Ryanair celebra 55 milioni di passeggeri all’Aeroporto di Pisa

Ryanair ha festeggiato oggi 55 milioni di passeggeri all’Aeroporto Internazionale di Pisa “Galileo Galilei”.

“Il viaggio di Ryanair all’Aeroporto di Pisa è iniziato nel 1998. Da allora, la compagnia è cresciuta in modo significativo, con l’apertura della base nel 2005, 20 anni fa, e l’aggiunta di rotte nazionali e internazionali, contribuendo alla crescita del traffico, dell’occupazione e del turismo.

Quest’estate Ryanair opererà un solido operativo da/per Pisa con oltre 600 voli settimanali su 58 rotte. Questo programma è sostenuto dall’impegno di Ryanair per l’Aeroporto di Pisa con 9 aeromobili basati (incluso 1 Gamechanger), che rappresentano un investimento di $900 e supportano oltre 3.500 posti di lavoro nella regione, contribuendo al turismo in entrata tutto l’anno a Pisa e nella regione.

L’operativo di Ryanair per l’estate ’25 a Pisa prevede 9 aeromobili basati (900 milioni di dollari tot. investiti); oltre 600 voli settimanali su 58 rotte; 4,4 milioni di passeggeri all’anno.

Per celebrare i 55 milioni di passeggeri dell’Aeroporto Internazionale di Pisa e l’operativo estivo 2025, Ryanair ha lanciato una promozione con tariffe a partire da 21,99 euro per viaggiare fino alla fine di ottobre, disponibili per la prenotazione sul sito ryanair.com (soggetto a disponibilità)”, afferma Ryanair.

Da Pisa, Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy Ryanair, ha dichiarato: “Ryanair è lieta di festeggiare i 55 milioni di passeggeri all’aeroporto internazionale di Pisa. Questo importante traguardo sottolinea la continua crescita e gli investimenti di Ryanair in questo aeroporto. Quest’estate, Ryanair opererà un solido operativo da/per Pisa con oltre 600 voli settimanali su 58 rotte, con 9 aeromobili basati – tot. $ 900 milioni tot. investimenti – e sostenendo oltre 3.500 posti di lavoro. Ryanair e’ quindi lieta di offrire al passeggero n. 55 milioni a Pisa una gift card da 50€ per viaggiare verso qualsiasi destinazione, invitando il passeggero a sedersi, rilassarsi e godersi il volo con Ryanair. Ryanair ha operato da/per Pisa negli ultimi 27 anni, trasportando 55 milioni di passeggeri fino ad oggi e mira a continuare a investire e far crescere il traffico nella regione Toscana e in Italia. Per far crescere ulteriormente il traffico e il turismo in Italia, Ryanair chiede al Governo italiano e alle sue Regioni di abolire l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani. Ciò consentirà a Ryanair e ad altre compagnie aeree di offrire nuove rotte, favorendo la crescita del turismo e dell’occupazione tutto l’anno. Se il governo italiano abolisse l’addizionale municipale, Ryanair risponderà con un investimento di 4 miliardi di dollari in Italia, aggiungendo 40 nuovi aeromobili, una crescita del traffico a 80 milioni di passeggeri all’anno, oltre 250 nuove rotte e 1.500 nuovi posti di lavoro Ryanair nelle regioni italiane”.

Marco Carrai, Presidente di Toscana Aeroporti, ha dichiarato: “Il traguardo dei 55 milioni di passeggeri raggiunto oggi con Ryanair rappresenta un risultato straordinario per l’Aeroporto di Pisa e per tutto il sistema aeroportuale toscano. La collaborazione con Ryanair, iniziata oltre venticinque anni fa, ha contribuito in modo determinante allo sviluppo del traffico aereo, alla crescita economica del territorio e alla promozione della Toscana nel mondo. Continueremo a lavorare insieme per rafforzare l’accessibilità della nostra regione, offrire un servizio sempre più efficiente ai nostri passeggeri e una rete di connessioni sempre più ricca”.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)