IATA: passenger demand in accelerazione all’8% ad aprile

IATA ha pubblicato i dati relativi alla global passenger demand di aprile 2025.

La domanda totale, misurata in revenue passenger kilometers (RPK), è aumentata dell’8,0% rispetto ad aprile 2024. La capacità totale, misurata in available seat kilometers (ASK), è aumentata del 6,5% su base annua. Il load factor ad aprile si è attestato all’83,6% (+1,1 punti percentuali rispetto ad aprile 2024).

La domanda internazionale è aumentata del 10,8% rispetto ad aprile 2024. La capacità è aumentata dell’8,5% su base annua e il load factor è stato pari all’84,1% (+1,7 punti percentuali rispetto ad aprile 2024), il livello più alto di sempre per aprile.

La domanda domestica è aumentata del 3,3% rispetto ad aprile 2024. La capacità è aumentata del 3,1% su base annua. Il load factor è stato pari all’82,7% (+0,1 punti percentuali rispetto ad aprile 2024).

“Aprile è stato un mese positivo per i viaggi. La crescita si è rafforzata, soprattutto per la domanda internazionale, che ha registrato load factor record nel mese. Il ritorno alla crescita del mercato transatlantico è particolarmente incoraggiante. Tuttavia, vi sono alcuni segnali di fragilità nella fiducia di consumatori e imprese, con la continua debolezza del mercato interno statunitense e un forte calo dei North American premium class travel”, afferma Willie Walsh, IATA’s Director General.

“Mentre ci riuniamo a Nuova Delhi, in India, per l’81st IATA Annual General Meeting and World Air Transport Summit, è degno di nota che la crescita interna indiana superi il 10%. Lo sviluppo della connettività aerea indiana negli ultimi anni è stato a dir poco fenomenale, rendendo l’incontro di quest’anno un monito tempestivo e significativo per tutti su come la connettività dell’aviazione stimoli la crescita e lo sviluppo”, ha proseguito Walsh.

International Passenger Markets

La crescita degli International RPK ha accelerato al 10,8% ad aprile su base annua, con una crescita in tutte le regioni e un load factor in aumento ovunque, ad eccezione di un leggero calo in America Latina. L’Africa ha ripreso a crescere dopo due mesi di calo e il North American international RPK è cresciuto (+5,4%), ma ha subito un calo del 26% nei First and Business class travel.

Le compagnie aeree dell’Asia-Pacifico hanno registrato un aumento della domanda del 14,4% su base annua. La capacità è aumentata del 12,7% su base annua e il load factor è stato pari all’85,3% (+1,3 punti percentuali rispetto ad aprile 2024).

I vettori europei hanno registrato un aumento della domanda del 9,4% su base annua. La capacità è aumentata del 7,7% su base annua e il load factor è stato pari all’84,5% (+1,3 punti percentuali rispetto ad aprile 2024).

I vettori mediorientali hanno registrato un aumento della domanda dell’11,2% su base annua. La capacità è aumentata del 6,6% su base annua, con il load factor che si è attestato all’83,1% (+3,4 punti percentuali rispetto ad aprile 2024).

I vettori nordamericani hanno registrato un aumento della domanda del 5,4% su base annua. La capacità è aumentata del 2,6% su base annua e il load factor è stato pari all’83,4% (+2,2 punti percentuali rispetto ad aprile 2024).

Le compagnie aeree latinoamericane hanno registrato un aumento della domanda del 13,9% su base annua. La capacità è aumentata del 14,6% su base annua. Il load factor è stato pari all’83,2% (-0,6 punti percentuali rispetto ad aprile 2024).

Le compagnie aeree africane hanno registrato un aumento della domanda del 13,6% su base annua. La capacità è aumentata dell’8,9% su base annua. Il load factor si è attestato al 76,3% (+3,1 punti percentuali rispetto ad aprile 2024).

Domestic Passenger Markets

Il domestic RPK è aumentato del 3,3% rispetto ad aprile 2024 e il load factor è aumentato solo di 0,1 punti percentuali, raggiungendo l’82,7%, grazie a un’espansione della capacità del 3,1%. Il traffico domestico statunitense è stato l’unico mercato a subire una contrazione (-0,5%) per il terzo mese consecutivo di calo, mentre India e Brasile hanno registrato un’espansione a due cifre. L’espansione della capacità dell’India è stata ancora più rapida, con conseguente lieve calo del load factor, che rimane comunque il più elevato tra i major domestic markets.

(Ufficio Stampa IATA)