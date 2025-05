IATA: air cargo demand in aumento del 5,8% ad aprile

IATA ha pubblicato i dati relativi ai global air cargo markets di aprile 2025.

La domanda totale, misurata in cargo tonne-kilometers (CTK), è aumentata del 5,8% rispetto ai livelli di aprile 2024 (+6,5% per le operazioni internazionali).

La capacità, misurata in available cargo tonne-kilometers (ACTK), è aumentata del 6,3% rispetto ad aprile 2024 (+6,9% per le operazioni internazionali).

“La air cargo demand è cresciuta fortemente ad aprile, con volumi in aumento del 5,8% su base annua, rafforzando la solida performance di marzo. La domanda stagionale di moda e beni di consumo – anticipata in vista delle modifiche tariffarie statunitensi – e i prezzi più bassi del jet fuel hanno contribuito a dare impulso all’air cargo. Con una capacità disponibile a livelli record e rendimenti in miglioramento, le prospettive per l’air cargo sono incoraggianti. Se aprile ha portato buone notizie, le tensioni nel commercio mondiale non sono un segreto. I cambiamenti nelle politiche commerciali, in particolare negli Stati Uniti, stanno già rimodellando la domanda e le dinamiche delle esportazioni. Le compagnie aeree dovranno rimanere flessibili man mano che la situazione si evolverà nei prossimi mesi”, ha dichiarato Willie Walsh, IATA’s Director General.

I vettori europei hanno registrato una crescita della domanda per l’air cargo del 2,9% su base annua ad aprile. La capacità è aumentata del 3,3% su base annua.

(Ufficio Stampa IATA)