Air Niugini annuncia un ordine per altri due Airbus A220

Air Niugini, compagnia aerea nazionale della Papua Nuova Guinea, ha firmato un ordine fermo con Airbus per altri due A220-100.

“Questo fa seguito a un ordine iniziale nel 2023 per sei aeromobili. Inoltre, la compagnia ha firmato lease agreements per tre A220-300 con il lessor statunitense Azorra.

Il nuovo ordine è stato annunciato in concomitanza con l’inizio dell’assemblaggio finale del primo A220 per la compagnia presso lo stabilimento Airbus di Mirabel, Canada”, afferma Airbus.

Gary Seddon, Chief Executive Officer of Air Niugini, ha dichiarato: “L’A220 costituirà la spina dorsale della nostra flotta domestica e regionale e sosterrà lo sviluppo economico in Papua Nuova Guinea. Prevediamo una forte crescita e abbiamo deciso di incrementare gli ordini per questo modello a basso consumo di carburante, portando a un livello completamente nuovo di efficienza e comfort le nostre operazioni”.

Benoît de Saint-Exupéry, EVP Sales of Airbus Commercial Aircraft business, ha dichiarato: “Questo è il secondo ordine di Air Niugini per l’A220. Ci impegniamo a collaborare a stretto contatto con la compagnia aerea per supportare il suo programma di rinnovamento della flotta. L’A220 è semplicemente l’aeromobile più efficiente nella sua categoria, con una cabina più ampia e spaziosa e un’autonomia che consente di volare senza scalo verso qualsiasi destinazione sul network del vettore”.

“Combinando la massima autonomia e il più basso consumo di carburante, l’A220 è l’airliner più moderno nella sua size category, trasportando da 100 a 160 passeggeri su voli fino a 3.600 miglia nautiche (6.700 km). A seconda della configurazione della cabina, l’A220-100 serve il 100-135 seat market, mentre il più grande A220-300 è perfettamente adatto al 120-160 seat market.

L’A220 è dotato dei GTF™ engines di ultima generazione di Pratt & Whitney e offre una riduzione del 25% del consumo di carburante e delle emissioni di carbonio per posto rispetto agli aeromobili della generazione precedente. Come tutti gli aeromobili Airbus, l’A220 è già in grado di operare con 50% Sustainable Aviation Fuel (SAF). Airbus punta a far sì che tutti i suoi aeromobili siano in grado di operare con 100% SAF entro il 2030″, prosegue Airbus.

“Alla fine di aprile 2025, Airbus aveva ricevuto oltre 900 ordini per l’A220 da più di 30 clienti, di cui oltre 410 già consegnati. L’A220 è già in servizio con successo presso 24 operatori in tutto il mondo. La flotta opera attualmente su oltre 1.600 rotte e più di 470 destinazioni in tutto il mondo, confermando la sua posizione di leader nello small single-aisle market”, conclude Airbus.

