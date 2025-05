Textron Aviation annuncia un ordine per un massimo di 12 Cessna Citation Business Jet da Aerolíneas Ejecutivas

Textron Aviation informa: “Textron Aviation ha annunciato di aver siglato un purchase agreement con Aerolíneas Ejecutivas (ALE), principale business aviation company messicana, per un massimo di 12 Cessna Citation Business Jet. ALE opererà gli aeromobili – un mix di Cessna Citation Latitude, Citation CJ3 Gen2 e Citation CJ3 Gen3 – nella sua fractional ownership division, MexJet. ALE prevede di ricevere quattro aeromobili, tra cui due Citation Latitude e due Citation CJ3 Gen2, nel 2026.

I Cessna Citation business jets sono progettati e prodotti da Textron Aviation Inc., una società di Textron Inc.”.

“I Cessna Citation business jets sono ideali per i fractional customers che cercano comfort e performance ai vertici della categoria”, ha dichiarato Marcelo Moreira, vice president, Sales, Latin America. “Apprezziamo clienti come ALE, che riconoscono i vantaggi di volare con una flotta diversificata di Citation jets. L’economicità operativa dei Citation, insieme all’ampio service and support network di Textron Aviation, garantisce produttività e piacere costanti durante tutta l’ownership experience”.

“Questo ordine consolida la posizione di ALE come leading business aviation company in Messico. La Jetcard di Mexjet è stato il primo pre-paid flight hour program lanciato in Messico. La compagnia è proprietaria e operatrice di lunga data dei Citation e attualmente vanta nella sua flotta aeromobili Citation Latitude e Citation CJ3+“, prosegue Texron Aviation.

“In ALE, continueremo a dare priorità alla sicurezza di tutti i nostri clienti”, ha dichiarato Arturo Ortega, presidente di ALE. “Il nostro impegno si riflette nelle nostre azioni; continuiamo a crescere, investire e a offrire un servizio ineguagliabile”.

(Ufficio Stampa Textron Aviation – Photo Credits: Textron Aviation)