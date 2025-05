Emirates presenta l’experiential Travel Store in Mauritius

Emirates ha ufficialmente inaugurato il suo nuovo Travel Store a Port-Louis, Mauritius, segnando una pietra miliare significativa nell’impegno della compagnia aerea nel migliorare l’esperienza di viaggio dei propri clienti.

“In occasione della cerimonia di apertura, la partnership di lunga data di Emirates con la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA) è stata ulteriormente rafforzata con la firma di un Memorandum d’Intesa (MoU) per la promozione turistica dell’isola.

Situato presso The Docks 2, United Docks Business Park, Caudan, Port Louis, il travel store di 175 metri quadrati offre esperienze immersive basate sulla tecnologia e il miglior supporto possibile da parte di team dedicati sul campo”, afferma Emirates.

In occasione dell’inaugurazione ufficiale del travel store, Adnan Kazim, Emirates Deputy President and Chief Commercial Officer, ha dichiarato: “Operiamo a Mauritius da 23 anni e il lancio del nostro travel store dimostra il nostro impegno a rafforzare la nostra presenza nell’isola. Qui i nostri clienti possono scoprire e apprezzare la comodità dei nostri prodotti innovativi e dei servizi digitali. Il nostro personale è formato per offrire un servizio personalizzato, migliorando l’esperienza del cliente in ogni fase. Questo store permetterà ai viaggiatori mauriziani di vivere l’essenza di Emirates prima ancora di iniziare il loro viaggio”.

“L’Emirates Travel Store offre ai clienti l’opportunità di scoprire i più recenti prodotti di bordo disponibili sui suoi aeromobili, nonché le diverse destinazioni all’interno della rete della compagnia aerea. Il personale qualificato è a disposizione per offrire assistenza personalizzata, aiutando i clienti a pianificare i loro viaggi, prenotare i biglietti e gestire le loro preferenze di viaggio senza sforzo, oltre a rispondere a domande generali relative a Emirates e al programma fedeltà Skywards.

Inoltre, lo store dispone di chioschi self-service e di uno specchio per selfie che permette ai clienti di scattare foto con le destinazioni più gettonate di Emirates sullo sfondo. Offre inoltre una selezione accurata di articoli esclusivi a marchio Emirates e accessori da viaggio, rendendolo una destinazione completa per i viaggiatori in cerca di ispirazione e praticità”, prosegue Emirates.

“La visita dei dirigenti di Emirates a Mauritius ha visto anche il rinnovo della partnership di lunga data tra la compagnia aerea e la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA) per continuare a sviluppare il fiorente settore turistico dell’isola. Forte di 13 anni di impegno, la compagnia aerea e MPTA hanno firmato un nuovo protocollo d’intesa per proseguire la loro missione di promuovere la destinazione nell’Oceano Indiano al pubblico a livello globale.

Il protocollo d’intesa è stato firmato da Essa Sulaiman Ahmad, Emirates Senior Vice President, Commercial West Asia & Indian Ocean e da Claire Le Lay, Chairperson of the MTPA. Presente alla cerimonia l’Honourable Shakeel Mohamed, Minister of Housing and Lands.

Dal 2012 Emirates e MTPA collaborano a iniziative congiunte per promuovere l’attrattiva di Mauritius presso gli stakeholder dei mercati chiave. Coinvolgendo la sua vasta rete di agenzie di viaggio e tour operator per promuovere l’offerta di avventure uniche della destinazione a un pubblico chiave in Francia, Regno Unito, Sudafrica, Germania e altri paesi, Emirates ha svolto un ruolo significativo nel contribuire agli arrivi turistici dell’isola, che hanno superato 1,3 milioni nel 2024. Gli sforzi congiunti delle due parti hanno incluso lo sviluppo di pacchetti su misura che includono escursioni, attrazioni e alloggi adatti a diverse fasce di budget”, continua Emirates.

Essa Sulaiman Ahmad, Emirates Senior Vice President, Commercial West Asia & Indian Ocean, ha dichiarato: “Dal 2002 Emirates è orgogliosa di servire Mauritius con i suoi servizi pluripremiati e le sue offerte che attraggono un pubblico globale. Grazie alla nostra vasta rete di partner di viaggio, continuiamo ad avere successo nell’accogliere i turisti a Mauritius per fargli scoprire tutto ciò che l’isola ha da offrire. I nostri doppi voli giornalieri con l’A380 hanno contribuito in modo significativo alla crescita dell’industria turistica del Paese e sono stati la linfa vitale della comunità locale”.

Il Minister of Tourism, The Honorable Richard Duval, ha aggiunto: “Siamo lieti di rinnovare e rafforzare ulteriormente la nostra preziosa partnership con Emirates, un rapporto che ha svolto un ruolo fondamentale nel posizionare Mauritius come destinazione turistica di livello mondiale. Nel corso degli anni questa collaborazione ha contribuito ad aumentare la nostra connettività nei mercati chiave e ha contribuito direttamente alla crescita degli arrivi turistici. Questo Memorandum d’Intesa rinnovato testimonia la nostra visione condivisa di uno sviluppo turistico sostenibile e il nostro continuo impegno nel presentare la ricca offerta culturale, naturale ed esperienziale di Mauritius a un pubblico globale. Vorrei esprimere la mia gratitudine a Emirates per il suo continuo supporto. Non ho dubbi che continueremo a lavorare insieme, fianco a fianco, per garantire che Mauritius rimanga una destinazione di prim’ordine per i viaggiatori di tutto il mondo”.

Claire Le Lay, Chairperson of the MTPA, ha dichiarato: “L’MTPA è lieta di rinnovare questa partnership strategica, che sottolinea l’impegno di Emirates nel sostenere i nostri sforzi nella promozione di Mauritius come destinazione turistica di prim’ordine. L’impareggiabile connettività di Emirates attraverso Dubai ci ha aperto nuovi orizzonti, consentendoci una forte crescita in mercati come il Medio Oriente, l’Europa e oltre. Siamo fiduciosi che questa collaborazione continuerà a svolgere un ruolo fondamentale nel nostro sviluppo turistico”.

“Per celebrare il 57th Independence Day di Mauritius, Emirates ha operato un volo A380 con un equipaggio composto interamente da mauriziani, a simboleggiare le opportunità che il suo popolo ha colto sulla scena globale e l’importanza della nazione per la rete e le operazioni della compagnia aerea. La compagnia aerea offre attualmente due voli giornalieri diretti per Mauritius, entrambi operati dal suo aereo di punta, l’A380“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)