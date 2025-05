Etihad Guest: 5 milioni di miglia in una corsa alla scoperta delle nuove destinazioni di Etihad

Etihad informa: “Etihad ha lanciato un concorso unico nel suo genere, invitando gli Etihad Guest members, nuovi ed esistenti, a vincere fino a cinque milioni di miglia volando verso ciascuna delle 15 nuove destinazioni annuali della compagnia aerea, che saranno lanciate nel 2025”.

Mark Potter, Managing Director Etihad Guest, ha dichiarato: “Questa sfida incarna l’obiettivo di Etihad di dare slancio all’ambizione. Invitiamo i nostri membri e viaggiatori più avventurosi a esplorare 15 destinazioni incredibili, gareggiando per il nostro premio in miglia più alto di sempre”.

“Il primo, il secondo e il terzo posto saranno determinati dai primi tre Etihad Guest members che completeranno l’Extraordinary Challenge. Il primo vincitore riceverà cinque milioni di miglia Etihad Guest, il secondo tre milioni di miglia e il terzo un milione di miglia.

Le miglia Etihad Guest possono essere utilizzate per voli, vacanze e una vasta gamma di articoli dell’Etihad Guest Reward Shop, trasformando le miglia in premi ed esperienze indimenticabili.

Cinque milioni di miglia Etihad Guest equivalgono a oltre 500 voli in Economy, o più di 70 viaggi in Business, o più di 40 viaggi in First“, prosegue Etihad.

“Gli Etihad Guest members che partecipano alla sfida potranno visualizzare la propria posizione su una dashboard dedicata, dotata di un passaporto digitale che viene timbrato a ogni destinazione visitata, incoraggiando i partecipanti a continuare a viaggiare e a essere premiati per ogni passo significativo. La classifica in tempo reale mostrerà inoltre ai membri la loro posizione in gara rispetto agli altri soci, creando una competizione amichevole tra una comunità di viaggiatori appassionati e con la stessa mentalità, in una corsa per vincere il premio della vita”, continua Etihad.

“La sfida è aperta sia ai nuovi Etihad Guest members che a quelli già esistenti, offrendo a chiunque la possibilità di partecipare e vincere. I membri del programma fedeltà della compagnia aerea devono registrarsi tramite il link per partecipare al concorso, monitorare i propri progressi e avere diritto a vincere. Si applicano termini e condizioni.

Per vincere, gli ospiti saranno sfidati a volare su un volo operato da Etihad da o per ciascuna delle nuove destinazioni: Addis Abeba, Algeri, Atlanta, Chiang Mai, Hanoi, Hong Kong, Krabi, Medan, Peshawar, Phnom Penh, Praga, Sochi, Taipei, Tunisi e Varsavia entro il 25 maggio 2026.

Iscrizioni al concorso su https://www.etihad.com/en/etihadguest/race-to-fly per avere la possibilità di raggiungere un traguardo straordinario. I membri sono incoraggiati a utilizzare l’hashtag #EYextraordinarymiles quando condividono il loro viaggio verso il traguardo sui social media”, conclude Etihad.

