ACI World e Cranfield University lanciano l’“Airport Management in a Net Zero World” course

Airports Council International (ACI) World ha annunciato una nuova partnership con la Cranfield University, una delle principali istituzioni mondiali per la ricerca e la formazione in ambito aeronautico, per offrire un nuovo corso pionieristico: “Airport Management in a Net Zero World”.

“Offerto nell’ambito del rinomato ACI-International Civil Aviation Organization (ICAO) Airport Management Professional Accreditation Program (AMPAP), questo corso intensivo di una settimana si terrà presso il Cranfield campus, Regno Unito, offrendo una solida piattaforma ai professionisti dell’aviazione per approfondire le proprie capacità di leadership nel contesto dell’azione per il clima, dell’innovazione e della resilienza”, afferma ACI World.

“Le sfide che il settore aeroportuale si trova ad affrontare oggi richiedono una leadership informata e lungimirante. Questo corso offre un forum fondamentale per i professionisti senior, consentendo loro di confrontarsi approfonditamente con le tendenze emergenti e le loro implicazioni, basandosi sui rigorosi principi dell’AMPAP. La partnership con la Cranfield University riflette il nostro impegno comune nel coltivare la leadership intellettuale necessaria per guidare l’aviazione attraverso la sua era di maggiore trasformazione”, ha dichiarato Justin Erbacci, ACI World Director General.

“Siamo lieti di consolidare la crescente partnership tra la Cranfield University e ACI e di aver creato una nuova esperienza di apprendimento trasformativa. Questo corso offre un ambiente stimolante e immersivo e una preziosa collaborazione con professionisti che condividono le nostre stesse idee. Diamo il benvenuto ai delegati nel nostro campus esclusivo per acquisire nuove prospettive e plasmare il loro pensiero e la loro strategia in un percorso di sviluppo multidimensionale, progettato per ispirare e valorizzare”, ha affermato il Professor Anna Smallwood, Head of Centre for Air Transport Management at Cranfield University.

“Mentre l’aviazione globale avanza verso net zero carbon emissions, gli aeroporti si trovano ad affrontare una pressione crescente per affrontare sfide complesse e in continua evoluzione. Questo nuovo AMPAP course risponde a questa esigenza, fornendo agli airport leaders attuali e futuri una visione strategica e strumenti pratici per guidare sustainable transitions, digital transformation, cambiamenti geopolitici e le crescenti aspettative dei passeggeri.

Primo nel suo genere nell’AMPAP portfolio, il corso unisce approfondimenti politici, strategia operativa ed esplorazione pratica delle tecnologie aeronautiche emergenti, un investimento essenziale per una leadership aeroportuale attenta al clima e orientata all’innovazione.

La Cranfield University si è guadagnata il riconoscimento globale come center of excellence in aviation, aerospace, and environmental innovation. L’istituzione ha svolto un ruolo fondamentale in AMPAP negli ultimi due anni, contribuendo con competenze all’avanguardia al curriculum in continua evoluzione del programma.

Due componenti esperienziali esclusive del corso includono: una visita guidata al Digital Aviation Research and Technology Centre (DARTeC); una visita al Cranfield Hydrogen Innovation Centre“, conclude ACI World.

