L’EASA lancia una drone economy dashboard nella quarta release dell’Innovative Air Mobility Hub

L’European Union Aviation Safety Agency (EASA) ha lanciato la quarta release del suo digital space per lo scambio di informazioni su drones and electric aircraft, l’Innovative Air Mobility (IAM) Hub.

“La nuova versione si concentra su updated EU statistics, EASA Member States (MSs) population density, land use data, GeoZones in EASA MSs, nonché una versione rivista del drone database in preparazione della prossima funzionalità eSORA. La fornitura di dati sulla densità di popolazione a livello EU è stata la massima priorità individuata dalle parti interessate durante l’EASA IAM Implementation Forum nell’ottobre 2024.

L’IAM Hub è stato lanciato nel dicembre 2023 e consente a città, regioni, autorità nazionali, operatori e produttori che hanno un ruolo nell’introduzione di questi air taxi and drone services di connettersi. Possono quindi condividere e scambiare informazioni e dati affidabili.

Questa quarta versione fa parte della Phase 2 del programma generale e contiene diversi nuovi elementi”, afferma l’EASA.

“Con l’IAM Hub, EASA fornisce servizi digitali chiave all’economia dei droni e alla società civile. Nel continuo sviluppo del sistema, stiamo ascoltando le parti interessate e stiamo ora realizzando una priorità chiave individuata lo scorso anno. L’IAM Hub è una priorità fondamentale per l’Agenzia e per il nuovo Innovative Air Mobility Department”, afferma Rachel Daeschler, EASA Certification Director.

L’IAM Hub è progettato per aiutare non solo il settore dei droni in via di sviluppo, ma anche i governi nazionali e regionali a semplificare l’implementazione dell’IAM.

Oriol Lopez, Chief Technology Officer (CTO) at RigiTech, ha ribadito questo punto: “L’IAM Hub si sta evolvendo in uno strumento sempre più importante per il settore dei droni nell’Unione Europea e in Svizzera, e la dashboard mostra la crescente importanza dell’economia dei droni in Europa. Dati armonizzati, affidabili e facilmente accessibili sulla densità di popolazione e sull’uso del suolo sono elementi chiave per pianificare operazioni sicure con i droni”.

“Il progetto è finanziato dalla Commissione Europea e dal Parlamento Europeo. È la Flagship Action Number 7 della European Commission Drone Strategy 2.0, volta a consentire un EU drones market intelligente e sostenibile. L’attuale Phase 2 durerà fino a settembre 2026″, conclude l’EASA.

(Ufficio Stampa EASA)