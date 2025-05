News Brevi – 28.05.2025

ARAGONA E WIZZ AIR PRESENTANO A ROMA L’OFFERTA TURISTICA DELLA REGIONE SPAGNOLA DAVANTI A OLTRE 170 PROFESSIONISTI DEL SETTORE – Wizz Air informa: “Con il motto “Aragona, un luogo dove vivere tutto”, la regione spagnola ha tenuto ieri nella Casina Valadier di Villa Borghese un evento promozionale della propria offerta turistica, organizzato dal Governo dell’Aragona e dal Comune di Saragozza, con il supporto di Turespaña (attraverso l’Ufficio del Turismo Spagnolo a Roma) e la partecipazione di Wizz Air, che ha contribuito in qualità di partner strategico grazie al collegamento diretto Roma – Saragozza. All’evento hanno preso parte oltre 170 partecipanti tra tour operator, agenzie di viaggio, media e influencer italiani, oltre a un rappresentante della rete mondiale del turismo religioso, con cui è stato recentemente firmato un accordo che rende l’Aragona la prima regione spagnola a farne parte”. “Questa iniziativa a Roma rientra nella strategia di internazionalizzazione del marchio turistico della regione Aragona e rafforza l’impegno del Governo aragonese verso il mercato italiano, uno dei prioritari nel suo piano di promozione internazionale”, ha dichiarato l’assessore Blasco, invitando gli italiani a scoprire l’Aragona, “un territorio ricco di patrimonio, natura e gastronomia”. L’evento è stato realizzato con la collaborazione dell’Ufficio Spagnolo del Turismo a Roma (Turespaña), il cui consigliere, Gonzalo Ceballos, ha aperto la sessione istituzionale. La presentazione della destinazione, a cura del direttore generale del Turismo Jorge Moncada, ha visto l’intervento anche di Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air. “Siamo entusiasti di celebrare la connessione diretta tra Roma Fiumicino e Saragozza con tre frequenze settimanali. Questa rotta rappresenta il nostro continuo impegno verso la Spagna, un mercato in crescita e di grande importanza per Wizz Air. Porterà grande valore sia ai viaggiatori italiani sia a quelli aragonesi, facilitando l’accesso a due territori ricchi di storia, cultura e attrazioni”, ha dichiarato Imperiale. In parallelo si è svolto un workshop professionale che ha visto la partecipazione di 14 realtà aragonesi, sia pubbliche che private, da destinazioni come Teruel, Sobrarbe o Cinco Villas, a proposte di turismo religioso, centri termali, enoturismo, ristorazione e agenzie ricettive dell’Aragona.

SWISS SERVE IN VOLO LA CUCINA TICINESE STELLATA – SWISS informa: “Swiss International Air Lines (SWISS) accompagnerà i suoi passeggeri premium sui voli a lungo raggio dalla Svizzera in un’avventura culinaria nel sud del suo Paese d’origine per i prossimi tre mesi. Da mercoledì 4 giugno, agli ospiti in SWISS First e SWISS Business verranno offerti esclusivi menu creati appositamente per il Canton Ticino, nell’ambito dell’ultima edizione del programma “SWISS Taste of Switzerland” della compagnia. I nuovi menu a bordo di SWISS sono stati creati da Federico Palladino, chef de cuisine del ristorante Cuntitt nella pittoresca Castel San Pietro. Palladino gestisce la sua osteria nel Mendrisiotto ticinese dal 2020, deliziando i suoi ospiti con le sue delizie gastronomiche tra i vigneti locali e gli antichi muri in pietra. Le sue creazioni culinarie fondono la raffinatezza dell’alta cucina con tutto il calore della cucina italiana, una ricetta che ha già fatto guadagnare a lui e al suo ristorante 16 punti GaultMillau e una stella Michelin”. “Siamo lieti di dare nuovamente il benvenuto al Ticino a bordo come nostro cantone ospite”, afferma Heike Birlenbach, Chief Commercial Officer, SWISS. “I piatti di Federico sono perfetti per l’inizio della stagione estiva: portano il sole in tavola e catturano tutti i profumi del soleggiato sud della Svizzera”. “È un onore per me rappresentare il Ticino e la sua cucina a bordo dei voli SWISS”, aggiunge Federico Palladino. “Spero che i nostri passeggeri apprezzino le mie creazioni tanto quanto io mi sono divertito a idearle e svilupparle. Dopotutto, viaggiare e divertirsi vanno di pari passo”. “I passeggeri in SWISS First potranno scegliere tra una selezione di antipasti, tra cui trota affumicata con panna cotta allo Sbrinz e crumble di farina bóna o zuppa di carote e zenzero con scampi confit, cracker di gamberi e olio al lemongrass. Come main course potranno optare per lombo di agnello glassato all’aglio nero, servito con patate mantecate e peperoni saltati, oppure per il lucioperca in salsa allo yuzu accompagnato da polenta saltata in padella e fagiolini. L’offerta SWISS First si completa con una mousse al caffè con salsa al caramello salato, crumble al cacao e gelato al fior di latte. I passeggeri in SWISS Business possono iniziare il loro Ticinese inflight dining con un primo piatto di manzo cotto a fuoco lento con vinaigrette alla senape, ravanelli e Grana Padano. Tra i secondi, il filetto di vitello in crosta di parmigiano e salsa cremosa allo zafferano, accompagnato da semolino e asparagi verdi, oppure il petto di pollo glassato al barbecue con jus, gratin di patate e spinaci. Il dessert offerto in SWISS Business è una crostatina di pasta frolla con crema al pistacchio e gel di lamponi. I passeggeri in Premium Economy Class possono inoltre gustare un menu di tre portate ispirato al Canton Ticino. Il main course a scelta include una piccata di pollo con risotto allo zafferano e ragù di pomodoro, mentre il menu di bordo si completa con formaggio Gottardo e Tremola Mutschli e una torta della nonna servita con composta di fragole e mousse al mascarpone”, prosegue SWISS. “Da circa 22 anni SWISS accompagna i suoi clienti in un viaggio alla scoperta del gusto attraverso le diverse regioni del suo Paese d’origine, nell’ambito del programma culinario di bordo “SWISS Taste of Switzerland”. Ogni tre mesi, in collaborazione con il catering partner gategourmet, un nuovo chef stellato viene invitato a creare una selezione variegata di piatti di qualità del suo cantone d’origine, da servire a bordo dei voli a lungo raggio SWISS in partenza dalla Svizzera. Le creazioni culinarie sono accompagnate da vini e formaggi della regione. In qualità di prime supplier per inflight food and beverage product di SWISS, gategourmet garantisce che tutte queste creazioni giungano a bordo con la migliore qualità possibile. gategourmet è una sussidiaria di gategroup, il principale provider mondiale per airline catering and inflight sales products”, conclude SWISS.

ACI WORLD: PREOCCUPAZIONE PER LE MODIFICHE ALL’ARTICOLO 8 DELLA UN TAX MODEL CONVENTION – ACI World informa: “Durante la 30a riunione dell’United Nations Committee of Experts on International Tax Matters (UN Tax Committee), sono state approvate le modifiche all’Articolo 8 della United Nations Model Double Taxation Convention Between Developed and Developing Countries (UN Model Convention). Secondo il regolamento interno delle Nazioni Unite, le modifiche necessitano dell’approvazione dello United Nations Economic and Social Council (UN ECOSOC) per diventare definitive. Il 10 e 11 giugno 2025, a New York, il Council dovrebbe deliberare sulle modifiche. Le modifiche all’Articolo 8 introducono la possibilità di scegliere tra una tassazione basata sulla residenza e una tassazione basata sulla fonte per gli operatori del trasporto aereo internazionale. Se le modifiche dovessero essere approvate dal Council, le compagnie aeree potrebbero essere tassate non solo nel Paese in cui hanno sede, ma anche nei Paesi in cui hanno venduto i biglietti. Non è prassi del Council riconsiderare le modifiche proposte dall’UN Tax Committee. Mentre la tassazione basata sulla fonte si applica tradizionalmente al trasporto marittimo internazionale, il settore del trasporto aereo globale ha, al contrario, seguito costantemente un modello di tassazione basato sulla residenza. Ciò è in linea con le ICAO Resolutions, Document 8632 – Policies on Taxation in the Field of International Air Transport, l’ICAO Template Air Service Agreement (Annex A) e l’OECD Model Tax Convention on Income and Capital (Annex A). L’interesse per la tassazione basata sulla fonte risiede nel potenziale di aumentare le entrate statali nei paesi in via di sviluppo, molti dei quali sostengono la modifica. Un aumento del rischio di tassazione multipla nel trasporto aereo e l’elevata complessità richiesta per gestire la modifica danneggeranno non solo il trasporto aereo, ma anche le economie degli Stati e la loro competitività, in particolare nei Paesi meno sviluppati, che mantengono ampie reti internazionali. Ciò potrebbe costringere le compagnie aeree a riconsiderare le proprie destinazioni, aumentando a sua volta il costo del viaggio e incidendo sulla connettività, con un impatto indiretto sugli aeroporti”. “La proliferazione di varie tasse e imposte su aeroporti, passeggeri e trasporto aereo, nonché canoni di concessione e affitti aeroportuali sproporzionati o ingiustificati per i governi, rappresentano un ostacolo al trasporto aereo. Sono accettabili solo tasse giustificabili, eque e non discriminatorie su aeroporti, passeggeri e trasporto aereo, in quanto altrimenti generano un impatto economico negativo che ostacola lo sviluppo sostenibile degli aeroporti e del trasporto aereo. ACI si oppone a pratiche come la doppia imposizione, sottolineandone l’inefficienza in quanto aumentano i costi di viaggio, riducono la connettività e diminuiscono i benefici economici. L’ICAO ha inviato una Lettera agli Stati membri, evidenziando la contraddizione tra questi sviluppi delle Nazioni Unite e le politiche fiscali dell’ICAO (vedi Allegato B). IATA è stata in prima linea in questi sviluppi e ha presentato diversi documenti e posizioni. ACI World ha redatto una lettera al Presidente dell’ECOSOC delle Nazioni Unite e sta collaborando attivamente con IATA per garantire che la voce dell’industria aeronautica globale sia rappresentata efficacemente”, conclude ACI World.

NEWTON ROME, UN ANNO DI FORMAZIONE STEM – Aeroporti di Roma informa: “A un anno dall’inaugurazione, la Newton Rome conferma il suo ruolo di eccellenza nella promozione delle materie STEM (Science, Technology, Engineering and Math) tra i più giovani, contribuendo concretamente all’orientamento scolastico e professionale delle nuove generazioni. Nata dalla collaborazione tra Aeroporti di Roma, Boeing e la Onlus FIRST Scandinavia, la Newton Rome dell’aeroporto Leonardo da Vinci è un’aula multimediale progettata per coinvolgere gli studenti del territorio in un’esperienza immersiva nel mondo del trasporto aereo, tra calcoli di rotta, miglia nautiche, uso di bussole e goniometri fino ai simulatori di volo. In questo primo anno di attività, 1.574 studenti hanno preso parte alle lezioni, a conferma del crescente interesse verso le discipline scientifiche tra i giovani. La Newton Rome ha accolto 27 istituti scolastici, offrendo così un’opportunità unica a 41 classi del territorio di Fiumicino – su 74 complessive – evidenziando il profondo radicamento e il forte impatto del progetto sulla comunità locale. L’obiettivo resta quello di ispirare e motivare i giovani ad approfondire le discipline STEM, sviluppando competenze trasversali fondamentali per il futuro e offrendo una prima concreta finestra su professioni altamente specializzate nel settore dell’aviazione”.

RYANAIR RAGGIUNGE 6 MILIONI DI PASSEGGERI ATTRAVERSO BELFAST INTERNATIONAL AIRPORT – Ryanair informa: “Ryanair ha trasportato oltre 6 milioni di passeggeri attraverso Belfast International Airport da quando ha iniziato le operazioni da/per l’aeroporto nel 2016. Da allora, Ryanair ha investito molto nella regione, con 2 aeromobili basati che rappresentano un investimento di 200 milioni di dollari e sostengono oltre 1.000 posti di lavoro locali, oltre a offrire ai cittadini e ai visitatori dell’Irlanda del Nord una maggiore scelta attraverso un robusto programma di 176 voli settimanali su 19 rotte da/per Belfast, tra cui una nuova rotta per Kaunas”. Jade Kirwan, Ryanair’s Director of Comms, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare che Ryanair ha trasportato oltre 6 milioni di passeggeri attraverso Belfast International Airport dall’inizio delle operazioni nel 2016. Questo importante traguardo dimostra il continuo supporto e investimento di Ryanair per Belfast, offrendo importanti opportunità di connettività, traffico, turismo, occupazione e crescita economica per l’Irlanda del Nord. Quest’estate, Ryanair opererà un solido programma da/per Belfast con 176 voli settimanali su 19 rotte, inclusa la nostra nuova rotta per Kaunas. Questo programma sarà operato principalmente con i nostri 2 aeromobili basati a Belfast, con un investimento di 200 milioni di dollari e il supporto di oltre 1.000 posti di lavoro locali”. Dan Owens, CEO, Belfast International Airport, ha dichiarato: “Siamo lieti di celebrare questo importante traguardo con Ryanair, che segna i 6 milioni di passeggeri trasportati dal Belfast International Airport. Questo risultato riflette la forza della nostra partnership e la crescente domanda di viaggi convenienti e accessibili dall’Irlanda del Nord. Ryanair continua a svolgere un ruolo fondamentale nel collegare Belfast alle principali destinazioni in tutta Europa e non vediamo l’ora di consolidare questo successo insieme”.

AMERICAN AIRLINES: STATEMENT SULLA RISTRUTTURAZIONE DI AZUL E SULLA PARTNERSHIP CON GOL – American Airlines ha rilasciato la seguente dichiarazione del Vice Chair and Chief Strategy Officer Stephen Johnson in merito al supporto di American alla ristrutturazione di Azul e al suo impegno nella partnership con GOL. “Siamo fiduciosi che il piano di Azul per rafforzare il suo futuro sarà estremamente positivo per il mercato dell’aviazione brasiliano e per i viaggiatori da, per e attraverso il Brasile”, ha dichiarato Stephen Johnson, Vice Chair and Chief Strategy Officer for American Airlines. “American opera in America Latina dal 1942 ed è orgogliosa di volare verso 14 destinazioni in Sud America. Il nostro servizio, incluso quello dei nostri partner GOL e JetSMART, unito alla forza e all’ampiezza del network di Azul, offrirà ai nostri clienti un’ulteriore opzione unica per viaggiare tra le Americhe e una connettività ancora maggiore in Brasile e in tutto il Sud America. Siamo entusiasti di supportare questo processo e di essere parte del futuro di Azul”. “GOL rimane un partner chiave per American”, ha aggiunto Johnson. “Siamo orgogliosi di aver creato il più grande programma frequent flyer congiunto nelle Americhe, combinando i programmi fedeltà AAdvantage® di American Airlines e SMILES di GOL. Insieme, American Airlines e GOL offrono ai clienti l’accesso a 230 destinazioni negli Stati Uniti servite da American Airlines e a oltre 75 destinazioni in Sud America servite da GOL. Grazie alla solidità della nostra partnership, i nostri soci più fedeli possono godere di un’esperienza impeccabile con maggiori vantaggi reciproci quando viaggiano sulla rete più ampia e gratificante delle Americhe. Siamo entusiasti del futuro della nostra partnership”.

SAAB: CONTRATTO PER MIGLIORARE LE AIR DEFENCE CAPABILITIES DELLA SWEDISH NAVY – Saab informa: “Saab si è aggiudicata un contratto dalla Swedish Defence Materiel Administration (FMV) per equipaggiare le cinque corvette classe Visby della Swedish Navy con il Sea Ceptor air defence system di MBDA. Questo ammodernamento, del valore di circa 1,6 miliardi di corone svedesi, migliorerà significativamente le air defence capabilities della Svezia. L’ordine per Saab fa parte del piano a lungo termine della FMV per la manutenzione e l’ammodernamento delle cinque corvette classe Visby. Questo nuovo naval air defence system consente la protezione di un’area considerevolmente più ampia e l’ingaggio di air targets a distanze maggiori rispetto ai sistemi attualmente presenti a bordo delle navi”. “Questa modifica rafforza la difesa aerea e missilistica sia della Svezia che della NATO, aumentando la capacità operativa delle Forze Armate svedesi e la loro capacità di operare in tutto lo spettro. Con il sistema di difesa aerea a bordo, le corvette classe Visby continueranno a essere una piattaforma vitale per molti anni a venire”, afferma Mats Wicksell, Head of Saab’s business area Kockums. “FMV ha già ordinato il Sea Ceptor system a MBDA. I lavori di Saab per la modifica delle corvette classe Visby e l’installazione del sistema inizieranno all’inizio del 2026”, conclude Saab.

ROLLS-ROYCE FORNIRA’ SISTEMI DI PROPULSIONE NAVALE PER IL CANADA – Rolls-Royce informa: “Rolls-Royce ha raggiunto un accordo su un’ampia gamma di lavori a supporto del primo lotto del River-class destroyer (RCD) program per la Royal Canadian Navy. L’RCD (precedentemente denominato Canadian Surface Combatant) fa parte della National Shipbuilding Strategy ed è la più grande e complessa iniziativa cantieristica navale intrapresa dal Canada dalla Seconda Guerra Mondiale. Ogni nave includerà tre componenti chiave prodotti da Rolls-Royce: la turbina a gas MT30 per la propulsione primaria, il Mission Bay Handling System e i nostri mtu Series 4000 diesel generators. Il programma ufficiale prevede fino a quindici navi. La produzione del Lotto Uno (le prime tre navi) è iniziata ad aprile. Rolls-Royce supporta oltre 70 marine militari in tutto il mondo. Da oltre 50 anni forniamo sistemi di propulsione per i nostri clienti del settore navale”.

AIRBUS: L’IMPORTANZA DELLO SPACE WEATHER – Airbus informa: “Il meteo non è solo un problema terrestre, gioca un ruolo importante anche nello spazio. Per migliorare le previsioni, Airbus sta progettando e costruendo il satellite per l’ESA space weather mission Vigil. Quando pensiamo al meteo, di solito pensiamo a sole, pioggia e neve. Ma sapevate esiste una forma di meteo che si estende ben oltre la Terra. Infatti, lo spazio ha un suo meteo dinamico e spesso imprevedibile, influenzato dal Sole. Per migliorare la capacità di prevederne e mitigarne gli effetti, l’European Space Agency (ESA) sta preparando Vigil, il primo space weather monitoring satellite, posizionato nel Sun-Earth L5 Lagrange point. Progettato, sviluppato e costruito da Airbus Defence and Space a Stevenage, Regno Unito, il satellite Vigil sarà posizionato in un punto di osservazione privilegiato per osservare l’attività solare prima che colpisca la Terra, offrendo allerte precoci cruciali”. “Lo space weather si riferisce alle mutevoli condizioni nello spazio causate dall’attività del Sole, in particolare solar wind, solar flares and coronal mass ejections. Questi fenomeni rilasciano enormi quantità di particelle cariche ed energia magnetica nello spazio, che possono viaggiare verso la Terra e interagire con il campo magnetico del nostro pianeta. Durante intense space weather events, queste interazioni possono interferire con satelliti, reti elettriche e sistemi di comunicazione, rappresentando al contempo un rischio di radiazioni per gli astronauti. Il nostro mondo moderno fa largo uso di tecnologie spaziali, il che lo rende vulnerabile agli eventi meteorologici spaziali. Interruzioni delle reti GPS e di comunicazione possono avere ripercussioni sull’aviazione, sulla navigazione marittima e sui sistemi di risposta alle emergenze. Possono verificarsi interruzioni di corrente a causa di correnti indotte geomagneticamente che sovraccaricano le reti elettriche, causando danni costosi e blackout. Anche i satelliti, fondamentali per le previsioni meteorologiche, le telecomunicazioni e la ricerca scientifica, sono a rischio, poiché le particelle ad alta energia possono danneggiarne i componenti elettronici. Inoltre, gli astronauti, in particolare quelli impegnati in missioni nello spazio profondo, sono esposti a livelli elevati di radiazioni durante gli eventi meteorologici spaziali, il che evidenzia la necessità di migliori strategie di previsione e protezione”, prosegue Airbus. “L’attuale monitoraggio meteorologico spaziale si basa principalmente su Earth-oriented observations, inclusi satelliti in Earth orbit e all’L1 Lagrange point, posizionato tra il Sole e la Terra. Tuttavia, questi satelliti rilevano l’attività solare solo quando è già puntata verso la Terra, fornendo un preavviso limitato. Vigil migliorerà questo approccio posizionandosi nell L5 Lagrange point. Questa posizione unica permette a Vigil di osservare l’attività solare “di lato”, offrendo una visione anticipata delle regioni attive sul Sole prima che ruotino verso la vista diretta della Terra. Vigil seguirà l’attività solare, monitorerà lo sviluppo delle coronal mass ejections e analizzerà le strutture del vento solare prima che raggiungano la Terra. Tutto ciò contribuirà a fornire un’allerta precoce su eventi meteorologici spaziali potenzialmente destabilizzanti”, conclude Airbus.