Delta lancia il nuovo volo da Roma a Minneapolis il prossimo 24 maggio

Parte domani, sabato 24 maggio, il nuovo volo Delta Air Lines da Roma per l’aeroporto di Minneapolis/St. Paul. Il collegamento verrà operato quattro volte alla settimana durante tutta la stagione estiva e si aggiunge ai collegamenti Delta già operativi da Roma Fiumicino per New York JFK, Atlanta, Boston e Detroit. Il nuovo volo offrirà inoltre ai passeggeri anche la possibilità di continuare il proprio viaggio con collegamenti in coincidenza via l’hub Delta di Minneapolis/St. Paul verso destinazioni in tutto il Nord America e oltre.

“Siamo entusiasti di cominciare ad operare il collegamento da Roma per Minneapolis/St. Paul, il nostro secondo hub dopo la sede principale Delta di Atlanta”, ha detto Matteo Curcio, Senior Vice President Delta per l’Europa, il Medio Oriente, l’Africa e l’India. “Grazie a questo nuovo volo, Delta si riconferma la compagnia americana che opera in assoluto il più alto numero di voli da Roma verso gli Stati Uniti: durante l’estate 2025, infatti, arriveremo ad operare fino a 8 voli giornalieri da Fiumicino. Roma è una meta ambitissima per i turisti americani che, secondo un recente sondaggio Delta, si posiziona al terzo posto in assoluto fra le destinazioni più desiderate dagli statunitensi per le vacanze estive 2025. Viceversa, sono moltissimi gli italiani che scelgono i nostri voli per raggiungere gli USA per turismo, ma anche per studiare o lavorare”.

“Con il nuovo collegamento per Minneapolis, Delta Air Lines arriverà a servire fino a cinque destinazioni dallo scalo di Roma Fiumicino durante la Summer 2025″, ha dichiarato Ivan Bassato, Chief Aviation Officer di Aeroporti di Roma. “La nuova rotta rafforza ulteriormente il posizionamento del vettore sulla Capitale, in cui nel 2024 ha raggiunto il record di 950.000 passeggeri, contribuendo così ad ampliare l’offerta verso gli Stati Uniti e a rispondere alla crescente domanda di traffico tra Roma e il Nord America”.

“Delta opererà il nuovo volo da Roma per Minneapolis utilizzando un aeromobile A330-300 da 282 posti, che presenta le classi di servizio Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort+ e Main Cabin.

La classe Delta One offre poltrone completamente reclinabili equipaggiate con biancheria da letto in materiale riciclabile, e menù stagionali di quattro portate curati da chef di grido, oltre a una sofisticata carta di etichette, tra le quali figura lo champagne Taittinger. Inoltre, grazie alla recente partnership con la casa di moda di lusso Missoni, i clienti Delta One troveranno a bordo un amenity-kit ed elementi di design che caratterizzano l’esperienza di viaggio in Delta One.

In Delta Premium Select i passeggeri dispongono di maggiore spazio per rilassarsi e distendersi grazie a poltrone più ampie, una reclinazione più profonda e un servizio ulteriormente migliorato. In tutte le cabine, i passeggeri usufruiscono del servizio di cibo e bevande ed hanno accesso a oltre 1.000 ore di intrattenimento tramite Delta Studio.

Nell’ambito del suo impegno in innovazione e tecnologia, la compagnia sta dotando i suoi voli internazionali del servizio Wi-Fi veloce e gratuito. Già oggi, tutti i passeggeri che volano all’interno del network transatlantico Delta tra Europa e Stati Uniti hanno accesso al Wi-Fi Delta Sync gratuito e veloce, fornito da T-Mobile.

Delta sta inoltre investendo nell’esperienza offerta ai passeggeri in aeroporto prima della partenza con l’apertura delle sue nuove Delta One Lounge, inaugurate a New York, Boston e Seattle“, afferma Delta.

“Durante i mesi dell’alta stagione estiva 2025, Delta opererà fino a 110 voli settimanali tra l’Italia e gli Stati Uniti. In aggiunta alle rotte da Roma Fiumicino per New York JFK, Atlanta, Boston, Minneapolis e Detroit, l’orario complessivo Delta includerà i collegamenti diretti da Milano per New York-JFK, Atlanta e Boston, da Venezia e da Napoli per New York-JFK e per Atlanta, e da Catania per New York-JFK“, conclude Delta.

Nell’estate 2025 il volo Delta da Roma per Minneapolis/St. Paul sarà operato come segue, in collaborazione con il partner europeo Air France KLM:

DL 299 – Roma 14.55, Minneapolis/St- Paul 18.30 – Lu/Ma/Gio/Sab

DL 298 – Minneapolis/St- Paul 20.10, Roma 12.45 (+1 giorno) – Dom/Lu/Mer/Ve

