Lufthansa apre la First Class Lounge a Monaco

Lufthansa Group informa: “La Lufthansa First Class Lounge al Terminal 2 di Munich Airport è di nuovo aperta. I passeggeri di First Class possono godere di un’elegante lounge con un design moderno e un’atmosfera confortevole su una superficie di circa mille metri quadrati. Un’area gastronomica di nuova concezione con un ristorante “à la carte”, un buffet con cucina a vista e un bar di nuova concezione offrono il massimo livello di esclusività”.

“La lounge offre inoltre una varietà di servizi, come angoli relax, eleganti bagni, aree di lavoro ben attrezzate con stampanti e fotocopiatrici, nonché ampie possibilità di intrattenimento con aree TV e un’ampia selezione di quotidiani e riviste. D’ora in poi, la lounge sarà aperta tutti i giorni dalle 05:00 alle 22:00”, prosegue Lufthansa Group.

“La lounge riaperta completa la Lufthansa First Class experience a Munich Airport e fa parte di un’importante iniziativa premium. Tra le altre cose, gli ospiti di First Class potranno anche usufruire di un’area check-in di First Class rinnovata a Monaco.

Con questo orario estivo, la nuova First Class Lufthansa Allegris a bordo dell’A350-900 volerà da Monaco verso le destinazioni di Chicago, San Francisco, San Diego, Shanghai e Bengaluru. Stabilisce nuovi standard con due suite individuali e la straordinaria Suite Plus“, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)