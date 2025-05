Logistica di Proiezione: il 3° Stormo testa una nuova capacità operativa d’impiego dell’F-35

Martedì 15 aprile 2025, presso l’aeroporto militare del 51° Stormo di Istrana, il personale RAOS (Rapid Airfield Operational Systems) del 3° Stormo, insieme al personale di Istrana e ad un team di ingegneri della ditta costruttrice dell’hangar MMTS (Multifunctional Mobile Tent Structure) hanno effettuato un test di tenuta “Engine On” con il velivolo F-35.

“Le necessità operative dei velivoli da combattimento in forza all’Aeronautica Militare hanno reso necessario un adeguamento delle caratteristiche strutturali degli Hangar mobili, che sempre più spesso vengono rischierati per esigenze fuori i confini nazionali. Un percorso di adeguamento già intrapreso dallo scorso anno quando si è svolto, con successo, un primo test con un Eurofighter, segnando un importante traguardo nell’ottimizzazione delle capacità logistiche di proiezione connesse all’impiego dei caccia di 5ª generazione.

Il test ha dimostrato concretamente la possibilità di eseguire le operazioni di “taxi-in” e “taxi-out”, ovvero parcheggiare/uscire dall’hangar a motore acceso. Questo rappresenta un significativo passo avanti in termini di riduzione dei tempi di preparazione e aumento dell’efficienza operativa, soprattutto in contesti ad alta prontezza o in scenari expeditionary”, afferma l’Aeronautica Militare.

“La validazione della capacità, avvenuta grazie alla stretta collaborazione tra personale tecnico del MMTS e il personale RAOS (Rapid Airfield Operational System) del 3° Stormo, sarà formalizzata da parte della ditta costruttrice aggiornando il manuale operativo dell’assetto con l’inserimento della nuova capacità che, una volta approvata, sarà resa disponibile per l’utilizzo in tutti i teatri operativi dove è impiegato l’F-35. Tutta l’attività svolta rientra nel percorso di potenziamento della logistica di proiezione dell’Aeronautica Militare che garantisce alla Forza Armata elevate capacità di proiettabilità in tutti i contesti operativi nazionali e internazionali”, prosegue l’Aeronautica Militare.

“Il 51° Stormo di Istrana è alle dipendenze del Comando delle Forze da Combattimento (CFC) di Milano, la cui missione assegnata è quella di acquisire e mantenere la prontezza operativa di tutti gli organismi della difesa aerea e di attacco e di ricognizione, provvedendo all’efficienza operativa dei sistemi d’arma, dei mezzi e dei materiali, nonché all’addestramento del personale ed al costante aggiornamento ed ottimizzazione delle procedure operative nel rispetto delle linee guida delle SS.AA. Il CFC è alle dipendenze del Comando Squadra Aerea con sede a Milano che esercita le attribuzioni in materia di addestramento, predisposizione e approntamento operativo dei propri Reparti, affinché gli stessi acquisiscano e mantengano i previsti livelli di prontezza operativa. Il 51° Stormo, dotato di velivolo F2000, oltre al supporto alle forze di superficie e le operazioni di attacco e ricognizione, è uno dei cinque Stormi dell’Aeronautica Militare che assicurano la difesa Aerea NATO/Nazionale.

Il 3° Stormo, dipendente del Servizi dei Supporti del Comando Logistico dell’Aeronautica Militare rappresenta in Italia e all’estero una squadra agile e coesa, la cui attività è determinante nella costituzione dei rischieramenti esteri, con l’impiego di assetti expeditionary, utilizzati anche a supporto della popolazione civile in caso di calamità”, conclude l’Aeronautica Militare.

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Aeronautica Militare)