Emirates e Air Mauritius rinnovano l’alleanza strategica: più cooperazione su voli in codeshare e nuovi ambiti di collaborazione

Emirates e Air Mauritius rilanciano la loro collaborazione strategica con il rinnovo dell’accordo di codeshare su rotte selezionate oltre gli hub principali di entrambe le compagnie.

“Il nuovo Memorandum di Intesa (MoU), firmato a Mauritius, consolida una partnership avviata nel 2003 con l’arrivo di Emirates sull’isola e già rafforzata nel 2013 con un ampliamento delle rotte condivise. L’intesa prevede anche una maggiore cooperazione sui programmi frequent flyer e nei servizi di trasporto cargo, segnando un ulteriore passo avanti nell’integrazione tra i due vettori”, afferma Emirates.

Adnan Kazim, Deputy President e Chief Commercial Officer di Emirates, ha dichiarato: “La nostra partnership strategica e di lunga data con Air Mauritius continua a offrire ai clienti di entrambe le compagnie vantaggi concreti, come collegamenti agevolati su rotte selezionate, la possibilità di utilizzare un unico biglietto per l’intero viaggio e l’opportunità di accumulare e riscattare miglia nei rispettivi programmi frequent flyer. Ora, al suo 23° anno, la nostra collaborazione con la compagnia di bandiera di Mauritius ci permesso di contribuire in modo significativo alla crescita dell’isola, offrendo servizi passeggeri, capacità di gestione cargo e molto altro, e generando effetti positivi sull’economia turistica locale. Desideriamo ringraziare le autorità e tutti gli stakeholder per il loro continuo supporto che rende possibili le nostre operazioni. Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti finora e non vediamo l’ora di continuare a offrire servizi di valore a questa destinazione così importante, che colleghiamo a oltre 128 destinazioni nella nostra rete globale”.

Kremchand (Kishore) Beegoo, Presidente di Air Mauritius, ha dichiarato: “Il rinnovo della nostra storica partnership con Emirates rappresenta una tappa importante per Air Mauritius. Emirates è uno dei nostri principali partner strategici e questo accordo, che va a rafforzare la solida relazione tra le nostre due compagnie aeree, è un’ulteriore testimonianza della nostra collaborazione. Questo accordo ci offre numerosi vantaggi, come il codeshare reciproco su rotte selezionate oltre i rispettivi hub, la cooperazione nei programmi frequent flyer e nei servizi cargo. La partnership rafforzata ci permette di valorizzare le nostre complementarità, offrendo ai nostri passeggeri un servizio migliore e contribuendo al sostegno dell’industria turistica mauriziana, nonché di ampliare l’accesso dei cittadini di Mauritius a una rete globale estesa”.

“La cooperazione strategica consente ad Air Mauritius di apporre il proprio codice sui voli operati da Emirates verso Il Cairo, Colombo, Karachi, Dammam, Gedda e Riad, mentre Emirates applicherà il proprio codice sui voli Air Mauritius sulla rotta Mauritius – Antananarivo. In base all’accordo, Air Mauritius potrà inoltre vendere biglietti per le destinazioni dell’intera rete Emirates in accordo di interlinea. Fin dall’inizio delle sue operazioni verso Mauritius e della collaborazione con la compagnia di bandiera locale, Emirates ha costantemente apportato valore promuovendo la destinazione a livello globale e supportando le operazioni di Air Mauritius.

Emirates ha lanciato i voli di linea verso Mauritius nel 2002, trasportando finora oltre 8,8 milioni di passeggeri e più di 126 mila tonnellate di merci da e per l’isola. Le sue operazioni passeggeri e cargo hanno generato importanti contributi economici e sociali, offrendo connettività senza precedenti, promuovendo un turismo di alto valore e creando benefici tangibili per l’intero Paese.

La solida partnership ha generato benefici annuali complessivi per Mauritius pari a 900 milioni di dollari, inclusi 119 milioni di dollari come contributo diretto dai 14 voli settimanali operati da Emirates, 264 milioni di dollari in entrate turistiche e 530 milioni di dollari di impatto sull’economia locale attraverso la spesa turistica. Con un effetto positivo sull’economia e la creazione diretta e indiretta di posti di lavoro, Emirates ha sostenuto la generazione di 3.600 impieghi nel Paese”, prosegue Emirates.

“Attualmente, Emirates ha in essere accordi di cooperazione commerciale con 164 interline, codeshare and intermodal partners, estendendo la portata della propria rete a quasi 1.800 città. La compagnia opera 14 voli settimanali tra Dubai e Mauritius, tutti effettuati con il suo aereo di punta, l’Airbus A380. Emirates è l’unica compagnia aerea a offrire servizi con l’aereo a due piani verso l’isola, nonché l’unica a garantire posti in cabine di First Class”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)