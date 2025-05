Lufthansa Technik eseguirà base maintenance services per la flotta A350 di SAS

SAS Scandinavian Airlines System (SAS) e Lufthansa Technik AG collaboreranno ancora più strettamente in futuro. “In base a un contratto pluriennale recentemente firmato, la SAS Airbus A350 fleet effettuerà le sue base maintenance layovers presso Lufthansa Technik Malta a partire dal 2026. Il Lufthansa Technik Group European Center of Excellence for widebody aircraft overhauls metterà così a disposizione la sua vasta esperienza nella manutenzione dei long-haul jets di ultima generazione”, afferma Lufthansa Technik.

“A seguito di un singolo A350-900 base maintenance event effettuato da SAS presso Lufthansa Technik Malta nel maggio 2024, la compagnia aerea ha ora deciso di affidare ulteriori aeromobili di questo tipo alla rinomata MRO (maintenance, repair and overhaul) facility nel Mediterraneo. Il contratto stipulato copre two-, four- and six-year checks per questo tipo di aeromobile, che dal 2019 è il fiore all’occhiello della SAS fleet e collega tipicamente l’hub della compagnia aerea presso l’aeroporto di Copenhagen-Kastrup, Danimarca, con destinazioni in Nord America e Asia. La A350 fleet di SAS è attualmente composta da quattro aeromobili”, prosegue Lufthansa Technik.

“SAS e Lufthansa Technik vantano già una business relationship di lunga data, con un’ampia gamma di servizi, dall’Aircraft Production Inspection Program (APIP) per gli A320neo della compagnia aerea a Total Component Support (TCS) and engineering support (Part-21) per l’intera flotta. Il TCS renderà inoltre molto più agevole la fornitura di aircraft components durante le soste degli A350 recentemente concordate a Malta. Inoltre, il nuovo base maintenance contract prevede anche un certo grado di flessibilità per i servizi supplementari, come l’aircraft modifications durante le soste”, conclude Lufthansa Technik.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik)