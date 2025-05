Brussels Airlines: collaborazione per mitigare le emissioni di CO2 e sostenere gli sforzi di ripristino ambientale in Belgio

Una nuova collaborazione tra Brussels Airlines, SQUAKE, Natuurpunt ed EcoTree mira a mitigare le emissioni di CO2 e a sostenere gli sforzi di ripristino ambientale in Belgio. “Il progetto è l’ultima aggiunta al portafoglio di compensazione di Lufthansa Group, che attualmente comprende 18 progetti. La partnership consente ai passeggeri di Brussels Airlines, parte di Lufthansa Group, di ridurre le emissioni di CO2 legate ai voli contribuendo al ripristino della Valle dello Zwarte Beek, un’area ecologica vitale nelle Fiandre, in Belgio. Il progetto di ripristino rappresenta la prima iniziativa belga certificata secondo il MoorFutures Standard.

Grazie a questa iniziativa, i passeggeri di Brussels Airlines che compensano le emissioni di carbonio legate ai loro voli contribuiranno ora anche al ripristino di un’area naturale belga. Questo approccio mette in contatto i passeggeri con un progetto locale di grande impatto, ideato per mitigare i cambiamenti climatici e promuovere la biodiversità”, afferma Brussels Airlines.

“La Valle dello Zwarte Beek è la più grande area torbiera delle Fiandre e si estende su quattro comuni. Natuurpunt gestisce circa 1.500 ettari dell’area. Inserita nell’European Natura 2000 network, l’area ha un notevole valore ecologico, ma ha sofferto per decenni di intenso sfruttamento e drenaggio del suolo, trasformandosi in una fonte di emissioni di CO2 anziché in un pozzo di carbonio naturale.

Il progetto di ripristino mira a:

– Mitigare le emissioni di CO2: riumidificare le torbiere per preservare il carbonio immagazzinato e prevenire ulteriori emissioni di CO2, innalzando il livello delle falde acquifere e rallentando i processi di decomposizione. Le torbiere impregnate d’acqua fungono da pozzi di carbonio stabili con emissioni nette relativamente basse rispetto a quelle drenate, che rilasciano enormi quantità di CO2.

– Migliorare la biodiversità: proteggere gli habitat di specie in via di estinzione come il pettazzurro e il beccaccino comune e promuovere il recupero di flora e fauna rare che dipendono dalla torba.

– Migliorare la ritenzione idrica: migliorare l’idrologia, immagazzinare milioni di metri cubi d’acqua e ridurre inondazioni e siccità causate dal clima.

Il progetto è iniziato a gennaio 2025 con il ripristino di 7 ettari di torbiera a Lange Beemden, in Meldert. Questa fase, supportata dai passeggeri di Lufthansa Group, dovrebbe evitare l’emissione di circa 72 tonnellate di CO2 equivalenti ogni anno”, prosegue Brussels Airlines.

“Il ripristino delle torbiere è una delle soluzioni basate sulla natura più efficaci per affrontare le sfide legate al clima, alla biodiversità e all’acqua. Questo progetto unisce competenze complementari in carbon accounting and ecological restoration, garantendo sia un impatto misurabile che un valore ambientale a lungo termine. Siamo orgogliosi di partecipare a questo sforzo collaborativo per lanciare un’iniziativa di questo tipo in Belgio”, afferma Thomas Norman Canguilhem, CEO di EcoTree International.

“La valle dello Zwarte Beek è un ecosistema unico e fragile che ha subito l’intervento umano per decenni. Questo progetto di ripristino contribuisce a invertire il danno, a promuovere la biodiversità e a rendere l’area un alleato naturale nella lotta contro i cambiamenti climatici”, afferma Filip Hebbrecht, Business Relations Manager, Natuurpunt.

“Integrando questo progetto nel portafoglio di progetti climatici di Lufthansa Group, stiamo mettendo in contatto i clienti di Brussels Airlines con soluzioni concrete e di impatto per affrontare la loro carbon footprint. Questa partnership dimostra come le aziende possano promuovere azioni concrete per il clima sfruttando la tecnologia e supportando progetti di alta qualità e radicati localmente, come il ripristino della Zwarte Beek valley”, afferma David Lourens, Head of Carbon Solutions & Procurement, SQUAKE.

“Noi di Brussels Airlines siamo consapevoli del nostro impatto ambientale e siamo costantemente alla ricerca di diversi aspetti per ridurlo. Siamo orgogliosi di vedere un progetto belga incluso nel portafoglio di progetti climatici di Lufthansa Group, che ci consente di avere un impatto significativo a livello locale. Ciò è reso possibile grazie alla partnership con Natuurpunt, un’associazione fiamminga molto stimata e impegnata nella conservazione della natura. Desideriamo inoltre ringraziare i nostri passeggeri che scelgono di investire nella compensazione delle proprie emissioni: il loro supporto contribuisce a dare vita a questa iniziativa”, afferma Balázs Németh, Corporate Social Responsibility Manager, Brussels Airlines.

(Ufficio Stampa Brussels Airlines)