. I passeggeri potranno usufruire di una connettività continua quando l’aeromobile raggiunge i 10.000 piedi di altitudine. Per promuovere questo aggiornamento, EVA Air ha in programma un’offerta estiva limitata, dal 1° luglio al 30 settembre 2025, che consentirà a tutti i passeggeri, soci e non soci a bordo degli aeromobili dotati di Wi-Fi (Boeing 777-300ER, Boeing 787 e Airbus A330-300), di usufruire gratuitamente del servizio Wi-Fi di navigazione web illimitata. Dopo il periodo promozionale, l’accesso Wi-Fi gratuito in volo sarà disponibile esclusivamente per i passeggeri della Business Class e per i soci “Infinity MileageLands”, che potranno così rimanere connessi alla navigazione web o alla messaggistica di testo senza limiti. Che si tratti di rispondere alle e-mail di lavoro, di chattare con amici e familiari, di monitorare il mercato azionario o di condividere le foto del viaggio sui social media, rimanere connessi in cielo non è mai stato così facile. Quando prenotano un volo con EVA Air, i soci devono inserire il loro numero di iscrizione a “Infinity MileageLands” affinché il sistema determini l’idoneità del servizio Wi-Fi a bordo”. “I passeggeri che non sono ancora membri “Infinity MileageLands” sono caldamente invitati a iscriversi tramite il sito web di EVA Air. I nuovi soci possono ricevere 1.000 miglia di bonus e accedere ai vantaggi del Wi-Fi gratuito. Per i passeggeri che volano sugli aeromobili Airbus A321-200, EVA Air ha introdotto un sistema di intrattenimento in volo wireless di nuova concezione. I passeggeri possono usufruire di un’ampia selezione di servizi di intrattenimento di alta qualità collegando i loro dispositivi mobili o tablet alla rete di bordo e utilizzando gli auricolari personali. Il nuovo sistema è già in fase di implementazione e si prevede che sarà completamente disponibile su tutta la flotta entro l’inizio del 2026. Grazie alla tecnologia avanzata, EVA Air continua a innovare e a migliorare l’esperienza digitale in volo. Per ulteriori informazioni sui servizi Wi-Fi e di intrattenimento a bordo senza fili, visitare il sito https://www.evaair.com/en-global/fly-prepare/flying-with-eva/inflight-entertainment-service/“, conclude EVA Air.

CONSIGLI DI VIAGGIO RYANAIR: WEEKEND XXL – Ryanair informa: “Ryanair invita i viaggiatori più attenti a sfruttare al massimo il proprio tempo libero con un’idea semplice: allungare il weekend. Gli “XXL Weekends” sono pensati per i viaggiatori moderni che vogliono vivere al meglio il fine settimana, senza spendere una fortuna. Questo nuovo approccio al viaggio del fine settimana offre un modo più intelligente per scoprire di più e più a lungo. Grazie all’ampia rete di voli Ryanair, esplorare una nuova città, assistere a un concerto o semplicemente staccare la spina non è mai stato così facile. Concediti un weekend extra-large per avere più tempo da dedicare all’esplorazione, al relax e al benessere. Idee XXL: Pescara-Valencia (sabato-martedì); Trieste–Praga (giovedì-domenica); Reggio Calabria-Pisa (venerdì-lunedì)”. Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy, ha dichiarato: “Grazie alle tariffe basse di Ryanair e alla sua rete di rotte leader del settore con oltre 230 destinazioni, è più facile che mai concedersi una mini-avventura nel weekend. Prepara un bagaglio leggero, vola in modo intelligente e torna carico di racconti ed esperienze con dei racconti — non solo dei souvenir. Con la nostra puntualità leader nel settore e le tariffe più basse, non c’è modo migliore per sfruttare al massimo il fine settimana”.

PRESENTATO IL PROGETTO DELLA NUOVA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO ALL’AEROPORTO DI CAGLIARI – L’Aeroporto di Cagliari informa: “Questa mattina, presso il Terminal di Aviazione Generale dell’Aeroporto di Cagliari, alla presenza del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Eros Mannino, è stata illustrata la proposta progettuale del nuovo distaccamento dei Vigili del Fuoco presso lo scalo cagliaritano. Mannino è stato accolto dal direttore regionale ENAC Roberto Solinas e da Monica Pilloni, presidente SOGAER. All’incontro di oggi hanno preso parte anche le Autorità militari e civili dell’aeroporto, il direttore regionale dei Vigili del Fuoco Nicola Micele e il comandante provinciale Luca Manselli. La stretta collaborazione tra SOGAER e Vigili del Fuoco ha reso possibile la progettazione del nuovo stabile che insisterà su un’area di 16.000 mq e sarà interamente ecosostenibile in modo da ridurre al minimo l’impatto ambientale”.

L’EA-37B COMPLETA LA SUA PRIMA TRAINING SORTIE – “Il 43rd Electronic Combat Squadron ha effettuato la prima mission training sortie per l’EA-37B il 2 maggio 2025. L’EA-37B, un wide-area airborne electromagnetic attack weapon system che utilizza una versione modificata del Gulfstream G550 airframe, sostituirà il vecchio EC-130H come velivolo derivato commerciale più moderno ed economico. Dieci dei 14 EC-130H sono stati dismessi fino ad oggi. Il primo EA-37B è stato consegnato al 55th Electronic Combat Group il 23 agosto 2024 alla base aerea di Davis-Monthan per iniziare l’addestramento dei piloti. Sebbene di stanza presso la base aerea di Davis-Monthan, il 55th ECG riporta al 55th Wing presso la base aerea di Offutt, Nebraska. Il gruppo è l’unico operatore di Compass Call aircraft nelle worldwide contingency operations. Si prevede che un totale di dieci EA-37B saranno prodotti e assegnati al 55th ECG”, afferma l’U.S. Air Force.

DELTA RIPRENDE IL SERVIZIO GIORNALIERO DIRETTO PER TEL AVIV DA NEW YORK – Delta informa: “Delta riprende il servizio giornaliero diretto per Tel Aviv (TLV) da New York-JFK il 20 maggio, operando la rotta con un Airbus A330-900neo. La decisione di riprendere la rotta il 20 maggio, temporaneamente sospesa a causa del conflitto in corso nella regione, è il risultato di un’approfondita valutazione dei rischi per la sicurezza da parte della compagnia aerea. I posti sui voli delle global partner airlines di Delta rimangono prenotabili, se disponibili. Delta monitora costantemente l’evoluzione della situazione della sicurezza e valuta le operazioni sulla base delle linee guida sulla sicurezza e dei rapporti di intelligence. Eventuali ulteriori aggiornamenti sulle operazioni saranno condivisi su Delta News Hub. È stato emesso un travel waiver per i clienti che hanno acquistato biglietti per TLV entro il 5 maggio 2025, per viaggi fino al 25 maggio 2025”.

AMERICAN CELEBRA 25 ANNI DI SUPPORTO ALL’AMERICAN BLACK FILM FESTIVAL – American Airlines informa: “Da 25 anni American Airlines collabora con orgoglio con l’American Black Film Festival (ABFF) per valorizzare le storie dei registi e offrire ai clienti una vasta gamma di contenuti e offerte durante il loro viaggio. L’ABFF ha lasciato un segno indelebile nell’industria dell’intrattenimento per quasi tre decenni. È stato un trampolino di lancio per innumerevoli attori, sceneggiatori e registi, contribuendo a rimodellare le narrazioni del cinema e della televisione. Per celebrare questo importante anniversario, American Airlines lancia un concorso a premi per i soci AAdvantage® che offre la possibilità di vincere due pass DECO per l’American Black Film Festival e 125.000 miglia AAdvantage®. I soci possono partecipare fornendo il proprio numero AAdvantage® e i propri recapiti. Chi non è socio AAdvantage® può iscriversi gratuitamente prima di partecipare al concorso. Le iscrizioni si chiudono alle 23:59. CST del 26 maggio e il vincitore verrà avvisato intorno al 27 maggio”.

AMERICAN AIRLINES SVELA LE FLAGSHIP AND ADMIRALS CLUB LOUNGES A PHILADELPHIA INTERNATIONAL AIRPORT – American Airlines informa: “In tempo per l’intensa stagione estiva, i passeggeri in viaggio al Philadelphia International Airport (PHL) hanno ora a disposizione una 25.000-square-foot oasis nell’A-West Terminal, con American Airlines che apre le porte delle sue attese Flagship® and Admirals Club® lounges il 22 maggio. I membri AAdvantage® idonei, i membri oneworld® qualificati e i clienti che viaggiano in cabine premium su voli qualificati in giornata possono accedere alle Flagship® and Admirals Club® lounges nel Terminal A-West, situate tra i gate A15 e A16. Le nuove lounge sostituiranno la Admirals Club® lounge nell’A-East Terminal. “Siamo entusiasti di dare il benvenuto ai nostri clienti nella nuovissima esperienza pre-volo di American Airlines con l’apertura delle nostre nuovissime lounge Flagship® e Admirals Club® nell’A-West Terminal”, ha dichiarato Heather Garboden, Chief Customer Officer, American Airlines. “Con oltre 19 milioni di viaggiatori transitati per Philadelphia lo scorso anno, il nostro team appassionato ha lavorato con zelo per creare un’oasi di pace e comfort, lontana dal trambusto del terminal, dove i clienti possono rilassarsi, ricaricarsi e sentirsi coccolati prima della partenza del loro viaggio”. “PHL è il punto di accesso transatlantico di American Airlines e uno dei suoi hub più importanti. Nel 2024 American ha registrato oltre 355 partenze nei giorni di punta da PHL verso oltre 120 destinazioni in 26 paesi. Quest’estate, American continuerà a servire i clienti dell’area e lancerà cinque rotte inaugurali, tra cui voli per Milano (MXP) ed Edimburgo, Scozia (EDI), entrambi operativi dal 23 maggio. Ogni elemento delle lounge Flagship® e Admirals Club® è stato attentamente curato per bilanciare stile, comfort e funzionalità, creando spazi che ricordano meno un aeroporto e più una moderna destinazione alberghiera. Materiali naturali, legni caldi e texture organiche riflettono l’ambiente circostante, mentre l’illuminazione a zone e la musica d’ambiente creano l’atmosfera ideale per rilassarsi o concentrarsi. Wi-Fi ad alta velocità, ampie prese di corrente e schermi informativi di volo ben visualizzati favoriscono la produttività e la tranquillità dei viaggiatori d’affari. Opere d’arte curate aggiungono un tocco locale e culturale, mentre suite con doccia in stile spa, bagni tranquilli con finiture di pregio e spazi adatti alle famiglie garantiscono la massima attenzione a ogni tipo di viaggiatore. Il design segue il più recente design delle lounge Admirals Club® di American Airlines presenti a Washington Reagan National (DCA), Denver (DEN) e Newark (EWR), combinando finiture di pregio con zone dedicate al comfort, alla produttività e al benessere”, conclude American.

EMIRATES: QUATTRO WILDLIFE TRUSTS RICEVONO INVESTIMENTI PER AVVICINARE POU’ RAGAZZI ALLA NATURA – Emirates informa: “E’ stato lanciato ‘Championing Nature’, un nuovo programma volto a creare un impatto positivo e duraturo nelle comunità urbane attraverso una maggiore connessione e un maggiore coinvolgimento con la natura. Il programma sarà realizzato da quattro Wildlife Trust: il London Wildlife Trust; il Birmingham and Black Country Wildlife Trust; il Wildlife Trust for Lancashire, Manchester and North Merseyside; il Northumberland Wildlife Trust. Nei prossimi sei anni ciascuno di questi Wildlife Trust riceverà investimenti dall’All England Lawn Tennis Club e da Emirates per finanziare progetti e iniziative su misura nelle rispettive aree urbane, con particolare attenzione all’avvicinamento alla natura di bambini, giovani di età compresa tra 16 e 24 anni e famiglie svantaggiate, e alla creazione di un’eredità infrastrutturale duratura a beneficio delle generazioni future. Il lancio ufficiale del programma “Championing Nature” si è tenuto presso il Community Tennis Centre dell’AELTC a Raynes Park, alla presenza dei rappresentanti dei quattro Wildlife Trust, dell’All England Club e di Emirates, insieme al programme ambassador, Steve Backshall MBE”. Steve Backshall MBE ha dichiarato: “Ho visto in prima persona i notevoli benefici che un più stretto contatto con la natura e con gli spazi aperti può offrire. Il programma Championing Nature è un’ottima opportunità per incoraggiare bambini, ragazzi e famiglie che vivono in contesti urbani a scoprire ed esplorare gli spazi verdi che li circondano. I quattro Wildlife Trust hanno in serbo progetti entusiasmanti da realizzare”. Emirates è stata annunciata come Official Partner of The Championships nel 2024, estendendo il suo storico supporto al tennis e integrando le partnership esistenti per i tornei del Grande Slam con l’Australian Open, il Roland Garros e gli US Open. Commentando il lancio dell’iniziativa Championing Nature, Sir Tim Clark, Presidente di Emirates Airline, ha dichiarato: “Siamo entusiasti che le nostre sponsorizzazioni sportive vadano oltre il gioco per restituire qualcosa alle comunità che serviamo. Championing Nature unisce il mondo dello sport, della conservazione della natura e dei viaggi in un modo che speriamo possa ispirare l’impegno di migliaia di giovani in tutto il Regno Unito. Questi quattro Wildlife Trust stanno svolgendo un lavoro incredibile per proteggere la natura e aiutare le persone a entrare in contatto con essa e, attraverso questa partnership unica, speriamo di avere un impatto positivo per le generazioni future”.

LA FAA EMETTE UN INTERIM ORDER PER RIDURRE I FLIGHT ARRIVAL AND DEPARTURE RATE A NEWARK LIBERTY INTERNATIONAL AIRPORT – La FAA informa: “La FAA ha emesso un interim order che riduce i flight arrival and departure rate al Newark Liberty International Airport. In base all’interim order emesso martedì, il maximum hourly rate sarà: 28 arrivi e 28 partenze fino al completamento dei lavori di costruzione della Runway 4-Left/22-Right. I lavori giornalieri termineranno il 15 giugno 2025, ma proseguiranno il sabato fino alla fine dell’anno. Al di fuori del periodo di costruzione, 34 arrivi e partenze fino al 25 ottobre 2025”. “Il nostro obiettivo è quello di alleviare i notevoli disagi per i viaggiatori causati da eccessivi ritardi dei voli dovuti a lavori di costruzione, problemi di personale e recenti problemi agli equipaggiamenti, che si amplificano diffondendosi nel National Airspace System”, afferma l’Acting FAA Administrator, Chris Rocheleau. “I nuovi limiti entreranno in vigore il 20 maggio. La FAA ha discusso il piano con le compagnie aeree durante la riunione della scorsa settimana sulla riduzione dei ritardi. La FAA potrebbe modificare i limiti previsti se dovesse determinare che esiste la capacità necessaria per accogliere più voli senza un aumento significativo dei ritardi, o se fossero necessarie ulteriori riduzioni dei voli”, conclude la FAA.

DELTA PUBBLICA IL 2024 “DELTA DIFFERENCE” REPORT – Delta informa: “Il 2024 Delta Difference report celebra la mentalità di Delta, che punta a continuare a crescere verso un futuro del viaggio più sostenibile, prendendosi cura delle comunità e del principale elemento di differenziazione della compagnia aerea: le sue persone. Per un secolo, Delta è stata una compagnia che mette le persone al primo posto, e questo valore fondamentale continua a plasmare il modo in cui la compagnia aerea globale si prende cura di dipendenti, clienti, comunità e ambiente. Il 2024 Delta Difference report celebra la mentalità di Delta, che punta a continuare a crescere verso un futuro del viaggio più sostenibile, prendendosi cura delle comunità e del principale elemento di differenziazione della compagnia aerea: le sue persone”. “Delta ha festeggiato il suo 100° anniversario nel 2024”, ha dichiarato il CEO, Ed Bastian. “Mentre alcune aziende attribuiscono questo tipo di traguardo all’innovazione o alla leadership, in Delta è grazie alle nostre persone, che rappresentano la Delta Difference, che siamo arrivati fin qui e continueremo a crescere nel prossimo secolo”. “Radicata dalle nostre persone e dalla nostra cultura, la Delta Difference è il nostro principale vantaggio competitivo da 100 anni”, ha aggiunto Ed Bastian. “Ogni giorno, in tutto ciò che facciamo, i nostri oltre 100.000 dipendenti vivono i nostri valori fondamentali di Integrità, Attenzione, Resilienza e Leadership al Servizio, offrendo un servizio accogliente, di qualità e attento. Continuiamo ad impegnarci ad attrarre, trattenere e sviluppare persone che comprendano e si impegnino a fornire il servizio di alta qualità per cui Delta è da tempo nota”.

IL CESSNA SKYCOURIER CELEBRA IL QUINTO ANNIVERSARIO DAL PRIMO VOLO – Textron Aviation informa: “Textron Aviation ha celebrato il quinto anniversario del primo volo del versatile Cessna SkyCourier, il clean-sheet twin-engine, high-wing utility turboprop dell’azienda. Si tratta di un traguardo significativo per questo velivolo, diventato una risorsa affidabile per gli operatori di tutto il mondo. Il Cessna SkyCourier è progettato e prodotto da Textron Aviation Inc., una società di Textron Inc. Per supportare la crescita delle attività di volo dello SkyCourier, l’azienda sta investendo in un ampliamento di 52.000 piedi quadrati (circa 4.600 metri quadrati) di un hangar di produzione e collaudo a Wichita, Kansas. L’ampliamento aggiungerà sei hangar aggiuntivi sul lato nord di una struttura nell’East Wichita Campus di Textron Aviation”. “La versatilità del Cessna SkyCourier consente agli operatori di affrontare diversi profili di missione e di operare in alcuni degli ambienti più difficili al mondo”, ha affermato Lannie O’Bannion, senior vice president, Sales & Marketing. “Con due varianti del velivolo e optional gravel and combi conversion kits, lo SkyCourier ha offerto soluzioni innovative ai nostri clienti in tutto il mondo”. “Il prototipo del Cessna SkyCourier ha preso il volo per la prima volta il 17 maggio 2020. Da allora, è diventato una soluzione affidabile per air freight, passenger, humanitarian e altre esigenze per special mission in tutto il mondo, grazie alla sua capacità di atterrare su unimproved runways e trasportare passeggeri e cargo contemporaneamente. Tra i recenti traguardi del programma figurano il primo ordine dalle Isole Marshall e la prima consegna in Canada”, conclude Textron Aviation.