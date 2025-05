JetBlue espande il servizio transatlantico da Boston con nuovi voli per Madrid ed Edimburgo

JetBlue espande la sua rete transatlantica con il lancio di due nuove rotte non-stop da Boston a Madrid, Spagna (MAD) ed Edimburgo, Scozia (EDI). “Questi voli stagionali giornalieri, operativi fino al 25 ottobre 2025, segnano l’ultimo passo di JetBlue nell’espansione della sua presenza europea dal Boston Logan International Airport e nel rafforzamento del suo impegno verso Boston come principale punto di accesso internazionale. Oltre a queste nuove destinazioni, oggi torna anche il servizio stagionale tra Boston e London Gatwick“, afferma JetBlue.

“Con le nostre profonde radici a Boston, siamo entusiasti di rendere l’Europa più accessibile ai viaggiatori del New England grazie alle tariffe basse, all’ottimo servizio e alla comodità di volare direttamente da Logan con JetBlue”, ha dichiarato Daniel Shurz, senior vice president of revenue, network, and enterprise planning at JetBlue. “Con la nostra crescita attraverso l’Atlantico da Boston, stiamo anche rendendo più facile connettersi a una parte maggiore della nostra rete negli Stati Uniti, in America Latina e nei Caraibi”.

“Siamo entusiasti di offrire ai passeggeri un volo diretto per Madrid attraverso questa nuova rotta, il primo servizio in assoluto di JetBlue verso la Spagna”, ha dichiarato Ed Freni, executive director of aviation at Massport. “Questa nuova connessione rende più facile che mai esplorare il ricco mix di storia, cultura e arte di Madrid. Apprezziamo la nostra solida partnership con JetBlue e non vediamo l’ora di offrire ai viaggiatori ancora più fantastiche opzioni di destinazione in futuro”.

“Siamo lieti di celebrare la continua crescita transatlantica di JetBlue con questi nuovi voli diretti da Madrid ed Edimburgo a Boston”, ha dichiarato Martha J. Sheridan, presidente e CEO di Meet Boston. “Queste rotte creano nuove opportunità di collegamento culturale con i viaggiatori spagnoli e scozzesi, permettendoci di mostrare tutto ciò che Boston ha da offrire”.

“I nuovi voli JetBlue da Boston a Madrid ed Edimburgo supportano la sua strategia JetForward per costruire il best East Coast leisure network. Queste nuove rotte integrano l’attuale servizio transatlantico stagionale di JetBlue da Boston ad Amsterdam, Dublino e London-Gatwick, oltre a voli annuali per London-Heathrow e Parigi. Quest’estate, JetBlue offrirà un totale di sette voli diretti giornalieri tra Boston e l’Europa.

Dall’aeroporto JFK di New York, JetBlue serve Dublino ed Edimburgo nella stagione estiva, mentre Amsterdam, London-Heathrow e Parigi sono servite tutto l’anno. Grazie alla loro popolarità, le rotte per Dublino ed Edimburgo sono state prorogate fino alla fine di ottobre, un mese dopo rispetto allo scorso anno.

Con l’inizio del servizio per Madrid, JetBlue diventa l’unica compagnia aerea statunitense a offrire un servizio diretto tra Boston e la capitale spagnola. La rotta verso Edimburgo si basa sul successo del collegamento stagionale di JetBlue tra l’aeroporto JFK di New York ed Edimburgo, offrendo maggiore flessibilità ai clienti che visitano la Scozia.

I voli per Madrid ed Edimburgo saranno operati con aeromobili A321 di JetBlue“, conclude JetBlue.

(Ufficio Stampa JetBlue – Photo Credits: JetBlue)