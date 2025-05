Eurowings introduce per la prima volta i premium business seats sulle rotte a medio raggio

Eurowings informa: “Un comfort che altrimenti si riscontra solo sui wide body, presto in arrivo sulle rotte a medio raggio europee: Eurowings, value airline di Lufthansa Group, lancia quest’autunno una business class experience completamente nuova per le rotte a medio raggio più lunghe: il ‘Premium BIZ seat’. Al posto degli industry-standard seating con 2×3 posti Economy per fila, Eurowings installerà per la prima volta sul suo Airbus A320neo premium business seats del prestigioso produttore italiano Geven. Con schienali regolabili, design ergonomico in una configurazione 2×2, offrono un comfort e una privacy significativamente maggiori rispetto a quelli offerti dagli attuali jet a medio raggio”.

“Eurowings è la prima compagnia aerea in Germania a offrire premium seats su narrow-body aircraft, come l’Airbus A320neo. L’offerta ampliata di Business Class debutterà a novembre 2025, inizialmente sulla rotta diretta Berlino-Dubai. Il nuovo concept di posti sarà prenotabile a partire da agosto tramite www.eurowings.com, come opzione di maggior valore all’interno della Eurowings BIZclass. Ciò significa che Eurowings offrirà ora diverse comfort zones su queste rotte a medio raggio: oltre al Premium BIZ Seat (otto posti per aeromobile), i passeggeri possono scegliere anche tra BIZclass (posto centrale gratuito e più spazio per le gambe), SMART (spazio aggiuntivo per le gambe opzionale) e BASIC economy fares”, prosegue Eurowings.

Jens Bischof, CEO di Eurowings: “Con il nostro nuovo Premium BIZ seat, offriamo ai viaggiatori d’affari e ai turisti un livello di comfort completamente nuovo sui voli a medio raggio. Maggiore privacy e un’atmosfera di benessere notevolmente migliorata rendono i voli più lunghi notevolmente più piacevoli. Stiamo quindi definendo un nuovo standard nel nostro segmento di mercato e posizionando chiaramente Eurowings come compagnia aerea leader in Europa per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo”.

“I market trials, a partire dall’orario invernale 2025/26, forniranno anche alle altre compagnie aeree di Lufthansa Group importanti spunti per la futura configurazione delle nuove flotte. La stessa Eurowings sta attualmente preparando il più ampio rinnovo della flotta della sua storia: a partire dal 2027, la più grande holiday airline tedesca riceverà 40 nuovi Boeing 737-8 MAX (autonomia: 6.500 km). Entro quella data, il design e il comfort della cabina saranno stati radicalmente ridefiniti.

Il nuovo Premium BIZ seat è il primo elemento di una completa product and service campaign. I clienti di Eurowings potranno contare su ulteriori offerte innovative nel corso dell’anno, che miglioreranno significativamente l’esperienza di viaggio per tutti i passeggeri sulle rotte a corto e medio raggio, non solo per i passeggeri della BIZclass“, conclude Eurowings.

(Ufficio Stampa Eurowings – Photo Credits: Eurowings)