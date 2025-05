La Regione del Veneto protagonista a ITB China 2025 di Shanghai con l’offerta turistica “The Land of Venice”

La Regione del Veneto ha preso parte alla prestigiosa ITB China 2025 di Shanghai, la principale manifestazione fieristica internazionale del settore turistico in Cina, con un focus esclusivo su incontri B2B tra 1.400 buyer e tour operator selezionati da Cina continentale, Hong Kong e Macao. Un’edizione record con 700 espositori provenienti da 85 paesi.

“La presenza del Veneto si è sviluppata all’interno dello spazio ENIT/Italia, dove le eccellenze turistiche regionali sono state rappresentate da Destination Verona & Garda Foundation, Fondazione DMO Dolomiti Bellunesi, Cortina Marketing, nonché dalla Fondazione Arena di Verona e Aeroporto Marco Polo di Venezia – Gruppo Save. In tre giorni di manifestazione, gli operatori veneti hanno preso parte a circa 150 appuntamenti B2B, presentando la ricca e diversificata offerta turistica della regione a una platea altamente qualificata di professionisti del settore”, afferma il comunicato.

“Il mercato cinese riveste un’importanza fondamentale per il nostro turismo (2,5% degli arrivi di turisti stranieri). Il Veneto è tra le regioni italiane la più amata dai turisti cinesi e lo dimostrano i dati: nel 2024 abbiamo registrato circa 360.000 arrivi, con un incremento del 65% rispetto all’anno precedente. Sebbene non abbiamo ancora raggiunto i numeri del 2019, siamo fiduciosi che nel 2026 potremo tornare ai livelli pre-pandemia”, ha dichiarato l’assessore al Turismo, Federico Caner. “Un legame profondo, quello tra Italia e Cina, che affonda le radici nei secoli, come testimonia la figura di Marco Polo, il grande esploratore veneziano che ha tracciato il primo ponte culturale tra Oriente e Occidente. Oggi quel ponte continua grazie anche al ruolo fondamentale del Venice Marco Polo Airport, che con l’apertura del volo diretto Venezia-Shanghai contribuisce concretamente a rafforzare i collegamenti tra i nostri Paesi”.

“Per rafforzare ulteriormente la promozione sul mercato cinese, la Regione del Veneto ha organizzato – con il supporto del Polo Aeroportuale del Nord Est – Gruppo Save e in collaborazione con ENIT SpA e ICE Shanghai – un esclusivo evento promozionale nella prestigiosa Shanghai Tower, uno degli edifici più iconici della metropoli cinese, affacciato sul fiume Huangpu e che ha visto la partecipazione dell’ambasciatore italiano in Cina, il vicentino Massimo Ambrosetti e alla Console Generale Tiziana d’Angelo, oltre a circa 80 ospiti selezionati tra rappresentanti istituzionali, tour operator, stampa specializzata”, prosegue il comunicato.

Per il Gruppo SAVE, Camillo Bozzolo, Direttore Sviluppo Aviation, ha dichiarato: “Con il volo su Shanghai di China Eastern, inaugurato a settembre 2024, abbiamo concretizzato un obiettivo importante sul quale da tempo stavamo lavorando, per il raggiungimento del quale sono stati fondamentali la collaborazione dell’aeroporto di Shanghai e il supporto del Governo italiano e delle Istituzioni locali. Il collegamento ha esordito con un immediato successo, tanto che da giugno di quest’anno la compagnia aerea aumenterà le frequenze settimanali dei voli. Per l’aeroporto di Venezia si tratta di un primo traguardo, con la prospettiva di attivare ulteriori collegamenti tra Venezia e la Cina che sono già allo studio e oggetto di dialogo con aeroporti e compagnie aeree cinesi”.

“Durante l’evento, le destinazioni venete hanno illustrato le proposte e i prodotti turistici più adatti al pubblico cinese, presentandosi anche come mete protagoniste dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026. L’iniziativa si è conclusa con un concerto di grande impatto emotivo a cura degli artisti dell’Arena di Verona Opera Festival, che ha riscosso ampio successo tra i presenti. Il soprano Maria Teresa Leva e il tenore Paolo Lardizzone, accompagnati al pianoforte dal tenore Federico Brunello, hanno eseguito le più belle arie dell’opera italiana, tratte da Aida e La Traviata di Giuseppe Verdi, così come da La Bohème, Turandot e Gianni Schicchi di Giacomo Puccini”, conclude il comunicato.

“La partecipazione a ITB China 2025 ha confermato l’interesse strategico della Regione del Veneto per il mercato turistico cinese e rappresenta un importante tassello nel rafforzamento delle relazioni commerciali e culturali tra i due Paesi, nel segno di un turismo sempre più sostenibile, esperienziale e connesso”, ha concluso l’Assessore Caner.

(Ufficio Stampa Gruppo SAVE)