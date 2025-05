easyJet comunica i risultati del primo semestre

easyJet ha riportato i risultati del primo semestre, chiuso il 31 marzo 2025.

“Crescita degli utili prevista per il FY25, trainata da un leggero miglioramento su base annua del risultato invernale, insieme a una prospettiva positiva della domanda per l’estate, supportata da una crescita della capacità limitata nel secondo semestre.

H1 headline loss before tax pari a 394 milioni di sterline, in linea con il consensus. Leggero miglioramento su base annua al netto dell’effetto della Pasqua (circa 50 milioni di sterline) e di effetti una tantum.

La capacità (ASK) è aumentata del 12% su base annua, con un aumento del 6% su base annua sia dei posti che della lunghezza del settore, guidando crew producivity and aircraft utilisation.

easyJet holidays ha registrato un utile di 44 milioni di sterline, +13 milioni di sterline su base annua.

Prospettive positive per il FY25: le prenotazioni attuali supportano le performance, in linea con il performance meeting FY25 consensus.

Prevista una FY25 ASK growth di circa l’8% su base annua, con una crescita meno pronunciata nel secondo semestre (+6%) rispetto al primo semestre (+12%).

Prenotazioni future; terzo trimestre venduto all’80%, +0,5 punti percentuali su base annua; quarto trimestre venduto al 42%, +2,2 punti percentuali su base annua.

easyJet holidays prevede una crescita dei clienti di circa il 25% su base annua.

Gli investimenti in capacità stanno generando benefici in termini di produttività e utilizzo, fornendo una piattaforma per ridurre strutturalmente le perdite invernali e aumentare ulteriormente la redditività del periodo estivo. Si prevede che la modernizzazione della flotta apporterà al Gruppo un risparmio sui costi unitari.

Abbiamo aperto tre nuove basi a London Southend, Milano Linate e Roma Fiumicino prima di questa estate. Tutti e nove i previsti A320neo family aircraft sono stati consegnati e fanno parte della nostra flotta prima della stagione estiva”.

Kenton Jarvis, CEO di easyJet, commentando i risultati, ha dichiarato: “Continuiamo a registrare una forte domanda per i voli e le vacanze, poiché attraiamo sempre più clienti grazie alle nostre ottime tariffe, al servizio cordiale e alla nostra rete di destinazioni senza pari. Stiamo portando avanti con successo la nostra strategia, volta a promuovere l’efficienza e migliorare l’esperienza dei nostri clienti sia in volo che a terra. Inoltre, il nostro impegno nell’offrire ai clienti una scelta ancora più ampia di voli e vacanze ci consentirà di continuare a crescere sia in Europa che nel Regno Unito, dove inaugureremo una nuova base a Newcastle dalla prossima primavera. Continuiamo a concentrarci sul raggiungimento di un’altra estate da record quest’anno, prevedendo una forte crescita degli utili mentre continuiamo a progredire verso il nostro obiettivo di generare in modo sostenibile oltre 1 miliardo di sterline di annual profit before tax”.

easyJet annuncia l’apertura di una nuova base a Newcastle Airport nella primavera 2026

easyJet ha annunciato un’ulteriore crescita nel Regno Unito con l’intenzione di aprire una base con tre aeromobili a Newcastle Airport nel marzo 2026.

“easyJet offre già voli e vacanze su otto rotte da Newcastle verso destinazioni balneari e cittadine come Alicante, Amsterdam, Ginevra, Malaga, Palma di Maiorca, Parigi, Bristol e Belfast, e una serie di nuove rotte e pacchetti vacanze per la prossima estate saranno confermati nelle prossime settimane.

L’apertura di un’undicesima base nel Regno Unito rientra nella strategia di easyJet volta a sfruttare le principali opportunità di crescita della propria rete. La nuova base rafforza il network di easyJet, consentendo alla compagnia aerea di aumentare ulteriormente la propria quota di mercato nel Regno Unito e di guidare la rapida crescita di easyJet Holidays.

Questa mossa segna un continuo percorso di crescita in UK per la compagnia aerea, che ha già inaugurato una base a London Southend a marzo e a Birmingham International Airport lo scorso anno. Inoltre, sette nuovi aeromobili si sono uniti alla sua flotta britannica quest’estate.

Il Regno Unito è il mercato più grande per easyJet, con il 56% di tutti i clienti easyJet che volano da e per gli aeroporti del Regno Unito“, afferma easyJet.

Kenton Jarvis, CEO di easyJet, ha dichiarato: “Il Regno Unito è un mercato importante per easyJet e siamo entusiasti di aprire un’altra base nel Regno Unito, a Newcastle, trainati dalla domanda dei nostri voli e pacchetti vacanze. Questo non solo consolida la nostra posizione di principale compagnia aerea leisure del Regno Unito, ma creerà anche molti posti di lavoro qualificati e fornirà connettività cruciale per la regione, svolgendo un ruolo fondamentale nel favorire una crescita economica vitale per il Regno Unito. È chiaro che le vacanze stanno diventando sempre più importanti e sono più che mai una priorità per i consumatori del Regno Unito. Grazie alla nostra impareggiabile rete di voli a corto raggio e a easyJet holidays, siamo in grado di offrire una scelta più ampia e un miglior rapporto qualità-prezzo, semplificando i viaggi per un numero maggiore di clienti nel Nord-Est e oltre”.

Nick Jones, Chief Executive at Newcastle Airport, ha dichiarato: “È fantastico che easyJet abbia scelto di aprire una nuova base a Newcastle Airport nella primavera del 2026, a seguito della forte domanda di voli e pacchetti vacanza da parte dei nostri passeggeri. Questo investimento non solo offrirà una maggiore connettività con il lancio di nuove rotte, ma offrirà anche centinaia di migliaia di low-cost seats and package holidays aggiuntivi per i nostri passeggeri, un significativo impulso all’economia locale, creando posti di lavoro di alta qualità e attirando più visitatori nella regione. Sappiamo già che l’aeroporto è un motore economico chiave per il Nord Est, contribuendo con oltre 1 miliardo di sterline al Gross Value Added (GVA) ogni anno. La nuova base rafforzerà ulteriormente la nostra partnership di lunga data con easyJet e siamo entusiasti delle opportunità che porterà all’aeroporto e alla regione in generale”.

“Il Regno Unito è il mercato più grande per easyJet, dove attualmente opera 10 basi a London Gatwick, London Luton, London Southend, Bristol, Birmingham, Manchester, Liverpool, Glasgow, Edimburgo e Belfast. La compagnia aerea serve attualmente 21 aeroporti in UK, offrendo oltre 500 rotte verso oltre 120 destinazioni in 30 paesi in Europa e Nord Africa”, conclude easyJet.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)