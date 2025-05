GE Aerospace sigla un Limited Distribution Agreement con United Aero Group, ampliando il supporto per i motori CT7/T700

GE Aerospace ha siglato un limited distribution agreement con United Aero Group (UAG) che autorizza l’azienda a distribuire CT7/T700 engine parts and spares.

“Questa collaborazione amplia le capacità di assistenza di GE Aerospace, offrendo agli operatori dei motori CT7/T700 un accesso aggiuntivo a ricambi e soluzioni di manutenzione.

In qualità di affidabile provider of aerospace aftermarket services, UAG migliorerà la distribuzione di GE Aerospace parts and materials, estendendo la copertura ad aree attualmente non coperte da accordi esistenti. Questa partnership rafforza la prontezza operativa dei clienti in tutto il mondo. Grazie a questa collaborazione, GE Aerospace continua a investire in customer support solutions che privilegiano la disponibilità e la prontezza operativa”, afferma GE Aerospace.

“Questo accordo con United Aero Group riflette il nostro impegno nel migliorare il servizio e il supporto ai nostri clienti”, ha dichiarato Elissa Lee, executive director for commercial turboshaft engines at GE Aerospace. “Espandendo la nostra rete di distribuzione, garantiamo che gli operatori dei motori CT7 e T700 ricevano high-quality, OEM-backed parts, di cui hanno bisogno per mantenere il massimo livello di sicurezza e le massime prestazioni”.

“Con oltre 130 milioni di ore di volo, la famiglia di motori CT7/T700 di GE Aerospace è presente in ogni ambiente in cui un aereo può operare. Oltre 25.000 motori sono stati consegnati ed equipaggiano 15 tipi di elicotteri militari e civili e velivoli ad ala fissa in tutto il mondo”, prosegue GE Aerospace.

“La nostra partnership continuativa con GE Aerospace rafforza il ruolo di UAG nel supportare la base globale di operatori CT7/T700, fornendo accesso diretto ad OEM-authorized parts and components. Questa collaborazione rafforza l’impegno di UAG nei confronti delle esigenze dei clienti, consentendo all’azienda di servire gli operatori con un’attenzione condivisa alla qualità e alla prontezza operativa. UAG è orgogliosa di unirsi a GE Aerospace in questa iniziativa strategica”, ha dichiarato Jamie Gelder, chief executive officer of UAG.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)